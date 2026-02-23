Teroristé? Hrdinové. Tepličan vyvěsil bannery na podporu Hamásu, hrozí mu deset let

Na bannerech, které se na provozovnách objevily v listopadu 2024, byla znázorněna mimo jiné palestinská vlajka. Součástí byl i obsáhlý text adorující činy Jahjá Sinvára, bývalého vedoucího představitele teroristické organizace Hamás, jenž zemřel v říjnu 2024 v Pásmu Gazy při izraelské vojenské akci. Na banneru je označen za mučedníka.
Text vyzývá k uctění památky jeho i dalších padlých. „Kdokoli tyto hrdiny nazývá teroristy, je prase, syn prasete, vychovaný v chlívku,“ stojí v něm mimo jiné dále. Prase je v islámu považováno za nečisté zvíře.
Případ mají na stole kriminalisté z Národní centrály proti terorismu, extremismu a kybernetické kriminalitě, kteří spolupracují s kolegy z Ústeckého kraje. Kauzu dozoruje pražské vrchní státní zastupitelství.
|
Nejcennější mrtvola na Blízkém východě. Z šéfa Hamásu se stala komodita
Muže v průběhu loňského roku obvinili. „Vyvěšení banneru, kterým byl mimo jiné vyjadřován souhlas, uznání a podpora osobě, která se dopustila teroristického trestného činu, bylo policejním orgánem kvalifikováno jako trestný čin podpora a propagace terorismu,“ sdělil iDNES.cz mluvčí policejního prezidia Ondřej Moravčík.
Policisté zatím na případu dál pracují. „Vyšetřování v této věci dosud nebylo ukončeno a s ohledem na neveřejnost přípravného řízení nelze v tuto chvílí poskytnout podrobnější informace k aktuálnímu vývoji,“ doplnil Moravčík.