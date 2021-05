Rezignujte, vyzývá předseda soudce Čapka kvůli policejním odposlechům

O záležitosti informoval web Česká justice. „Policie původně prověřovala, zda se nejedná o trestný čin. Nakonec ale dospěla k závěru, že nikoliv, a věc mi předložila k postupu v rámci mé kárné pravomoci, neboť se mohlo jednat o kárné provinění,“ vysvětluje Tichý, jak se k odposlechům dostal.

Na začátku května kárný senát snížil Čapkovi plat o 10 procent na čtyři měsíce za průtahy v jedné kauze a pochybení při dvou dalších hlavních líčeních.

Jak však Tichý podotkl, obsahem odposlechů v nedávném kárném řízení s Čapkem nijak neargumentoval a při jednání ani nezazněly podrobné informace, které ve svém článku zmínil web Česká justice.

Ten poukázal na to, že Tichý ve zmíněném dopisu cituje pasáže z odposlechů, v nichž figuruje soudce Čapek a další osoby. Celkem se tak mělo stát v šesti případech. Vedle citací jsou v textu uvedeny i konkrétní časy hovorů, jejich délka a telefonní čísla.

Úvaha pro zákonodárce

Kárné senáty přitom v minulosti již opakovaně odmítly využití odposlechů kárnými žalobci pro účely kárného řízení. „Tyto informace nemají ode mě a určitě je nemají ani od Nejvyššího správního soudu,“ brání se předseda teplického soudu.

„Odposlechy v kárném řízení nejsou podle současné rozhodovací praxe Nejvyššího správního soudu prakticky použitelné,“ připouští Tichý. „Na druhou stranu je otázkou, zda je správné, že je nelze použít ani v těch nejzávažnějších případech kárných provinění, kdy by to mohlo vést až k odvolání soudce z funkce. To už je ale úvaha spíše pro zákonodárce,“ míní předseda soudu.

Podle něj jsou skutečnosti ve zmíněných odposleších natolik závažné, že by jinak nepochybně vedly k podání samostatného kárného návrhu na Čapka.



„A v takovém případě bych zřejmě navrhoval nejpřísnější kárné opatření, tedy jeho odvolání z funkce. Ovšem vzhledem k tomu, že jsem ty informace obdržel až po více než třech letech a objektivní lhůta pro podání kárného návrhu uplynula, nemohl jsem tak učinit,“ podotýká Tichý s tím, že se nemohl chovat, jakoby o ničem nevěděl. Navíc v úvahu přicházely i jiné důkazy.

Vyvodit osobní odpovědnost

Proto se rozhodl Čapkovi předat dopis, v kterém ho vyzval k rezignaci. „Považoval jsem za nutné pana kolegu s těmito skutečnostmi konfrontovat, říci mu, že o nich vím, a že to považuji za závažné profesní selhání. Myslím, že za těchto okolností měl vyvodit osobní odpovědnost a rezignovat,“ nastiňuje Tichý.

Redakce se Čapka v souvislosti s odposlechy snažila kontaktovat a dát mu prostor pro vyjádření, avšak soudce nebral telefon a na zaslanou SMS odepsal, aby se redaktor obrátil na jeho právního zástupce Stanislava Balíka.

„V podstatě už z výsledku kárného řízení, které bylo proti mému klientovi vedeno, a kde byla tato výzva předmětem dokazování, je patrné, že není žádný důvod, proč by měl pan Čapek rezignovat,“ uvedl Balík na dotazy MF DNES.

Čeho konkrétně se měly zmíněné policejní odposlechy týkat, vysvětlit nechtěl.



„Jde o věc, která nemůže být předmětem kárného řízení ani výtky. Za této situace nechť vám to sdělí ten, kdo s odposlechy pracoval a kdo je získal,“ dodává Balík a odkázal redaktora na předsedu teplického soudu. Ani Tichý ale nechtěl blíže specifikovat, čeho přesně se odposlechy týkají.

Byl na oslavě u Bendy?

Devětapadesátiletý Čapek je zkušený trestní soudce. V 90. letech byl poslancem, poté se vrátil do taláru. Kárný senát mu již v roce 2015 snížil plat o deset procent na čtvrt roku za to, že v první den komunálních voleb rozeslal e-mailem na tři desítky adres fiktivní přepisy údajných rozhovorů tehdejšího teplického primátora Jaroslava Kubery (ODS), které sám dostal z jiného zdroje.

V roce 2017 pak kárný senát snížil Čapkovi plat o 15 procent na čtyři měsíce za to, že soudce rozhodl o vazbě, pro kterou nebyly zákonné důvody. Muž podezřelý ze dvou trestných činů v ní tehdy strávil necelé dva týdny.

Další kárná žaloba navíc Čapkovi hrozí i v souvislosti s jeho údajnou účastí na lednové narozeninové oslavě Petra Bendy v teplickém hotelu Prince de Ligne v době, kdy podobné akce nedovolovala protiepidemická opatření.

Ačkoliv soudce opakovaně tvrdí, že se večírku nezúčastnil, předseda soudu má podle svých slov dostatek důkazů k tomu, aby žalobu podal.