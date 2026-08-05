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Muž zemřel po napadení v centru Teplic, policie z útoku obvinila mladistvého

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  14:14
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Shutterstock

V případu, kdy v červenci po napadení před jedním z podniků v centru Teplic zemřel muž, padlo obvinění. Policisté začali trestně stíhat mladistvého.

„Krajští kriminalisté ve věci obvinili jednu mladistvou osobu z provinění ublížení na zdraví a výtržnictví,“ sdělil policejní mluvčí Tomáš Frolík.

V případě soudem uznané viny hrozí obviněnému trest odnětí svobody až do výše pěti let,“ doplnil Frolík s tím, že v současné době probíhají další služební úkony v rámci vyšetřování.

Muž po rozepři udeřil druhého pěstí do hlavy, napadený zemřel v nemocnici

Incident se odehrál 11. července brzy ráno. Napadený zemřel o několik dní později v nemocnici.

Policie již dříve uvedla, že na základě vyhodnocení kamerových záznamů je zřejmé, že k napadení došlo po předchozí slovní rozepři.

Útok spočíval v jednom úderu sevřenou pěstí do oblasti hlavy, následkem čehož poškozený upadl na zem. Při tomto nekontrolovaném pádu došlo k poranění hlavy, které mělo fatální následky,“ uvedl několik dní po napadení Frolík s tím, že nic nenasvědčuje skutečnosti, že by útok dále pokračoval nebo že by se do něj zapojilo více lidí.

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