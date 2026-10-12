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Až pro další generaci? Tepličany mučí nekonečné opravy ulic, štvou i radnici

Pavel Křivohlavý
  7:21
Rozkopané ulice a neustálá zpoždění dopravních staveb hýbou žlučí řady Tepličanů. Někteří si zlost vylévají na sociálních sítích. Táhnoucí se opravy vadí i na radnici. Její zástupci tvrdí, že město za zpoždění nemůže.

Například u Trnovanské ulice zhotovitelé, kteří stavbu vysoutěžili, začali s pracemi o několik týdnů později, než slíbili. „S rekonstrukcí začali i přes opakované urgence města o měsíc a půl později, než měli podle smlouvy. V případě, že to stihnou dokončit do nasmlouvaného termínu, stavba město zatíží na kratší dobu. Tomu ale moc nevěřím,“ říká Tomáš Hadviga (ANO), náměstek primátora, který má na starosti dopravu.

Podle Karla Kristlíka ze zhotovitelské firmy Klement Contruction ale došlo k pozdnímu zahájení oprav kvůli tomu, že součástí projektové dokumentace od města nebyla dopravně-inženýrská opatření. „Museli jsme čekat na vypracování a pak ještě na to, až ho magistrát schválí,“ vysvětluje. Dodává, že samotná firma stavbu posunula jen o týden, aby ulici nerozkopala před letními svátky, kdy lidé odjíždějí na dovolené.

Práce v Duchcovské ulici v Teplicích. (říjen 2026)
Nákladní ulice v Teplicích. (říjen 2026)
Duchcovská ulice v Teplicích. (říjen 2026)
Nákladní ulice v Teplicích. (říjen 2026)
9 fotografií

Tím ovšem potíže v Trnovanské neskončily. Hadviga poukazuje na to, že společnost začala s druhou etapou prací, aniž by dokončila tu první. Zároveň tak byly rozkopané dva úseky ulice.

„Takhle to ve smlouvě nebylo. Vymysleli jsme totiž etapizaci stavby, která měla co nejméně znepříjemnit lidem život. Kvůli značným zpožděním na začátku se ale nyní nedaří dodržovat původně stanovené termíny, což je pro místní zbytečně nepříjemné,“ popisuje náměstek.

Poslední etapa rekonstrukce Trnovanské by měla být dokončena do konce listopadu, je tedy naděje, že se vše i přes opožděný začátek stihne.

Jiný příklad je však rekonstrukce Duchcovské ulice. „Duchcovská měla dle webu Teplic být opravena do 11. září. Když jsem se tam dneska ocitl, viděl jsem, že si tam kluci asi postaví vánoční stromek a budou si rozdávat dárky. A když to dobře dopadne, Velikonoce to jistí. Tak daleko jsou,“ zlobí se na sociálních sítích uživatel Arno a přidává řadu nelichotivých výrazů na adresu radnice.

Za zdržení stavby však prý nemůže vedení města, ale nefunkční plynovod. „Na Duchcovské ulici byl po odfrézování asfaltového povrchu v první etapě odhalen únik plynu z potrubí. Situace si vyžádala kompletní rekonstrukci plynovodu, což bohužel vedlo k výraznému zdržení celé stavby,“ tvrdí Hadviga.

Ještě více než Duchcovská rozzuřila lidi rekonstrukce Buzulucké ulice. „To chystáte překvapení pro další generaci? Mělo být hotovo dle informací do 31. srpna 2026. Výsledek je zatím takový, že není,“ píše třeba zmíněný Arno.

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Zde není viníkem zdržení plyn, ale špatné vedení elektřiny. Během prací se totiž ukázalo, že kabel společnosti ČEZ nebyl uložen pod chodníkem v souladu s normami. „Měl být uložen 50 centimetrů pod zemí. Když tam však začali kopat, ukázalo se, že není ani 20 centimetrů pod povrchem. Pak se čekalo, než ČEZ prověří, co to je za kabel a zda ho mohou uložit hlouběji, což stavbu značně zdrželo. Navíc bylo nutné provést dodatečné práce ve skalnatém podloží, aby bylo vše uvedeno do vyhovujícího stavu,“ popisuje náměstek.

Magistrát zmiňuje pokuty, bude jednat

Kdy přesně práce v Duchcovské a Buzulucké ulici skončí, nelze s jistotou říci, stavaři podle Hadvigy termín neustále posouvají. Za zpoždění staveb nicméně může radnice vyžadovat smluvní pokuty. Pro obyvatele je to slabá záplata, ale firmy by to mělo nutit k dodržení termínů, případně alespoň k co nejkratšímu zpoždění.

„Město bude důsledně uplatňovat veškeré smluvní sankce za nedodržení sjednaných termínů. Za každý započatý den prodlení je stanovena smluvní sankce ve výši 0,1 procenta z celkové ceny díla. Například u Buzulucké nebo Trnovanské ulice se jedná o zhruba 14 tisíc korun za každý den opožděného předání,“ podotýká Hadviga.

Vymáhání pokut ovšem může zkomplikovat to, že ne vždy jde zpoždění za stavebními firmami. O sankcích bude radnice se stavaři jednat.

Co se týče výhledu do budoucna, v následujících měsících Tepličany žádné další rekonstrukce nečekají. Město chce pouze dokončit ty stávající. „Na podzim se totiž nechceme pouštět do staveb, které by zima mohla přerušit,“ dodává Hadviga.

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