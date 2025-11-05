Hrozilo mu za to až tříleté vězení. Soud mu nakonec uložil mírnější trest, konkrétně půlroční odnětí svobody s podmíněným odkladem na jeden a půl roku. Soudce se totiž domnívá, že k trestnému činu mohl mladíka vyprovokovat kamarád. Policie má nyní za úkol tuto skutečnost prověřit.
Jan V., kterého k soudu doprovodili rodiče a jenž v průběhu vyšetřování strávil několik týdnů ve vazbě, mluvil o střelbě na teplické hotelové škole během dopoledního vyučování pouhý den po osmnáctinách.
„Ostatním spolužákům říkal, že zastřelí učitelku (…), že zastřelí jeho spolužačku, před ní a před ostatními spolužáky vyhledával internetové stránky o střelných zbraních a ukazoval jim, že si na internetovém obchodu uložil do nákupního košíku střelné zbraně. Dále před ostatními spolužáky říkal, že vystřílí celou školu,“ popsal v obžalobě státní zástupce Jiří Pospíchal.
Na dotaz soudce Miroslava Čapka, co ho k takovému jednání vedlo, mladý muž tiše odpověděl, že neví. Postupně ze sebe dostal, že to byl nápad jeho kamaráda, který mu prý v SMS komunikaci posílal různé stránky se zbraněmi a jako první navrhl, aby šel vystřílet školu.
Soudce s tímto tvrzením konfrontoval v jednací síni přímo zmiňovaného kamaráda předvolaného jako svědka. Zároveň ho upozornil na hrozící trestní stíhání za křivou výpověď. „Není to pravda,“ reagoval nicméně svědek.
Jana V. popsal v rámci své výpovědi jako tichého chlapce, který neměl kamarády a nezapadal do kolektivu. K SMS komunikaci o zbraních a střelbě uvedl, že to považoval za legraci. „Místo, abyste mu napsal, co blbne, tak jste ho v tom ještě podporoval a hecoval ho,“ vytkl mu soudce Čapek.
Chlapci uložil podmínku mimo jiné proto, že prohlásil vinu, je bezúhonný, má stabilní rodinné zázemí a chodí do zaměstnání.
„Soud má za to, že obžalovaný výhrůžky skutečně pronesl, nicméně šlo spíše o hecování,“ konstatoval soudce, když zdůvodňoval podobu trestu. Doplnil, že případ poukazuje na hlubší problém atmosféry na školách, kde se tvoří party, ze kterých někteří mladí jedinci zůstávají vyčlenění.
„Tento případ je názorná ukázka toho, jakým způsobem se vytvářejí individuální jedinci, pokud jsou odstrčeni z kolektivu. Ve škole měl pocit, že je vyčleněn. Začíná to nenápadně – že si sedne zády k učiteli, což je takový dětský vzdor, a přechází do to podobných excesů, který tu nyní projednáváme,“ zmínil Čapek.
Budu vraždit. Deváťák plánoval masakr ve své škole, dostal roční trest
Obžalovaného vyzval, aby se podobného jednání už nedopouštěl, pokusil se dostudovat a najít si lepší zaměstnání. Po dobu podmínky bude mladík pod dohledem probačního úředníka.
Rozsudek prozatím není pravomocný. Obžalovaný si ponechal lhůtu na případné odvolání proti trestu. Žalobce se práva na odvolání na místě vzdal.
Během hlavního líčení podal soudce podnět státnímu zástupci k prověření svědkova podílu na trestné činnosti. „Na základě tohoto nového sdělení, jak vyplynulo z dnešní výpovědi obžalovaného, bude postoupen policejnímu orgánu k dalšímu prověření,“ potvrdil žalobce.