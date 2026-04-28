Synovec popsal, jak pár utýral jezevčíka. Jeho matka se nám mstí, tvrdí obžalovaní

Miroslava Strnadová
  12:29
Teplický okresní soud dnes pokračoval v projednávání případu utýraného jezevčíka. Oba obžalovaní, někdejší partneři Vladislav Trejbal a Mercedes Treyová, odmítli, že by štěně trýznili a tím mu způsobili smrt. Žena dokonce nařkla před soudem svou sestru, že kauzu, která pobouřila veřejnost, rozpoutala kvůli sporům a mstě.

Sledovat další díly na iDNES.tv

Obžalovaný Trejbal před soudem odmítl vypovídat. „Už jsem vypovídal předtím, víc vypovídat nechci,“ prohlásil.

Soudce proto přečetl jeho výpověď z loňského roku, kterou učinil na policii. „Chtěl bych jen říci, že to, že pes umřel, není naše chyba. Jsem obviněn z něčeho, co jsme neudělali,“ řekl vyšetřovatelům.

Později v průběhu úterního jednání od soudu odešel. Novinářům na chodbě řekl, že „to bude v pohodě“. „Jsme nevinní, to se tady potvrdí,“ uvedl.

V únoru, když hlavní líčení odstartovalo, on ani Treyová k soudu nepřišli, z jednání se omluvili. Tehdy, jen několik hodin po jednání, Trejbala nicméně zadržela policie. Soudce na něj totiž vydal zatykač kvůli ovlivňování svědků a následně ho poslal do vazby. V březnu však věznici opustil, když krajský soud vyhověl jeho stížnosti.

Týrané štěně se uškrtilo vodítkem. K soudu dorazily davy, lidé žádají přísnější tresty

Zatímco Trejbal tedy tentokrát v podstatě mlčel, jeho expartnerka byla před soudem sdílnější. „Celá ta věc mě velice zasáhla, je to pro mě bolestivé. Mrzí mě, že pes zemřel. Ale zásadně odmítám, že bychom ho já nebo Vláďa týrali,“ vypověděla. Soud její výslech prováděl z jiné místnosti prostřednictvím videokonference kvůli jejímu špatnému psychickému stavu.

Obžalovaná odmítla, že by psa nechávali hladovět či trpět žízní. „Pes byl náš domácí mazlíček. Neubližovali jsme mu, brali jsme ho na výlety a zahraniční dovolenou. Pokud byl na balkoně nebo v kleci, bylo to kvůli jeho bezpečí, nebyl to pro něj trest. Přirovnala bych to k tomu jako dát malé dítě do ohrádky, aby si neublížilo, třeba aby se nespálilo o plotnu,“ popisovala.

Před soudem nařkla svoji sestru, se kterou má, jak uvedla, konflikty, že je záměrně obvinila z týrání psa, aby se jí mstila. Pozastavila se nad tím, že je obviněna na základě její výpovědi.

Policie bleskově zadržela muže souzeného za utýrání jezevčíka. Plivl na svědkyni

Sestra obžalované popisovala, že o týrání psa jí řekl její syn, jenž ke své tetě chodil na návštěvy. Popisovala také SMS zprávy, které si s obžalovanou vyměnila, ve kterých se prý k bití psa přiznala.

Podle obžaloby někdejší partneři jezevčíka týrali od listopadu 2023 do července 2024, kdy zvíře uhynulo. Několikaměsíčnímu zvířeti dle spisu odpírali jídlo a pití, dále ho bili, drželi jej zavřeného v kleci na balkoně v zimním i letním počasí. Pes uhynul v červenci 2024 poté, co ho podle spisu přivázali na krátkém vodítku k balkonovým dveřím, kde se uškrtil.

„Společným jednáním týrali zvíře surovým a trýznivým způsobem, pokračovali v páchání takového činu po delší dobu a způsobili takovým činem týranému zvířeti smrt,“ uvedl v obžalobě státní zástupce žalobce Ondřej Langr.

Poté, co pes uhynul, obžalovaní ho pohřbili na místě, kam ho chodili venčit. Jejich vysvětlení, proč zvíře pošlo, před soudem v úterý nezaznělo.

Soud následně vyslechl několik svědků včetně nezletilého hocha, příbuzného obžalované, který údajně týrání viděl. Řekl, že pejsek býval spíš na balkoně, kde měl klec, a že mu teta se strejdou nedávali najíst. Viděl, že ho hodně bili a že ho trestali za čůrání a kálení v bytě.

Pár utýral jezevčíka, koluje Teplicemi. Psovrahu, křičel dav lidí pod okny

Popsal, že viděl, jak teta psa hodila proti zdi. Viděl, že pes na procházce kulhá. Na otázku soudce, jestli má tetu rád, uvedl, že kdyby to neudělala, tak by ji měl rád.

Další svědci mluvili o tom, že obžalovaný Trejbal není dobrý člověk, že se to o něm obecně ví. Matka obžalované uvedla, že pes týrán nebyl, současně ale potvrdila, že na policii uvedla, že je přesvědčena, že psa zabil Trejbal.

Hlavní líčení bude pokračovat na konci května, kdy soudce hodlá konfrontovat Treyovou s její sestrou. Obžalovaným hrozí až šestileté vězení.

10. února 2026

Sledovat další díly na iDNES.tv
Obžalovaní Mercedes Treyová a Vladislav Trejbal v jednací síni teplického soudu. (28. dubna 2026)
Soudní jednání v případu utýraného jezevčíka provázel velký zájem veřejnosti. Samotní obžalovaní nicméně nedorazili. (10. února 2026)
Soudní jednání v případu utýraného jezevčíka provázel velký zájem veřejnosti. Dorazily také zástupkyně zvířecího spolku Anidef, který provozuje útulek pro opuštěná zvířata. (10. února 2026)
V Teplicích se konalo protestní setkání kvůli případu údajného utýrání jezevčíka. (22. září 2024)
14 fotografií
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Sídlo gestapa i někdejší sirotčinec. V Ústeckém kraji je na prodej několik zámků

Zchátralý zámek Cítoliby

V Ústeckém kraji je na prodej jedna z nejvíce zdevastovaných památek regionu. Za zámek z poloviny 17. století ve Vršovicích na Lounsku chce majitel bezmála 13 milionů korun. V kraji je k mání ještě...

„Příšerný zvuk.“ Nelegální větrník ruší lidi pískáním, firma žádá o legalizaci

Stavba větrné elektrárny v Doksanech na Litoměřicku (19. ledna 2026)

Načerno postavenou větrnou elektrárnu v Doksanech na Litoměřicku se její investor pokouší dodatečně zlegalizovat, aby se vyhnul jejímu vynucenému odstranění. Podle jednoho z úřadů nicméně firma...

Smrt v litvínovské chemičce. Pracovník propadl roštem do běžícího ventilátoru

Pohled na areál litvínovské chemičky. Na snímku je ještě vidět všech osm...

V areálu litvínovské chemičky zemřel v neděli odpoledne zaměstnanec. Neštěstí se odehrálo na etylenové jednotce. Tragédií se nyní zabývá policie.

Zbudovala bezvadnou cyklostezku, má ale platit miliony na pokutě. Zničí nás, tvrdí firma

Cyklistická Labská stezka na levém břehu řeky označená jako 2A vede kolem...

Až k soudu může doputovat spor mezi Ústeckým krajem a společností Stavby Cikánek z Terezína, která stavěla část cyklotrasy Labská stezka. Kraj požaduje po firmě zaplacení několikamilionové pokuty...

KVÍZ: Cibulák zná každý. Opravdu? Nepletete se?

cibulák

Kdo by ho neznal. Je to celosvětově nejoblíbenější dekor na porcelánu. Cibulák, cibulový vzor, Zwiebelmuster… Za národní vynález ho mylně považují mnozí našinci, Němci, ale třeba i Finové. Cibulák má...

Hodila dítě do popelnice a vyčetla senátu podjatost. Případ znovu řeší soud

Nalezený Jáchym v péči zdravotníků ústecké Masarykovy nemocnice.

Krajský soud v Ústí nad Labem se v úterý znovu zabývá případem ženy, která na podzim 2024 odhodila v ústecké čtvrti Střekov do kontejneru svého čerstvě narozeného syna. Dítě přežilo díky tomu, že ho...

28. dubna 2026  9:17

Marcolino, kasovní trhák Ústí? I v lize je takových málo, tvrdí Habanec

2. fotbalová liga, FK Viagem Ústí nad Labem - Viktoria Žižkov. Ústecký Alan do...

Své první dva domácí góly za druholigový fotbalový Viagem dal Alan Do Marcolino hlavou, což u této 194 centimetrů vysoké věže z Gabonu asi nikoho nepřekvapí. Ani kouč Svatopluk Habanec ale nečekal,...

28. dubna 2026  8:04

Zbudovala bezvadnou cyklostezku, má ale platit miliony na pokutě. Zničí nás, tvrdí firma

Cyklistická Labská stezka na levém břehu řeky označená jako 2A vede kolem...

Až k soudu může doputovat spor mezi Ústeckým krajem a společností Stavby Cikánek z Terezína, která stavěla část cyklotrasy Labská stezka. Kraj požaduje po firmě zaplacení několikamilionové pokuty...

28. dubna 2026  6:48

Brněnští basketbalisté zdolali na úvod play off Děčín. Hradec se přiblížil záchraně

Povedená smeč brněnského pivota Adama Kejvala v zápase play off s Děčínem.

Čtvrtfinálový program play off basketbalové NBL odstartoval pondělním vítězstvím Brna nad Děčínem 107:94. Třetí tým dlouhodobé části s šestým nasazeným týmem ani jednou neprohrával a průběžně vedl až...

27. dubna 2026  20:59,  aktualizováno  21:58

Most zmodernizuje tramvajovou trať. Bude uživatelsky přívětivá, říká architekt

Přestupní uzel „Most, 1. náměstí“ při pohledu ze severu

Centrum Mostu čeká po více než čtyřiceti letech rozsáhlá modernizace tramvajové tratě. Tamní dopravní podnik a magistrát vybraly zhotovitele, který tříkilometrový úsek za zhruba 600 milionů korun...

27. dubna 2026  15:03

Kdo nejvíc zazáří v play off NBL? Vybírejte basketbalového superhrdinu

Jaromír Bohačík z Nymburka se chystá ke střele za tři.

Se startem play off v basketbalové Maxa NBL přichází i speciální fanouškovská kampaň. Diváci budou moct přispět k výběru největšího superhrdiny celé vyřazovací části soutěže, vítězný hráč získá...

27. dubna 2026  14:23

Hororové jaro Teplic, jediná výhra a boj o záchranu. Frťala: Chybu hledám u sebe

Teplický brankář Matouš Trmal zasahuje v zápase fotbalové ligy proti Hradci...

Jedenáct zápasů, jediná výhra, nenaplněné ambice a naštvaní fanoušci. Hororové jaro srazilo fotbalové Teplice do skupiny o záchranu první ligy. „Chybu hledám hlavně u sebe,“ chrání mužstvo před...

27. dubna 2026  10:01

Smrt v litvínovské chemičce. Pracovník propadl roštem do běžícího ventilátoru

Pohled na areál litvínovské chemičky. Na snímku je ještě vidět všech osm...

V areálu litvínovské chemičky zemřel v neděli odpoledne zaměstnanec. Neštěstí se odehrálo na etylenové jednotce. Tragédií se nyní zabývá policie.

27. dubna 2026  8:49

Rychlovlaky na trase z Ostravy do Polska i Brna jsou priorita, potvrdilo ministerstvo

Vysokorychlostní trať (ilustrační foto)

Ministerstvo dopravy potvrdilo důležitost výstavby vysokorychlostní trati do Ostravy s plánovaným zahájením prací v roce 2029 a dále s plánovaným využitím soukromého kapitálu formou takzvaných PPP...

27. dubna 2026  6:48

Hrdý majitel Dukly po baráži: Chtěl bych, aby nás vzali do extraligy

Litvínov, 25. 4. 2026. Verva Litvínov - Dukla Jihlava, 5. zápas baráže o...

Na krku klubovou šálu, na tváři úsměv, v duši mír. Slavomír Pavlíček ukončil svoji první sezonu v Dukle jako většinový majitel stále prvoligového klubu, po ztracené baráži v Litvínově z něj přesto...

27. dubna 2026  6:02

Nezmar Čachotský: Nádrž byla prázdná. Baráž? Zakázali nám o ní mluvit

Verva Litvínov - Dukla Jihlava, 5. utkání baráže o hokejovou extraligu. Útočník...

Už 44 let, 70 zápasů v sezoně. Kapitán jihlavských hokejistů Tomáš Čachotský je nezničitelný, ale taková nálož dostala i jeho. Po baráži, kterou po sobotním krachu 0:5 v Litvínově ztratila jeho Dukla...

26. dubna 2026  9:30,  aktualizováno  22:41

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.