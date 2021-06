Úřad posvětil stavbu hal u Teplic. Rozhodl podivně rychle, zlobí se odpůrci

„Popravdě mě zarazilo, jak rychle stavební úřad rozhodl. Podle mě se ani nemohli pořádně seznámit se všemi podklady, které jsme jim zaslali. Opravdu nevím, co za tím je,“ podivil se nezávislý starosta Modlan Lukáš Bartoň. Zároveň připustil, že se Modlany proti výstavbě hal znovu odvolají.

Rychlost stavebního úřadu zaskočila i předsedu spolku Periferní vidění Romana Čecha, který záměr výstavby železobetonových hal na zemědělské půdě kritizuje od počátku, tedy od roku 2017.



„To, že úřad vydal územní rozhodnutí pro takto rozsáhlou stavbu, že stihl prostudovat obsáhlou dokumentaci a že se vypořádal se všemi námitkami během pouhých šesti dnů, je absolutní rekord, který jsem ještě nezažil,“ podotkl Čech a zmínil, že v tomto případě nejde o žádnou malou stavbu.

„Obsahuje přes 20 prvků, mezi které se počítají nejen samotné haly, ale i dopravní stavby, opěrné zdi, vodojemy a podobně. Že to úřad stihl za šest dní, je vlastně zázrak,“ upozornil Čech a odvolal se na správní řád.



V něm se píše, že správní úřad nesmí činit rozdíly mezi žadateli. „Jenže tady je jednoznačně činí. Normální člověk by takhle rychle územní rozhodnutí nikdy nedostal,“ namítl.

Spolek: Je to odfláknuté

Podle vedoucí odboru územního plánování a stavebního řádu teplického magistrátu Lenky Mirgové, která je pod rozhodnutím podepsána, však úřad postupoval standardně.

„Na vydání územního rozhodnutí máme 60 až 90 dnů od podání žádosti. Žádost byla v tomto případě podána 30. dubna. Není na tom tedy nic zvláštního, je to standardní proces,“ podotkla.

Rychlost vypracování územního rozhodnutí podle ní výrazně ovlivnily dnešní technické možnosti. „Samozřejmě před 10 nebo 20 lety, kdy ještě nebyly technické možnosti, by to trvalo déle. Ale v dnešní době, kdy můžete námitky překopírovat do Wordu a nemusíte je ručně přepisovat, je to rychlejší. S námitkami jsem se navíc vypořádala velmi snadno, protože byly téměř identické a nešlo o průkazné argumenty,“ dodala.

Podle Čecha se ale úřad s námitkami obcí a spolků vypořádal velmi špatně. „Je to odfláknuté. Určitě se odvoláme a celá věc se tak přesune na krajský úřad. Podle mého názoru kraj to územní rozhodnutí musí zrušit, protože je tam takových chyb, že to není možné. Pokud by ale náhodou došlo k tomu, že ho nezruší, jsme připraveni to dát k soudu. Martyrium stavby rozhodně nekončí,“ přiblížil šéf Periferního vidění.

Vydání rozhodnutí o umístění stavby naopak potěšil zástupce firmy PH-Real. „Bereme to jako další posun k tomu, aby se projekt realizoval,“ sdělil Jan Benda, člen představenstva firmy.

Skladování a lehká výroba

S odvoláním obcí a spolků ke krajskému úřadu prý počítá. „Bylo by divné, kdyby v takovém řízení nedošlo k žádnému odvolání. To už ale není v našich rukách, bude to věc krajského úřadu, u kterého bude probíhat navazující řízení,“ připomněl Benda.

Na dotaz, zda věří, že krajský úřad posvětí rozhodnutí teplického stavebního úřadu, pak odpověděl, že ano.

„Vzhledem k tomu, že jsme dokumentaci zpracovali zcela dle požadavků EIA a že se projekt realizuje už pouze na bonitách 4. a 5. třídy zemědělské půdy, tedy na bývalých výsypkách, věříme, že projekt už bude takto zrealizován. Jestli dojde k nějakým úpravám, budou jistě jen dílčí. Nepředpokládáme ale, že by existoval nějaký pádný důvod, který by to měl celé zhatit,“ poznamenal Benda.

PH Park Teplice má stát 14 kilometrů jihozápadně od Ústí nad Labem, na návrší severně od silnice I/63, takzvaného teplického přivaděče k dálnici D8. Šestice hal má zaujmout plochu přes 110 tisíc metrů čtverečních a má sloužit ke skladování a lehké výrobě.

Záměr počítá i s výstavbou dopravní infrastruktury a 700 parkovacími místy. Pokud firma získá všechna potřebná povolení, plánuje haly začít stavět na přelomu let 2022 až 2023.