V areálu teplické nemocnice našli mrtvolu, v křoví ležela několik týdnů
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Labe dál mizí před očima, v Děčíně vykoukl Hladový kámen. Máme srovnání
Nejen Českou republiku už dlouho sužuje sucho. Hladiny řek neustále klesají, což přináší neobvyklé situace a pohledy. V centru Ústí dojdete v klidu do poloviny koryta mizejícího Labe a můžete se...
Sadista ze Siřemi jde na 15 let do vězení. Naprosto výjimečný případ, míní soudkyně
Za měsíce trvající věznění, týrání a znásilňování ženy v Siřemi na Lounsku a také za předchozí znásilnění jiných žen odvolací Vrchní soud v Praze potvrdil dvaačtyřicetiletému Karlu Novákovi...
Vedoucí s dětmi v Českém Švýcarsku rozdělali oheň, pak bez uhašení odešli
Naprosto nepochopitelně si v Národním parku České Švýcarsko počínala skupina několika nezletilých v čele s dospělým vedoucím. V době extrémního rizika vzniku požáru a z toho plynoucích zákazů v...
Teplice - Plzeň 5:5, divoký zápas, hosté zahodili vedení. Ustojí Hyský další nezdar?
Na tento zápas se bude dlouho vzpomínat. Pro fotbalisty Plzně má ale divoká remíza 5:5 v Teplicích pachuť. Ambiciózní celek ze západu Čech i po třech ligových kolech čeká na první výhru v novém...
Pátrání po paddleboardistovi u Mostu pokračuje. Rodina žádá o pomoc, nabízí odměnu
Policie stále pátrá po devatenáctiletém muži, kterého při bouřkách z minulého týdne v úterý na jezeře Most strhl proud. Do pátrání se zapojila také rodina a přátelé pohřešovaného. Otec jeho...
V areálu teplické nemocnice našli mrtvolu, v křoví ležela několik týdnů
V křovinách v areálu teplické nemocnice byl nalezen mrtvý muž. Případem se zabývají kriminalisté, kteří prověřují okolnosti úmrtí i to, co předcházelo samotnému nálezu. Policie již zjistila totožnost...
Muž se domáhal obnovení pomníku rudoarmějce v Teplicích, soud stížnost zamítl
Nejvyšší správní soud zamítl kasační stížnost muže, který se domáhal obnovení pomníku rudoarmějce v Teplicích. Sochu loni zničili neznámí vandalové. Teplické zastupitelstvo v prosinci schválilo...
Sparťané nemají Litoměřice za trest, ujišťuje trenér. A extraliga? Nesmysl
Třikrát v řadě se hokejové Litoměřice probily do semifinále první ligy a o špičku chtějí hrát znovu, ale extraligové ambice nebudou mít ani v příští sezoně. „Je to nesmysl. Jsme pětadvacetitisícové...
Jednání těžařů o milionech pro obce už začala, říká Pavlas ze skupiny Sev.en
Peníze, které chtěl stát rozdělit obcím na Mostecku za ušetřené rekultivace v hnědouhelném lomu ČSA, nakonec daruje těžební společnost regionu napřímo. Podle šéfa skupiny Sev.en Česká Energie Luboše...
Prosadit se v Dynamu? Pro Urbana bez šance. Ukázat se chce v Litvínově
Dělal, co mohl, ale do nabité sestavy pardubického Dynama se hokejový útočník Tomáš Urban stejně nepropracoval. „Je to hodně těžké, až nereálné se tam probojovat. I když jsem měl minulý rok výbornou...
V Litvínově hořela průmyslová hala. Plameny ohrožovaly i vedlejší objekty
V Litvínově na Mostecku v noci na dnešek hořela průmyslová hala. Na místě zasahovaly desítky hasičů, vyhlášen byl druhý stupeň požárního poplachu. Předběžnou škodu stanovil vyšetřovatel na tři...
Šílené, kritizují lidé schody na nádraží. Naděje na rychlou nápravu není
Lidé s kočárky, senioři či cestující s těžkými kufry narážejí na železničním nádraží v Mostě na nepříjemnou past. Schodiště vedoucí na jednotlivá nástupiště z propojovacích podchodů totiž postrádají...
Přizabil soka a spáchal podvod. Soud poslal expolitika na 50 měsíců do vězení
Okresní soud v Ústí nad Labem ve čtvrtek uložil bývalému lovosickému místostarostovi Miroslavu Závadovi (dříve ODS) souhrnný trest 50 měsíců vězení za pokus o zabití a podvod v krajské organizaci....
Vestu ano, jisticí lanko ne. Jak funguje půjčovna u jezera, kde došlo k tragédii
Týden poté, co náhlá bouřka shodila z paddleboardů dva mladé muže na mosteckém jezeře a ti zmizeli pod hladinou, lidé i přes apel záchranářů riskují a na vodu vyrážejí bez základních záchranných...
Pod hladinou končíme. Policie mění strategii pátrání po muži na jezeře Most
Policie ukončila pátrání pod hladinou jezera Most, kde dosud hledala druhého z pohřešovaných mladíků, kteří se ztratili 4. srpna při bouři. Tělo prvního z paddleboardistů našli policisté minulý...
Posádkový dům armádě dávno neslouží, Žatec v objektu vybuduje byty či kino
Roky nevyužívaný Posádkový dům armády v Žatci se promění v moderní multifunkční objekt s kinem a byty. Žatec získal na jeho rekonstrukci dotaci 100 milionů korun z Operačního programu Spravedlivá...
Pátrání po paddleboardistovi u Mostu pokračuje. Rodina žádá o pomoc, nabízí odměnu
Policie stále pátrá po devatenáctiletém muži, kterého při bouřkách z minulého týdne v úterý na jezeře Most strhl proud. Do pátrání se zapojila také rodina a přátelé pohřešovaného. Otec jeho...