Největší kulturní svátek na severu Čech ozdobí světový tenor Ramón Vargas

Program

58. Hudební festival Ludwiga van Beethovena 25. 5. Teplice, dům kultury

Český filharmonický sbor Brno, Severočeská filharmonie + Veronika Rovná – soprán, Markéta Cukrová – mezzosoprán, Daniel Matoušek – tenor a Jan Šťáva – bas (19:00, 300 Kč)

Edita Adlerová – mezzosoprán, Petr Vacek – akordeon, zpěv (16:00, 200 Kč)

Juree Kim – flétna, Hansol Cho – klavír (19:00, 200 Kč)

Jaroslav Tůma – cembalo (19:00, 200 Kč)

Duo Connessione (19:00, 200 Kč)

Milan Al-Ashhab – housle, Adam Skoumal – klavír (16:00, 200 Kč)

Pražské kytarové kvarteto (16:00, 200 Kč)

Camerata Teplice (19:00, 200 Kč)

Karolína Cingrošová – soprán, Lubomír Brabec – kytara (19:00, 200 Kč)

Severočeská filharmonie Teplice + Ádám Baross – klavír (19:00, 250 Kč) 9. 6. Litoměřice, jezuitský kostel

Vilém Veverka a TRIOplus (19:00, 200 Kč)

Daniel Matoušek – tenor, Ahmad Hedar – klavír (19:00, 200 Kč)

Severočeská filharmonie Teplice + Hina Maeda – housle (19:00, 250 Kč)

David Nykl – bas, Zdeněk Klauda – klavír (19:00, 200 Kč)

18. 6. Osek, cisterciácký klášter

Tiburtina Ensemble (16:00, 200 Kč)

Yehyun Kim – hoboj, Yujin Oh – harfa (19:00, 200 Kč)

David Kalhous – klavír (19:00, 200 Kč)

Severočeská filharmonie Teplice + Ramón Vargas – tenor, Yuri Park – soprán (19:00, 400 Kč)



Více na beethovenfestival.cz