Teplice mají nové vedení, poprvé po třiceti letech se na něm nepodílí ODS

Rada má nadále devět členů, pět mandátů zůstává hnutí ANO. Primátor má čtyři náměstky, z toho tři jsou uvolnění, tedy s nárokem na plný plat. Všichni čtyři získali při hlasování 18 hlasů. Prvním náměstkem se stal Petr Slavíček z Volby pro Teplice, který bude mít na starosti životní prostředí a městskou policii.

Tomáš Hadviga z ANO byl opětovně zvolen náměstkem, nově bude mít na starosti veškerou dopravu. Třetím náměstkem je Adam Souček z Volby pro Teplice s gescí školství a posledním Petr Kohout z ANO, jenž bude spravovat kulturu a sport. Doposud měl primátor tři náměstky, z toho pouze jeden byl uvolněný.

Členy rady jsou vedle primátora a zvolených náměstků primátora dva radní za ANO, kteří nebyli odvoláni, a to Vladimír Kossakowski a Eliška Tomášková. Novými radními zastupitelé zvolili Jakuba Mráčka a Martina Sobka z Volby pro Teplice.

ODS spolu s TOP09 mají v zastupitelstvu osm mandátů, SPD má čtyři zastupitele. Jednoho zastupitele má hnutí Zdraví Sport Prosperita.

ANO a ODS spolu vládly už v předchozím volebním období. Tehdy byl primátorem Hynek Hanza (ODS). Letos jako náměstek primátora oznámil na schůzi zastupitelstva na začátku ledna, že ODS spolu s TOP09 vypovídají koaliční smlouvu hnutí ANO.

Jako důvod uvedl nedodržování dohod ze strany ANO. Rozdílně hlasovala ODS a ANO loni v listopadu při rozhodování o stavbě venkovního koupaliště, kterou město připravovalo několik let. Podle Hanzy byla stavba v koaliční smlouvě.

„To je rozdání politických trafik“

Před hlasováním o novém vedením města Hanza uvedl, že ODS spolu s TOP09 určitě nechtěly dělat revoluci, pouze ukončily koalici, která stejně nefungovala.

„Chci dementovat, že by na naše rozhodnutí měly vliv (nadcházející sněmovní, pozn. red.) volby,“ řekl. Novinářům Hanza řekl, že Teplice nepotřebují čtyři náměstky. „Já si nemyslím, že hlavní práce je na těch náměstcích, zvláště když má každý na starosti jednu oblast. To je rozdání politických trafik. Nikdy tady čtyři náměstci nebyli, z toho tři uvolnění, to je určitá politická dohoda a rozdání funkcí. Uvolněný náměstek s platem 100.000 korun myslím je na jednu oblast velký luxus pro tohle město,“ řekl.

Z vedení radnice odchází po 14 letech. „Po čtrnácti letech si budu muset zvyknout, že nebudu chodit na radnici do té práce, ale budu chodit do jiné práce, ale budu nadále hájit dobré hospodaření města, protože na tom to stojí a padá,“ řekl s tím, že je smutný z toho, že po 30 letech ODS v čele města končí. „Je mi to líto, ale je to osvobozující,“ dodal.