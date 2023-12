Kýč k nám patří, bílý vánoční strom ale neprojde, říká šéf obchodního centra

Zdá se mi to, nebo s vánoční nabídkou a výzdobou začínají obchodníci čím dál dříve?

Myslím, že ne. Třeba u nás výzdobu instalujeme v polovině listopadu a sundáváme kolem 10. ledna. Od otevření centra před deseti lety spolupracujeme s firmami, které se vánoční výzdobou zabývají. Sami bychom na to určitě nestačili. Mít zajištěnou výzdobu dodavatelsky vnímáme jako velkou výhodu. Nejen s ohledem na instalaci, která musí být hotová během tří čtyř dnů, ale například i kvůli servisu a případným opravám.

Kde berete nápady na výzdobu? Přece jen by neměla být každý rok stejná…

Na jaře si pozveme firmy, které zpracují několik návrhů. Z těch pak vybíráme ten pro nás nejvhodnější nebo nejzajímavější. Mají dopředu daný i rozpočet, aby věděly, jak se mohou rozmáchnout. Musím říct, že shodnout se na podobě vánoční výzdoby je v rámci naší firmy poměrně těžká disciplína. Je to vždycky trochu boj.

OC Galerie Teplice zákazníkům se otevřelo téměř před deseti lety - 14. března 2014 celková plocha k pronájmu je 22 tisíc metrů čtverečních v současné době je v něm kolem 90 obchodů a provozoven do konce letošního roku jím projde skoro šest milionů zákazníků

Je něco, čím byste centrum nikdy nevyzdobili?

Bráníme se čistě americkému pojetí Vánoc. Že bychom tady měli třeba Santa Clause, to určitě ne. Neuspějí ani extravagantní motivy vhodné spíše pro arabský svět. A ani ruské motivy. Chceme, aby výzdoba byla v tradičních barvách a motivech. Neznamená to, že tady máme Ježíška v jeslích, ale soby nebo Santa Clause nemáme a nechceme. Někdy dostaneme extravagantnější variantu, pro někoho může být zajímavá, pro nás nikoli. Neuspěl by například ani bílý vánoční strom. Byl by sice moderní a možná trendy, ale chladný. Snažíme se kombinovat tradiční barvy – zlatou, zelenou, červenou. Nicméně letos jsme zvolili více barev na vánočních ozdobách a opět to vypadá trochu jinak. Centrum je samo o sobě bílé, má bílé sloupy, světlou dlažbu, zlatá barva mu dodá vánoční teplo a zelený strom je prostě zelený strom. I proto je naše centrum barevné, možná až trochu přezdobené. Někomu to může připadat i kýčovité, ale pro mě k obchodnímu centru vkusný kýč tak trochu patří.

Vymyslet každý rok něco nového je asi dost těžké. Dodržujete ve výzdobě nějakou tradici?

Když jsme v roce 2014 centrum otevřeli, vánoční výzdoba nasadila laťku hodně vysoko. Důležitým a dominantním prvkem i s ohledem na architekturu centra je ozdobení sloupů v pasáži. Máme je potažené zlatou látkou se světýlky. Byť řada návrhů byla bez látek, zlatou látku na sloupech jsme nevynechali ani jeden rok.

Kolik máte v centru vánočních stromů?

Jeden jedenáct metrů vysoký máme uvnitř centra, druhý osmimetrový máme před centrem. Rádi bychom jich měli víc, ale není prostor.

Konkurenci máte v podstatě přes ulici. Je vůbec možné se nějak vánoční ozdobou odlišit?

V takto malém městě je pro nás konkurencí každé obchodní centrum. Samozřejmě se snažíme, aby naše výzdoba byla co nejhezčí. Podle odezvy zákazníků se nám to myslím daří. Lidé se třeba fotí s výzdobou v pasážích. Je jasné, že se vždycky najde někdo, komu se výzdoba nelíbí, což je zcela normální.

Víte, kolik kilometrů vánočních řetězů tady máte?

To netuším a ani si netroufám odhadovat. Jenom pro představu - máme nazdobených třicet sloupů vysokých přes čtyři metry. Kolik metrů řetězů na každém je, nevím. Řetězy jsou i na zábradlí nebo na fasádě. Můžou to být desítky kilometrů. O počtu vánočních koulí a dalších ozdob ani nemluvím.

Na kolik vás ta zhruba dva měsíce trvající vánoční výzdoba vyjde?

Pohybuje se to přes jeden milion korun. Někomu to může připadat hodně, ale stačí se podívat na ceny řetězů, koulí a další výzdoby v marketech. Mnoho prvků z výzdoby se vyrábí na zakázku pouze pro nás. Zároveň je k tomu nutné přičíst instalaci a deinstalaci včetně pronájmu vysokozdvižných plošin.

Tisíce světel, kilometry rozsvícených řetězů... Jaký je účet za elektřinu?

Z tohoto pohledu je to v podstatě zanedbatelná záležitost, všechna světla jsou v LED diodách, spotřeba elektřiny je minimální. V provozu obchodního centra to prakticky nepoznáte.

Obchodní centra v zimě často řeší partičky mladých, které se v nich scházejí a jejichž chování je někdy za hranou. Jistě máte stejnou zkušenost. Co děláte pro klid nakupujících?

Tohle je téma pro všechna obchodní centra nejen v Ústeckém kraji, ale v celé republice. Zvlášť v centru města, kdy jsou snadno dostupná jak pro slušné návštěvníky, tak i pro ty problematické. Musím říct, že díky kvalitnímu dodavateli ostrahy se nám daří s tím bojovat. Máme relativně dost strážců, kteří dohlížejí na pořádek, ale je to i o prevenci. Nechceme připustit, aby nám party výrostků obtěžovaly zákazníky nebo prodavače. Nedovedu si vůbec představit, že bychom tady neměli fyzickou ostrahu, jako to už mají některá centra v sousedním Německu.

Když porovnáte letošní rok s těmi předchozími, mají návštěvníci chuť nakupovat?

Co se týká návštěvnosti, letošní je o něco vyšší než v loňském roce. Nicméně předvánoční období je každý rok trochu jiné. Letos asi díky teplému počasí, které trvalo dlouho, si řada lidí ani neuvědomila, že Vánoce jsou za chvíli, a nakupování přesunuli až těsně před vánoční svátky. Teď ještě nedokážeme zhodnotit, jestli celkové vánoční nákupy jsou horší, nebo lepší, než byly vloni.

Obchodní centrum není jen o nakupování, návštěvníci tady „potkávají“ i umění. Socha Davida s donutem od umělce Pasty Onera je nepřehlédnutelná, malbu máte i na fasádě…

Snažíme se přinést moderní umění návštěvníkům i v rámci veřejného prostoru centra a ozvláštnit ho kvalitními uměleckými díly, podobně jako vánoční výzdobou.

Proč právě Pasta Oner?

Je to jeden z nejžádanějších umělců s výrazným rukopisem. Jeho díla se nám líbí. Věříme, že do budoucna tady ještě nějaká umělecká díla Pasty Onera přibudou. A asi tím poutáme trochu víc pozornosti, okolní centra nic takového nemají.

Zmínila jsem malbu na fasádě. Jde o ženu ve vyzývavé póze, tím jste dost upoutali pozornost. Patří tenhle styl na obchodní centrum?

V rámci obchodního centra a zacílení mentality se snažíme představit nové umělce, možná i kontroverzní. Chtěli jsme u nás mít dílo právě tohoto umělce (jde o práci JW Mind Strikera – pozn. red.). Pro mě je to jeden z méně odvážných motivů autora a kdo ho zná, tak to vnímá spíše jako decentní obraz oproti jeho ostatní tvorbě. Navíc si myslíme, že je dobré vzbuzovat emoce, jak pozitivní, tak negativní. Minimálně tohle strhlo debatu, kterou jsme ani nečekali. O dílech, o kterých se nehovoří, tak jako by ani nebyly. Za nás to není šlápnutí vedle.