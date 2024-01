Jeďte do sběrného dvora. Teplice už do ulic nepřistavují velké kontejnery

Teplice s novým rokem zrušily bezplatné přistavování velkokapacitních kontejnerů do jednotlivých ulic. Díky nim nemuseli obyvatelé města odvážet odpad větších rozměrů do sběrného dvora. Omezování této služby začalo už loni, termínů přistavení kontejnerů do ulic podle rozpisu ubývalo. Teď končí úplně.