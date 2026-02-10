Týrané štěně se uškrtilo vodítkem. K soudu dorazily davy, lidé žádají přísnější tresty

Premium

Fotogalerie 13

Soudní jednání v případu utýraného jezevčíka provázel velký zájem veřejnosti. Samotní obžalovaní nicméně nedorazili. (10. února 2026) | foto: Miroslava Strnadová, MF DNES

Miroslava Strnadová
  11:22
Okresní soud v Teplicích začal řešit případ brutálního týrání štěněte jezevčíka. Psovi podle obžaloby ubližovali životní partneři Mercedes Treyová a Vladislav Trejbal, přičemž zvíře několikaměsíční trýznění nepřežilo. Zbídačené se uškrtilo na vodítku poté, co ho majitelé za trest přivázali ke klice balkonových dveří.

Celý článek je jen pro členy

Chcete číst prémiové texty bez omezení?

Předplatit

Oběma hrozí až šestileté vězení. K prvnímu jednání soudu ani jeden nedorazil, přišly však desítky lidí, které případ rozezlil.

Podle obžaloby dvojice týrala štěně, narozené v srpnu 2023, od listopadu téhož roku do 15. července 2024, kdy pes uhynul. „Společným jednáním týrali zvíře surovým a trýznivým způsobem, pokračovali v páchání takového činu po delší dobu a způsobili takovým činem týranému zvířeti smrt,“ uvedl žalobce Ondřej Langr.

Obžalovaný muž dříve na policii uvedl, že kauza, která silně rezonovala na veřejnosti, ovlivnila jeho podnikání.

Dočtěte tento exkluzivní článek s předplatným iDNES Premium

Měsíční

99
Předplatit
Flexibilní, bez závazků
Automatické obnovování

Roční

989
Předplatit
Nejlepší poměr cena/výkon
Ušetříte 17%

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20%

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

OBRAZEM: Svetry v akci. Jak vypadal nevšední hokejový open air víkend

Povrly Outdoor Hockey Games, pohled z ptačí perspektivy.

Dlouho jej český hokej nezažil a možná ani dlouho nezažije. Víkend pod otevřeným nebem v Povrlech znamenal návrat ke kořenům. Na venkovní stadion. Chomutovští organizátoři napěchovali třídenní...

Mladiství utýrali kočku v sušičce, mrtvé zvíře předhodili psovi. Vše si natáčeli

Dva mladiství zavřeli kočku do sušičky

Litoměřičtí kriminalisté řeší otřesný případ týrání zvířat. Dva mladiství zavřeli kočku do sušičky a její trápení si natáčeli. Do mrtvého tělíčka pak kousal pes. Totožnost mladíků policie zná....

Porodníci se do Litoměřic nevrátí. V nemocnici je dusno i z jiných důvodů

Premium
„V naší moderní porodnici bychom rádi přivítali první rodičky v pondělí 20....

Nepomohla ani petice žen, které žádaly návrat dvou oblíbených lékařů do porodnice v Litoměřicích. Petr Holba, bývalý zástupce primářky gynekologicko-porodnického oddělení, ani neatestovaná lékařka,...

S nožem chodila po obchodním centru. Volala jsem tím kamarádku o pomoc, hájí se žena

Obžalovaná Klára Štěpánková v soudní síni Krajského soudu v Ústí nad Labem. (9....

Ústecký krajský soud se začal zabývat přípravou vraždy v nákupním centru v Ústí nad Labem. Ženu loni v květnu zadržela policie v obchodním domě s nožem v kapse. Jednadvacetiletá Klára Štěpánková vinu...

Přetížily ji děti, proto spadla, hájí se provozovatelé v kauze zřícené vyhlídky

Okresní soud v Děčíně se začal zabývat pádem dětí z vyhlídkové plošiny v...

Okresní soud v Děčíně začal rozplétat okolnosti zřícení vyhlídkové plošiny v Markvarticích na Děčínsku z léta 2023, na níž zrovna stáli účastníci nedalekého tábora. V nemocnici skončilo osm dětí....

Týrané štěně se uškrtilo vodítkem. K soudu dorazily davy, lidé žádají přísnější tresty

Premium
Soudní jednání v případu utýraného jezevčíka provázel velký zájem veřejnosti....

Okresní soud v Teplicích začal řešit případ brutálního týrání štěněte jezevčíka. Psovi podle obžaloby ubližovali životní partneři Mercedes Treyová a Vladislav Trejbal, přičemž zvíře několikaměsíční...

10. února 2026  11:22

Hrál s hvězdným Aubameyangem, teď posílil Ústí. S ním i tandem z Dukly

Teplice, 6. 2. 2026, FK Viagem Ústí nad Labem - Kladno, fotbalová příprava. ...

Ve fotbalové reprezentaci Gabonu potkal hvězdného Pierra-Emericka Aubameyanga, teď má Alan Do Marcolino, útočník s parametry basketbalisty, střílet góly za druholigový ústecký Viagem. Patří mezi...

10. února 2026  10:39

Růžička: Smáli se mi, že Červenka je moje dítě, teď je nejlepší v Evropě

Vladimír Růžička, trenér Slovanu Ústí nad Labem, během zápasu s Kralupy nad...

Jako kapitán dovedl Čechy k největšímu úspěchu v hokejové historii, ale vzpomínání na zlaté Nagano po Vladimíru Růžičkovi nechtějte. „Je to už dávná minulost, ale vryté v paměti to zůstane do konce...

10. února 2026  9:11

Nezamrzá a blízko je skládka. Jezero Most se v zimě mění v ptačí metropoli

Skupinka hoholů severních na jezeře Most

Jezero Most, které vzniklo zatopením bývalého uhelného lomu, se v zimních měsících mění v obří ptačí metropoli. Díky své hloubce zamrzá jen zřídka, což ho řadí mezi největší zimoviště ptáků u nás. Je...

10. února 2026  6:41

Těžba lithia zase o něco blíž. Kraj schválil vymezení ploch v Krušných horách

Průzkumný vrt v Cínovci

Zastupitelé Ústeckého kraje napodruhé schválili vymezení koridoru pro těžbu lithia v Krušných horách. Zpracovatelský závod má být v Prunéřově na Chomutovsku. Podle místopředsedy představenstva...

9. února 2026  12:50,  aktualizováno  16:28

S nožem chodila po obchodním centru. Volala jsem tím kamarádku o pomoc, hájí se žena

Obžalovaná Klára Štěpánková v soudní síni Krajského soudu v Ústí nad Labem. (9....

Ústecký krajský soud se začal zabývat přípravou vraždy v nákupním centru v Ústí nad Labem. Ženu loni v květnu zadržela policie v obchodním domě s nožem v kapse. Jednadvacetiletá Klára Štěpánková vinu...

9. února 2026  14:21

Otrávit soupeře jako Borg! Volejbalové Ústí zkouší taktiku tenisové legendy

Ústí nad Labem, 7. 2. 2026. Volejbalová extraliga, SK Volejbal Ústí nad Labem -...

Strategii velikána tenisových kurtů Björna Borga zkouší nový ústecký trenér Jakub Koloušek aplikovat i do volejbalu. A daří se to, jeho tým ve víkendové bitvě nejslabších doma předčil Beskydy 3:2 a...

9. února 2026  14:12

Děčínský trenér po prohře s nymburským lídrem: Drbeme to a chybí nám šťáva

Děčín, 7.2. 2026, BK Děčín - Nymburk, zápas basketbalové ligy. Vlevo domácí Jan...

Tři čtvrtiny zápasu drželi vyrovnané skóre se superfavoritem z Nymburka, ale ve finiši basketbalisté Děčína odpadli a po víkendové porážce 92:107 ztratili místo v první ligové čtyřce. I kvůli velké...

9. února 2026  9:52

Je to rebel! Tajemství Bílkových přímáků: tajně je piloval za covidu bez roušky

Michal Bílek slaví gól.

Klidně by mu mohli přezdívat Mr. Přímák. Když si teplický fotbalista Michal Bílek rovná míč na standardku, na brankáře jdou mrákoty. I z karvinského Jakuba Lapeše udělal Nelapeše. A po poslední...

9. února 2026  8:28

Oblíbené ústecké knihkupectví po letech zavírá. Končí kvůli zvýšení nájemného

„Ke zdražování nájemného docházelo postupně již dříve, a to kvůli inflační...

Do knihkupectví Pod Věží v Ústí nad Labem lidé chodili cíleně. Ne proto, že by bylo nejblíž, ale protože zde našli knihy a učebnice, které jinde ve městě a často ani v širším regionu dostupné nebyly....

9. února 2026  7:07

Vitamíny v každodenní stravě batolat: Jak podpořit správný vývoj už od prvních soust
Vitamíny v každodenní stravě batolat: Jak podpořit správný vývoj už od prvních soust

Batolecí věk je obdobím rychlého růstu. Pestrý a vyvážený jídelníček pomáhá dětem získat dostatek vitamínů potřebných pro správný vývoj, zatímco...

Nervózní Frťala „nachodil“ 10 tisíc kroků. Radosta? V tréninku má na Chelsea

Trenér teplických fotbalistů Zdenko Frťala během utkání s Karvinou.

Když jsi nervózní, tak choď! Nebo aspoň přešlapuj na místě. Jako kouč fotbalistů Teplic Zdenko Frťala. Ve svém vymezeném prostoru u lavičky za 90 minut ligového zápasu s Karvinou naťapal snad 10...

8. února 2026  19:53

Při nočním požáru domu v Mostě hasiči evakuovali 26 lidí. Škoda je milion korun

Při požáru ve výtahové šachtě panelového domu v Mostě hasiči evakuovali v noci...

Při požáru ve výtahové šachtě panelového domu v Mostě hasiči evakuovali v noci na neděli 26 lidí, všichni vyvázli bez zranění. Škoda je odhadem milion korun. Vyšetřovatel příčin požárů stanovil jako...

8. února 2026  7:38,  aktualizováno  12:40

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.