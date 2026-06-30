„Hledáme cestu, jak situaci v Přítkovské ulici řešit systémově, ne jen dílčími zásahy. Zatím jsme ve fázi záměru, samotný odkup by nám mohl dát možnost ovlivnit budoucnost domu, připravit jeho opravu a propojit bydlení se sociální prací,“ říká primátor Teplic Jiří Štábl (ANO).
Neutěšený technický stav budovy nejen hyzdí celé okolí, ale těžkosti působí i složení jeho nájemníků. „Nejzásadnějším problémem tohoto domu je vysoká kumulace sociálně problematických obyvatel. O odkup budovy má město primárně zájem proto, aby tuto sociální situaci mohlo vyřešit a po rekonstrukci zde udělat standardní nájemní bydlení,“ shrnuje náměstek primátora Petr Slavíček (Volba pro Teplice).
Dům s třiceti byty je v hledáčku města už delší dobu. Odkup od jejího majitele začalo řešit už v roce 2024, tenkrát ještě v koalici ANO a ODS. Jednání však moc nepokročila. „Tehdy představa majitele o ceně byla diametrálně jiná, než jaká byla odhadní cena domu,“ říká opoziční zastupitel Hynek Hanza (ODS).
Nyní však došlo k pokroku. „Rozdíl v představě ceny majitele a mezi odhadním posudkem opravdu byl. S majitelem jsme však jednali a došli jsme k nové variantě, kterou je odkup obchodního podílu. To znamená, že bychom nekupovali budovu jako takovou, ale koupili bychom stoprocentní podíl ve společnosti, která tuto budovu vlastní. To je totiž firma majitele a jejím jediným majetkem je tato budova,“ vysvětluje Slavíček.
Vedení města nyní řeší cenu posudku za tuto firmu a podle náměstka primátora to vypadá, že by mohlo dojít ke shodě. O přesné sumě ale ještě hovořit nechce.
Během léta chce město o dalším postupu jednat s odborníky i s politiky napříč zastupitelstvem. Pokud se vše podaří připravit, mohl by být odkup dokončen během podzimu.
Problémový dům a zejména jeho obyvatelé jsou však i trnem v oku lidí z okolí. Ti zájem města na odkup uvítali, ale řada z nich na sociálních sítích vyjadřuje myšlenku, že by celý objekt nejraději nechali zbourat.
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Tak radikální krok město udělat nechce, protože zde po rekonstrukci chce vybudovat nájemné bydlení. „Také dlouhodobě připravujeme plán desegregace budovy. Máme tedy plán, jak sociálně citlivým způsobem naložit se stávajícími nájemníky, aby tito lidé neskončili na ulici, a budeme jim hledat ubytování, aby opět nebyli na jednom místě,“ popisuje Slavíček.
Zároveň chce město komunikovat i s obyvateli v okolí a včas jim vysvětlovat jednotlivé kroky a řešit případné podněty.
„Důvěra lidí je pro nás v celém procesu zásadní. Proto chceme postupovat otevřeně, včas vysvětlovat jednotlivé kroky a mluvit jak s obyvateli domu, tak s lidmi v okolí. Stejně důležité pro nás budou i jejich podněty, protože právě oni nejlépe vědí, co se v místě každodenně děje a co je potřeba řešit,“ doplňuje primátor.