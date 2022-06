Teplice čekají na novou cenu plovárny, původních 300 milionů je utopie

Výstavbu plovárny na Nové Vsi schválili tepličtí zastupitelé v roce 2019. Podle prvotních odhadů měla vyjít na 300 až 350 milionů korun, jen bazénové technologie měly stát více než 100 milionů. Vzhledem k současné inflaci, ekonomické krizi a rostoucím cenám energií a stavebních materiálů se však dá předpokládat, že původní odhadovaná cena bude výrazně překročena.

„Původní velice hrubý předpoklad byl 300 až 350 milionů korun. Nyní si vůbec netroufám tvrdit, kolik by to stálo, ale obecně se dá říci, že kdybychom to stavěli za současné ceny, s velkou pravděpodobností by to stálo více,“ připustil primátor Hanza.

Klíčové proto podle něj nyní je projekt dokončit a zjistit jeho skutečnou cenu. „Součástí projektu bude položkový rozpočet, který by nám měl v aktuálních cenách nastínit finanční náročnost stavby. Pak se ukáže, zda bude vzešlá cena akceptovatelná pro zastupitelstvo, nebo ne,“ doplnil Hanza s tím, že rozpočet by mohl být znám ještě v letošním roce.

Případné rostoucí náklady tvrdě kritizuje opozice. „Je absolutně nereálné to postavit za zmíněnou částku. Respektujeme, že má koalice těsnou většinu a prohlasovala si to, ale je tady nějaká rozpočtová odpovědnost. Nemůžeme si dovolit utratit tři čtvrtiny volných zdrojů peněz za stavbu, která bude v provozu maximálně tři měsíce v roce,“ kritizuje projekt opoziční zastupitel Jakub Mráček (Volba PRO! Teplice).

Podle něj je Teplická kaskáda, jak se plovárna nazývá, nesmyslně drahou záležitostí. „Na jednání zastupitelstva jsme si dali veřejnou dohodu, že by cena neměla jít nad 300 milionů korun. Ovšem z toho, jak to nyní projektanti v konzultační skupině prezentovali, je zřejmé, že částka bude výrazně přesažena. A nebál bych se říci, že až dvakrát,“ doplnil Mráček.

O definitivní podobě Teplické kaskády rozhodovala déle než rok výše zmíněná konzultační skupina, jejíž součástí byli zástupci všech politických subjektů v zastupitelstvu, zástupci dotčených odborů radnice, projektanti i specialisté z provozu.

„V podstatě určovali, co tam má být a v jaké podobě. Odborným garantem byl docent Šťastný, jeden z největších specialistů na bazénové technologie v Česku,“ podotkl Hanza s tím, že dle původních předpokladů tam bude úroveň věnovaná malým dětem s rodiči, úroveň čistě plavecká s padesátimetrovým bazénem a skokanskou věží a také úroveň zábavně-relaxační, kde budou nejrůznější atrakce.

„A přibyly ještě beachvolejbalové kurty, travnaté ležení a horní parkoviště,“ poznamenal primátor.

Kritici: Je to příliš větrné místo

Venkovní koupaliště Teplicím chybí od roku 1996, kdy byla uzavřena chátrající, původně prvorepubliková plovárna v Zámecké zahradě. V roce 2016 pak město vytipovalo celkem sedm lokalit, kde by mohlo vzniknout nové koupaliště. Nakonec zvítězila právě lokalita na Nové Vsi.

Někteří občané Teplic však tuto volbu na sociálních sítích kritizují, protože podle nich v lokalitě často fouká vítr. „Stavět koupaliště na nejvíce větrném místě Teplic mi přijde úplně uhozené. Rozumím, že koupaliště v Teplicích chybí, ale jsou daleko vhodnější místa,“ poukázal například Martin Hendrych.

„Bydlím na Nové Vsi celý život a vážně tu fouká o dost více než ve městě,“ uvedla i Denisa Klímová.

Podle architekta Petra Sedláčka, který podobu plovárny navrhl, bylo však s větrem počítáno. „Dle mého názoru je to vhodná lokalita (...). Souhlasím s kritiky, že na kopci fouká. Zaplaťpánbůh! Důležité ale je jak, odkud a kdy. Samozřejmě jsme s větrem v návrhu počítali,“ řekl pro MF DNES.