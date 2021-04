Postavme stadion na louce, sad radši obnovme, nabádá teplická opozice

„Pan architekt Sedláček představil na objednávku města celkem tři vytipované lokality, kde by mohl stadion stát. My bychom k tomu rádi přidali ještě čtvrtou alternativu. Našli jsme lokalitu, která je od Třešňovky v podstatě za rohem, je to nevyužívaná louka,“ sdělil zastupitelům lídr Volby PRO! Teplice Jakub Mráček.

Podle něj je místo vhodné i kvůli tomu, že umožňuje velmi dobrý přístup na Doubravskou horu.



„Nevýhoda je naopak v tom, že je pozemek v soukromých rukách. A je otázkou, zda by zástupci firmy byli ochotni o takové věci jednat,“ doplnil Mráček s tím, že opoziční zastupitelé souhlasí v s vizí stavby atletického stadionu. Jeho umístění však vidí jinde.



Varianta, že by mohl stát v lokalitě zvané Třešňovka pod hotelem Panorama, které dnes lidé hojně využívají k relaxaci, se jim nezamlouvá. „Třešňovka je příliš cenné území, než abychom ho zastavili,“ podotkl Mráček s tím, že by prostor měl dál sloužit pro rekreaci.

I proto Volba PRO! Teplice zároveň představila konkrétní projekt, jak starý sad obnovit. Jeho součástí jsou nejen nové cesty, ale také třeba hrací prvky či amfiteátr.

„Je to z jedna z variant, jak Třešňovku pojmout. Před 10 lety jsme ji poprvé městu představili jako pro bono aktivitu dvojice zahradních architektů. Teď je na místě ho zrealizovat a pro atletický stadion najít prostor jinde, variant je dost,“ míní Mráček.

Primátor: Pořád je to otevřené

Umístění atletického stadionu, který má vyjít na sto milionů, na Třešňovce se nelíbí ani veřejnosti. Před časem dokonce vznikla na internetu petice s názvem Zachraňme Třešňovku, kterou podepsalo již více než 1200 lidí.

Jak však vysvětlil primátor Teplic Hynek Hanza, o definitivním umístění stadionu není v žádném případě rozhodnuto. Město si zatím pouze nechalo vytipovat vhodné lokality. Kromě Třešňovky je ve hře ještě areál Hvězdy Trnovany a také lokalita Doliny – Novosedlická.

„Záležitost je stále otevřená a dokud neprověříme všechny možnosti, nebudeme předkládat žádné rozhodnutí o umístění stadionu. Nechali jsme si pouze udělat rešerši míst, které budeme dále rozvíjet a budeme hledat jejich plusy, mínusy a možnosti. Pak se vrátíme k jednacímu stolu společně s dalšími zastupiteli,“ slíbil primátor Teplic Hynek Hanza (ODS).