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Policisté měli poznat, že zakleknutému jde o život. Evropský soud přiřkl sestře statisíce

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  18:01
Na Facebooku se objevilo video z incidentu, které na svém webu sdílí i Romea.cz.

Na Facebooku se objevilo video z incidentu, které na svém webu sdílí i Romea.cz. | foto: Romea.cz

Porovnání dvou zákroků se zakleknutím zadrženého. Vlevo v Teplicích, vpravo v...
Lidé zapalovali svíčky a pokládali květiny 22. června 2021 v ulici U Hřiště v...
Lidé v Teplicích se přišli rozloučit se zesnulým po policejním zásahu. (22....
Lidé v Teplicích se přišli rozloučit se zesnulým po policejním zásahu. (22....
12 fotografií
Jako selhání autorit označil Evropský soud pro lidská práva smrt romského muže, k níž došlo v roce 2021 v Teplicích po policejním zákroku. Sestře mrtvého Stanislava T., která se na soud obrátila, musí nyní stát vyplatit odškodné ve výši statisíců korun.

Incident se stal v červnu 2021 v Dubské ulici. Policisté zde pacifikovali zdrogovaného muže, který podle hlášení poškozoval auta. Spoutali ho a jeden z policistů na něm zůstal klečet, a to v oblasti lopatek a krku. Stanislav T. během toho ztratil vědomí a později zemřel v sanitce.

Muž byl následně přirovnáván k Američanu Georgi Floydovi, který rovněž zemřel po policejním zákroku. Policie nicméně na základě výsledku pitvy oznámila, že je vyloučena souvislost mezi mužovým úmrtím a zákrokem hlídky. Podle českých orgánů mohly za jeho smrt drogy.

Evropský soud pro lidská práva však nyní rozhodl o tom, že došlo k procesním i věcným porušením článku 2 Úmluvy o lidských právech, tedy práva na život, a článku 3 - zákaz nelidského či ponižujícího zacházení. Upozornil na to server Seznam Zprávy (SZ).

„Policisté drželi zranitelnou osobu v potenciálně smrtelné poloze, aniž by náležitě sledovali její zdravotní stav nebo dostatečně rychle reagovali, když ztratila vědomí,“ konstatoval Evropský soud.

Na Facebooku se objevilo video z incidentu, které na svém webu sdílí i Romea.cz.
Porovnání dvou zákroků se zakleknutím zadrženého. Vlevo v Teplicích, vpravo v americkém Minneapolisu, kde zemřel George Floyd.
Lidé zapalovali svíčky a pokládali květiny 22. června 2021 v ulici U Hřiště v Teplicích na místě, kde zemřel v sanitce muž, proti kterému předtím zasahovala policie. Soudní pitva vyloučila souvislost úmrtí s policejním zákrokem.
Lidé v Teplicích se přišli rozloučit se zesnulým po policejním zásahu. (22. června 2021)
12 fotografií

Policisté spoutaného muže drželi na zemi. Ležel na břiše s rukama za zády déle než 11 minut. Současně mu policista déle než čtyři minuty vyvíjel tlak na oblast hrudníku. Soud zdůraznil, že mu rovněž klečel na krku.

„Použití polohy vleže na břiše může být nebezpečné a život ohrožující, zejména pokud je uplatněno vůči zranitelným osobám ve stavu rozrušení. Způsob provedení policejního zákroku vystavil poškozeného bezprostřednímu riziku smrti, nebo přinejmenším nebezpečí vážné újmy na zdraví,“ napsal soud s tím, že zasahující policisté nesledovali životní funkce zadrženého.

Neúčinné vyšetřování

Podle soudu také úřady nezavedly vhodný právní rámec týkající se používání polohy na břiše ani nezajistily odpovídající výcvik svých policistů.

„Vyšetřování úmrtí nebylo účinné: opíralo se značně o počáteční zjištění kriminální policie, která postrádala nezávislost, nezohlednilo potenciální nebezpečnost polohy na břiše, neprošetřilo protichůdné důkazy a neinformovalo stěžovatele (sestra Stanislava T., pozn. red.) o průběhu vyšetřování,“ stojí dále ve zveřejněném dokumentu.

Soud také shledal, že došlo k porušení článku 14 – zákaz diskriminace – ve spojení s již zmíněnými články 2 a 3. „Orgány neučinily veškerá přiměřená opatření k odhalení případného rasistického motivu policejního zásahu,“ konstatoval dále soud.

Žalobu na Českou republiku podali právníci Evropského centra pro práva Romů (ERRC) a Fóra pro lidská práva (FORUM).

Myslím, že bude oslava, uvedl advokát

Na základě rozhodnutí soudu má Česká republika vyplatit sestře Stanislava T. částku 20 tisíc eur, tedy téměř 484 tisíc korun, jako náhradu nemajetkové újmy. Dále má žena od státu získat celkem 10 660 eur jako náhradu nákladů na řízení. V přepočtu jde o necelých 258 tisíc korun.

Advokát a právní zástupce sestry Stanislava T. uvedl, že jeho klientka vnímá verdikt jako zadostiučinění. „Klientka vnímá rozsudek jako tečku a skutečně jako nalezení spravedlnosti v případu, který byl pro ni a její rodinu velmi náročný. Je šťastná. A myslím, že bude oslava,“ nastínil pro SZ Maroš Matiaško, advokát specializující se na lidská práva.

My jsme lidi! Stovky lidí v Teplicích vzpomínaly na zesnulého Roma

Tiskový mluvčí Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS) Jakub Augusta pak pro Seznam Zprávy uvedl, že rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva GIBS respektuje. „S celým rozsudkem a jeho odůvodněním se nicméně musíme nejprve podrobně seznámit, nyní se proto k věci nebudeme dále vyjadřovat,“ doplnil mluvčí.

Právě Generální inspekce bezpečnostních sborů je v rozhodnutí soudu kritizována – dospěl totiž k názoru, že se upřímně nepokusila objasnit okolnosti smrti Stanislava T.

21. června 2021
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