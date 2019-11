Oba nedávno opravené mosty na průtahu Teplicemi musí k zemi

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) nedávno zjistilo, že dvojice mostů na frekventovaném průtahu městem vedoucím nad Zámeckou zahradou, má vážné konstrukční vady a oba budou muset být strženy. Mosty přitom ŘSD nedávno opravovalo.

„Během oprav jsme zjistili, že stav je mnohem horší, než se předpokládalo. Provedli jsme proto jen nejnutnější sanace. A nyní připravujeme kompletní rekonstrukci mostů, která by měla začít v roce 2021,“ potvrdil vedoucí provozního úseku chomutovské správy ŘSD Vít Plechatý.

Doplnil, že rekonstrukce bude spočívat v demolici stávajících mostů a výstavbě zcela nových.

Silnice I/8 spojuje v Ústeckém kraji Lovosice s Teplicemi a za nimi ještě pokračuje až k hranici s Německem. Denně po ní jezdí tisíce automobilů. V samotných Teplicích představuje hlavní průtah městem a vede i kolem Zámecké zahrady.

Právě v těchto místech zažívají řidiči komplikace už teď, doprava je tu už od zmíněné sanace z původních dvou pruhů v každém směru svedena v každém směru jen do jednoho.

„Je to z důvodu ochrany mostů před nechtěnými vlivy dopravy na stav jejich konstrukce,“ uvedla mluvčí ŘSD Nina Ledvinová s tím, že řidiči se rozhodně nemusejí obávat, že by most byl v tak havarijním stavu, aby spadl.

„V případě hrozícího pádu jakéhokoliv mostu by takový most byl okamžitě uzavřen pro veškerou dopravu i pro chodce,“ upozornila Ledvinová.

Mosty, které budou muset být strženy, mají délku 150, resp. 164 metrů. ŘSD by ráda provedla jejich demolici a výstavbu nových postupně v letech 2021 a 2022. Jen přípravy proto budou trvat téměř dva roky.

„Jelikož jde o dva mosty, tedy jeden v každém směru na směrově dělené silnici, chtěli bychom průběh rekonstrukce vymezit ve dvou stavebních sezonách, což by znamenalo možnost ponechání obousměrného provozu na jednom mostě,“ potvrzuje Ledvinová.

Jestli to však skutečně bude možné alespoň pro osobní dopravu s vyloučením nákladní, to podle ní rozhodne s ohledem na skutečný stav mostů až projektová dokumentace.

Nezbývá než akceptovat všechny nepříjemnosti, říká primátor

O situaci už ŘSD informovalo i vedení města. Podle primátora Teplic Hynka Hanzy (ODS) se dá očekávat, že bude v místech zúžení na silnici I/8 docházet k dopravním komplikacím.

„Ale mnohem horší by to bylo, kdyby most spadl. Je dobře, že se na to přišlo včas, i když nám nezbývá nic jiného než to akceptovat a všechny nepříjemnosti s tím spojené přetrpět,“ poznamenal primátor.

Zároveň připomněl, že před časem se v Teplicích podobně opravoval i most nad Hřbitovní ulicí nedaleko Lidlu.

„Probíhalo to tak, že dělníci nejdříve zbořili jednu část v jednom pruhu, postavili nový most a teprve poté zbourali druhou část. Očekávám, že podobně to bude probíhat i zde,“ doufá Hanza.