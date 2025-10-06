„Na tísňové lince jsme 1. října přijali oznámení od muže, který sdělil, že ho kamarád napadl mačetou, usekl mu asi prst a všude je plno krve,“ uvedla policejní mluvčí Ilona Gazdošová.
„Od oznamovatele bylo zjištěno, že tentýž den byl propuštěn z vězení a s kamarádem svůj návrat na svobodu oslavovali popíjením alkoholu v garáži,“ doplnila Gazdošová.
Oba muži na místě podstoupili test na alkohol. Poškozený nadýchal 2,2 promile a osmatřicetiletý útočník 3,3 promile.
„Poškozený utrpěl vážné poranění ruky a musel podstoupit operaci. Útočník byl umístěn na protialkoholní záchytnou stanici a po vystřízlivění mu bylo sděleno obvinění z těžkého ublížení na zdraví,“ řekla Gazdošová. Pro iDNES.cz dodala, že k úplnému useknutí prstu nedošlo.
Pachateli teď hrozí trest odnětí svobody v rozmezí od tří do deseti let. Soud ho poslal do vazby.