Po vleklých sporech o politickou trafiku má teplické muzeum novou ředitelku

„Rada kraje rozhodla, že bude respektovat výsledky výběrového řízení. V něm se na prvním místě umístila Jana Ličková, na druhém byl Radek Spála a třetí skončil Zdeněk Matouš,“ oznámil po jednání rady náměstek hejtmana Ústeckého kraj Jiří Řehák (Spojenci pro kraj).

„Pro mě se nic zásadního nemění. Budu dál pokračovat v práci, které se už rok věnuji jako zastupující ředitelka. Myslím, že ten rok už je za námi vidět a důkazem je výstava Hynka Čermáka, kterou za týden navštívilo už 500 lidí, což je něco úžasného. Tímto způsobem chceme pokračovat,“ sdělila Ličková.

V komisi, která o vítězi konkurzu rozhodovala, byli nezávislí odborníci, zástupci muzeí z jiného kraje a ministerstva kultury. Výběrové řízení mělo dvě části, v první byl test manažerských schopností od nezávislé firmy, který byl k dispozici výběrové komisi.

„V druhém kole jsme se potkali se všemi účastníky a z toho vzešlo pořadí,“ přiblížil Řehák. Dodal, že nová ředitelka muzea bude jmenována do funkce na dobu neurčitou.

Ličková je původně ekonomka, což je podle něj Řeháka velkou výhodou. „Musí stabilizovat ekonomickou situaci a společně s krajem vyřešit technický stav budovy zámku a depozitář v Jateční ulici. Ve spolupráci s regionálním rozvojem kraje pak musí vyřešit muzeum v Krupce,“ připomněl Řehák blížící se nákladnou rekonstrukci pobočky teplického muzea, která by měla začít už letos.

V dlouhodobějším horizontu kraj chce, aby se Regionální muzeum více otevřelo středoškolákům a veřejnosti. „Návštěvnost šest tisíc lidí za rok je tragédie, která se musí změnit. Muzeum mělo dlouhodobé ambice a i jeho depozitář odpovídá tomu, že to bude krajské muzeum. Milion věcí v jeho depozitáři je příliš mnoho na to, aby to veřejnost neviděla,“ dodal Řehák.

S tím souhlasí i Ličková, podle které bude potřeba předělat expozice a přiblížit je mladším návštěvníkům.

„Chytré návody tvrdí, že expozice mají životnost maximálně deset let. My je ale máme čtyřicet let, už jsou za zenitem. Dnes je doba elektroniky, mobilů a statická výstava je pro mladou generaci problém, protože tam musí číst a orientovat se v souvislostech, což nefunguje. Naše expozice navštěvuje převážně střední a starší generace a abychom k nim dostali mladé, musí dostat úplně jiný drajv,“ má jasno Ličková.

Hejtman: Jsme rádi, že je to vyřešené

Nového ředitele své příspěvkové organizace hledal kraj od roku 2020, když na jeho sklonku neprodloužil smlouvu dosavadnímu šéfovi Radku Spálovi a dalším dvěma ředitelům kulturních institucí v kraji. V nejužším vedení kraje tehdy seděl coby náměstek hejtmana Zdeněk Matouš.

Od začátku se spekulovalo o tom, že odvolání ředitelů souvisí se snahou o vytvoření trafiky pro některého z politiků, kteří neuspějí v krajských volbách. Spekulace pak nabraly na síle v červnu 2020, kdy ještě nebyly ani uzavřeny přihlášky do nových konkurzů, ale MF DNES už získala svědectví několika lidí, podle nichž se právě Matouš měl stát ředitelem teplického muzea.

To se následně v srpnu potvrdilo, když Matouš konkurz skutečně vyhrál, ač do té doby neměl s vedením kulturních organizací žádné zkušenosti. V komisi, která o vítězi rozhodovala, tehdy seděli hlavně lidé z kraje, a dokonce i Matoušův spolustraník z ČSSD Martin Klika, další tehdejší náměstek hejtmana.

Na post ředitele muzea nastoupil Matouš 1. prosince 2020, už po týdnu ho ale nové vedení kraje kvůli pochybnostem o průběhu konkurzu odvolalo a vypsalo nový. I v něm ovšem Matouš zvítězil, rada kraje však rozhodla, že výběrové řízení zruší a vypíše ho potřetí. Jedním z hlavních důvodů tehdy bylo, že ani jeden z účastníků nesplňoval všechna požadovaná kritéria.

Matouš, který je od loňska spolu s dalšími 11 zastupiteli Krupky obviněn v kauze podezřele levného prodeje stavebního pozemku, napotřetí neuspěl.

„Teplické muzeum se už bude moci věnovat jiným věcem než kauze pana Matouše, která muzeum brzdila. Jsme rádi, že je to vyřešené,“ řekl k výsledkům výběrového řízení hejtman Jan Schiller (ANO).