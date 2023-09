Teplicím se nepodařil tendr na placené parkování, bude asi všude zdarma

„Společnost, která podala nejvýhodnější nabídku, si to nakonec rozmyslela a smlouvu nepodepsala. Proto jsme od záměru odstoupili a zadávací řízení vypíšeme znovu,“ řekl náměstek teplického primátora Hynek Hanza (ODS).

Zavedení nového systému placeného parkování lze tedy očekávat až na jaře roku 2024. „Vše se zdrží asi o dva až tři měsíce. Zatím nevíme, jak výběrové řízení na provozovatele bude probíhat a jak dopadne. Očekáváme však, že prodleva by měla být zhruba čtvrt roku. Konkrétně to však uvidíme až po úspěšném výběru provozovatele,“ nastínil Hanza.

Kvůli tomu, že město nenašlo vhodnou firmu, je navíc možné, že od ledna se za parkování ve městě nebude platit vůbec. Stávajícímu provozovateli placeného parkování v Teplicích totiž letos v prosinci končí smlouva.

„Uvidíme, jak dopadne výběrové řízení. Se současným provozovatelem pak povedeme jednání o možnosti prodloužení smlouvy. Pokud bychom ale nebyli úspěšní, tak v prodlevě mezi ukončením smlouvy původního provozovatele parkování a náběhem nového provozovatele by bylo parkování bezplatné. Neměli bychom totiž s kým současný systém provozovat,“ popsal náměstek primátora.

Rozšíření zóny placeného stání v Teplicích by mělo centrum města rozdělit mezi tři rezidentní oblasti: 1. střed města od náměstí Svobody až k Parku Milady Horákové, 2. jižní část centra města okolo Zámeckého náměstí, 3. východní část centra města od Mlýnské po Vrchlického ulici.

Rezidenti s trvalým bydlištěm by za roční parkování v jedné zóně zaplatili 800 korun, firmy za služební vozidlo od 6 do 9 tisíc. Za roční parkování na území všech tří zón by rezidenti zaplatili 2 tisíce a firmy od 10 do 15 tisíc korun.