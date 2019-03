Za přepadení klenotnictví nám slíbili drahé hodinky, řekl jeden z lupičů

Policii tuto informaci i popis celé loupeže prozradil jeden z obžalovaných Vitalius R., který je ve vazbě a s vyšetřovateli spolupracuje, jak v pondělí informoval server iRozhlas.cz.

Při přepadení zmizelo 60 kusů luxusních hodinek za téměř 7 milionů korun. Padesát z nich později policisté zajistili na litevské hranici, kde zadrželi dva údajné organizátory akce. Ti jsou nyní také ve vazbě a čeká se na jejich vydání do Česka. V jaké fázi se úkon nachází, není jasné.

„To je plně v kompetenci justičních orgánů. Celý případ je stále v šetření a v tuto chvíli k němu nebudeme poskytovat žádné další informace,“ uvedla krajská policejní mluvčí Šárka Poláčková.

Přepadení klenotnictví se odehrálo 17. prosince v Krupské ulici. Čtveřice nemaskovaných lupičů vtrhla do prodejny, jeden z nich vytáhl pistoli a zamířil do zázemí za personálem. Další nastříkal prodavačce za pultem do očí pepřový sprej.

Poté s pomocí páčidla a sekyry pachatelé vybrali zboží z několika vitrín. „Jedny hodinky stojí v průměru 100 tisíc, vzali jich asi padesát,“ odhadoval po přepadení majitel obchodu.

Pachatelé navíc ukradli i další šperky a údajně i 135 tisíc korun, které měl u sebe zákazník, jenž právě v obchodě byl.

Jak policistům sdělil Vitalius R., čtveřice mužů se dříve neznala, do Prahy přijeli asi 10 dnů před akcí a jen plnili pokyny organizátorů, dalších dvou Litevců, kteří již byli v Praze.

„Ti dali instrukce, kdo kde má co provést a jak převezmou odcizené věci. Určili i datum, kdy se to provede,“ stojí podle iRozhlasu ve výpovědi.

Po loupeži se muži vrátili do Prahy a sešli se s organizátory. „Litevci, kteří je měli před akcí instruovat, je pochválili. Na stole leželo deset hodinek pro ně,“ píše se v dokumentu.

Policie pachatele dopadla ani ne 24 hodin po činu. Výrazně jí pomohl jeden z teplických vyšetřovatelů, který si dal dohromady dvě zdánlivě nesouvisející události.

Kromě přepadeného klenotnictví totiž policisté dostali i oznámení, že z benzinky v Tisé na Ústecku ujel stříbrný Renault Laguna combi bez placení. Zkusili najít auto na záběrech kamer v okolí přepadeného obchodu, a povedlo se.

Pachatelé navíc chybovali i tím, že vyměnili registrační značky vozidla a dva z nich se poté sami legitimovali policii. Kolemjdoucím strážníkům značky odevzdali s tím, že je našli.

Když pak kriminalisté zjistili, že loupež v klenotnictví mají na svědomí cizinci, prověřili jména, která jim pachatelé sami nadiktovali, a později je zadrželi v jednom z hotelů na pražských Vinohradech. Všem obviněným nyní hrozí až 15 let vězení.