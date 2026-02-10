Oběma hrozí až šestileté vězení. K prvnímu jednání soudu ani jeden nedorazil, přišly však desítky lidí, které případ rozezlil.
Podle obžaloby dvojice týrala štěně, narozené v srpnu 2023, od listopadu téhož roku do 15. července 2024, kdy pes uhynul. „Společným jednáním týrali zvíře surovým a trýznivým způsobem, pokračovali v páchání takového činu po delší dobu a způsobili takovým činem týranému zvířeti smrt,“ uvedl žalobce Ondřej Langr.
Obžalovaný muž dříve na policii uvedl, že kauza, která silně rezonovala na veřejnosti, ovlivnila jeho podnikání.