Petice proti známému developerovi. Tepličané nechtějí byty u lesoparku

Obyvatelé Teplic se bouří proti plánované výstavbě bytů. Podepisují petici, která kritizuje záměr známého místního developera Jaroslava Třešňáka postavit domy u Řetenického lesoparku. Podnikatel kritiku odmítá.
Lokalita na okraji Řetenického lesoparku, kde se má v budoucnu stavět. (září...

Lokalita na okraji Řetenického lesoparku, kde se má v budoucnu stavět. (září 2025) | foto: Pavel Křivohlavý, MF DNES

Jaroslav Třešňák je teplický podnikatel, majitel zdevastovaných Hadích lázní, stavitel bytových domů a někdejší sponzor druhé prezidentské kampaně Miloše Zemana. Od Zemana také dostal státní vyznamenání za umožnění rekreace pro české turisty v Chorvatsku – Třešňák tu postavil hotel pro řetězec Hilton.

„O petici nic nevím, nedostala se ke mně. V této lokalitě sice něco připravujeme, ale zatím je to úplně v plenkách. Ale všechny stavby děláme v souladu s územním plánem podle platných předpisů,“ uvedl nejprve Třešňák. S obsahem petice ho seznámil až redaktor iDnes.cz.

Nemyslím si, že bych byl kontroverzní, říká teplický podnikatel Třešňák

Petice nese název „Zastavme nevhodnou výstavbu na konci ulic Bulharské a Francouzské na hranici s lesoparkem“ a píše se v ní, že na Třešňákových pozemcích má vzniknout rozsáhlá bytová zástavba s desítkami nových bytů, která bude obdobou Novoveské, kde teplický developer postavil bytové domy s téměř dvěma stovkami nových bytů.

„V petici čtu, že v důsledku stavby má dojít ke zvýšení dopravní zátěže v úzkých ulicích s nedostatkem parkování. To je úplný nesmysl. Vždycky když stavíme bytové domy, děláme u nich jedenapůlnásobek parkovacích míst na počet bytů,“ popsal developer.

Body petice považuje Jaroslav Třešňák spíše za konkurenční boj. Výstavba v lokalitě vedle Řetenického lesoparku je podle něj zatím pouze ve fázi přípravy.

„Nedávno jsme postavili bytové domy na Nové Vsi. Máme prodanou přes půlku bytů a další se prodávají průběžně, takže zatím není důvod začínat s další výstavbou bytových domů,“ vysvětlil developer s tím, že nyní se v Teplicích chce soustředit na výstavbu hotelu Hilton, jež by měla začít ještě letos.

O petici radnice ví

Protest proti výstavbě domů sice oficiální cestou nedoputoval k majiteli pozemků, ale dostal se na radnici. „Dopis s vyjádřením nesouhlasu občanů jsme obdrželi, ale zmiňovaný záměr nebyl městu oficiálně představen a podle informací ověřených na stavebním odboru nebyla podána ani žádost o povolení stavby,“ řekl primátor Jiří Štábl (ANO).

Ten se spojil i s Třešňákem a prý se dozvěděl, že zatím se stavba nechystá. „Město konkrétnější stanovisko zaujme až ve chvíli, kdy bude mít k dispozici oficiální podklady a jasně předložený záměr,“ dodal Štábl

VIDEO: Mladíci na ulici okradli seniora, zvolili svérázné maskování

Kriminalisté dopadli trojici mladíků, kteří v Žatci za bílého dne okradli sedmdesátiletého seniora. Podle policie ho v ulicích města nějakou dobu sledovali a poté mu vytrhli z ruky tašku s penězi a...

12. září 2025  14:39

Našli ho svázaného a vyhublého. Týraný pes se zotavuje, majitel o něj nemá zájem

Pes, kterého našli v polovině srpna svázaného v domě v Podbořanském Rohozci na Lounsku, se v útulku zotavuje po prožitých útrapách. Případ týrání policie zatím dál vyšetřuje a vyslýchá svědky, včetně...

12. září 2025  10:54

