Tepličtí policisté dál vyšetřují napadení, k němuž došlo loni v listopadu u místní restaurace. Skupina asi dvanácti lidí tam podle vyšetřování zbila osmnáctiletého mladíka tak, že skončil na operačním sále. Kriminalisté v souvislosti s případem hledají několik lidí a žádají veřejnost o spolupráci.
Událost se odehrála 21. listopadu v době od 22:00 do 23:00 před restaurací U Veselého mandlu v Kollárově ulici. „Skupina asi 12 lidí po slovní rozepři napadla pěstmi a kopy osmnáctiletého mladíka. Ten utrpěl zlomeniny v oblasti obličeje, se kterými musel být operován,“ uvedla policejní mluvčí Ilona Gazdošová.

Policisté případ nyní prověřují pro trestné činy výtržnictví a ublížení na zdraví.

Při bitce byl pořízen videozáznam, přičemž vyšetřovatelé hledají několik lidí, kteří jsou na něm zachyceni. Zveřejnili proto fotografie a obracejí se s nimi směrem k veřejnosti.

„Potřebujeme tyto lidi ztotožnit. Jejich výslechy jsou potřeba pro řádné objasnění celé události. Pokud někdo někoho pozná, ať se obrátí na kteroukoliv policejní stanici nebo zavolá na linku 158. Žádáme taky svědky, kteří by mohli k věci cokoliv říci, aby se policistům přihlásili,“ dodala Gazdošová.

