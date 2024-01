Kvůli chybnému softwaru je MHD zdarma. Firma odmítla testování, zaráží Teplice

„Je to průšvih, protože v MHD nefunguje odbavovací systém. Jízdenky sice vytisknout lze, ale chybí na nich potřebné údaje jako například platnost nebo směr jízdy,“ říká Tomáš Hadviga (ANO), náměstek primátora, který má na starosti městskou hromadnou dopravu.

Do konce minulého roku zajišťovala teplickou MHD společnost Arriva. Od ledna si Teplice začaly hromadnou dopravu obstarávat samy, zaměstnaly řidiče a příslušný personál, nakoupily trolejbusy a instalovaly do nich potřebný hardware a objednaly software. A právě zde nastala komplikace.

„O problému se softwarem odbavovacího systému jsme se dozvěděli až 29. prosince 2023. Navíc nás všechny zarazilo, že vše závisí na jednom člověku, který má právě dovolenou a bez něhož nemůže být systém napraven,“ diví se Hadviga.

Náměstka pro dopravu také zaráží, proč dodavatel nechtěl software vyzkoušet s větším předstihem. „Možnost vyzkoušet software dříve jsme dodavateli nabízeli, ale oni to odmítli s tím, že to vyzkoušené mají, že jim to fungovalo a žádný problém s tím prý není. Říkali, že už jen stačí software do vozidel nahrát a bude to fungovat. Bohužel to nefunguje. Měli jsme připravené trolejbusy a řekli jsme dodavateli, aby to s námi vyzkoušel. Také jsme jim nabízeli možnost vyzkoušení v osobním autě, kterým bychom si projeli město a otestovali, zda vše dobře funguje. Oni nám odpověděli, že to není zapotřebí, že vše funguje a že to mají vyzkoušené,“ popisuje Hadviga.

K posunu v patové situace by mohlo dojít ve středu. „Dodavatelé softwaru by měli přijet během zítřka a teprve po jednání se ukáže, co dál,“ sdělil dnes náměstek primátora s tím, že nápravu předpokládá v dohledné době. „Doufám, že do konce týdne by vše mohlo být dořešené, ale jaká bude realita, to se teprve uvidí,“ dodal.

Firma: zákazník byl o rizicích informován

V brzké zprovoznění věří i firma Mikroelektronika, která systém dodává. „Je nám líto, že tento problém vznikl. Jde zde o dodávku komplexního odbavovacího systému, jehož příprava zahrnuje i vývojové práce vyznačující se vyšší mírou nejistoty v termínech úspěšného dokončení. V současnosti náš tým intenzivně pracuje na dokončení projektu, aby mohl být zprovozněn co nejdříve. Věříme, že kritické části systému bude možné nasadit v řádu několika dnů. Komunikace se zákazníkem probíhala a probíhá dlouhodobě a pravidelně, zákazník byl o rizicích informován. Městská doprava Teplice je našim váženým zákazníkem a veškeré další záležitosti budeme řešit přímo s nimi, nikoli přes média,“ uvádí Michal Satrapa z firmy Mikroelektronika.

Vedle zprovoznění odbavovacího systému řeší Teplice také ušlý zisk za neprodané jízdenky. „Napřed však musíme zjistit, jakým způsobem ušlé tržby odhadnout. O jakou částku se bude jednat, záleží také na době, po kterou bude tato mimořádná situace trvat,“ vysvětluje Hadviga.

O konkrétních krocích město rozhodne po poradě s právníky. „Máme smluvní penále, které nabíhá každý den, a budeme zvažovat další postup, i co se týče ušlých tržeb. Po domluvě s našimi právníky budeme řešit, jaký bude nejlepší postup. Musíme postupovat s péčí řádného hospodáře,“ říká primátor Teplic Jiří Štábl (ANO).

Město chce také řešit situaci lidí, kteří mají na MHD předplacené kupony. „Není totiž spravedlivé, že lidé bez předplacených kuponů jezdí zadarmo a lidé s kupony o tuto možnost přijdou. Ve spolupráci s Ústeckým krajem se proto budeme snažit vyjednat prodloužení platnosti těchto kuponů,“ nastiňuje Hadviga.

Parkování zadarmo do května

Od začátku roku se v Teplicích neplatí ani za parkování. Rozšíření a modernizace zóny placeného stání v centru města, které mělo začít platit právě od začátku tohoto roku, muselo být odloženo. Při veřejné zakázce, kterou loni vypsal teplický magistrát, totiž nedošlo k výběru vhodného dodavatele služeb. Společnost, která podala nejvýhodnější nabídku, si to nakonec rozmyslela a smlouvu nepodepsala. Město tedy vypsalo výběrové řízení znovu.

„Výběrové řízení je těsně před dokončením. Nyní jsme v procesu vypořádávání případných připomínek, neboť v současné době běží lhůta na odvolání. Zatím to vypadá, že toto výběrové řízení bude úspěšné, ale musíme vypořádat nějaké připomínky,“ říká náměstek teplického primátora Hynek Hanza (ODS).

Placené parkování v Teplicích by mělo začít fungovat od května. „Dali jsme si časovou rezervu, takže do konce dubna by mělo být parkování volné. Pokud se nám podaří dojednat smlouvu s novým provozovatelem dříve, veřejnost budeme informovat s dostatečným předstihem,“ dodává Hanza.