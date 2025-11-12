První umělý sníh vyrobili před 60 lety u Ústí, s přípravou pomáhal i nároďák

  6:27
První umělé sněhové vločky vyrobené v Československu zasypaly 12. listopadu 1965 sjezdovku v Zadní Telnici nedaleko Ústí nad Labem. Toto lyžařské středisko v Krušných horách se tehdy stalo nejen nositelem československého prvenství v umělém zasněžování, ale místní lyžaři si komfort umělého sněhu užili jako první i v celém tehdejším socialistickém bloku.
Sněhové dělo v Zadní Telnici na Ústecku bylo první v tehdejším socialistickém...

Sněhové dělo v Zadní Telnici na Ústecku bylo první v tehdejším socialistickém bloku. | foto: archiv Ski klubu Telnice

Nová lanovka na Telnici láká lyžaře i lidi, kteří se na vrchol nechají vyvézt...
Lyžařský areál Zadní Telnice
Ve SKI areálu Telnice provozovatelé nespustili v sobotu vleky, přestože lákali...
Ve SKI areálu Telnice provozovatelé nespustili v sobotu vleky, přestože lákali...
Zařízení, které za vhodných teplotních podmínek přetváří vodu ve sníh, si nechali patentovat Američané v roce 1954 a k použití byla tato technika připravena už na zimní olympiádu ve Squaw Valley v roce 1960.

První československé sněhové dělo dovezl telnický lyžařský klub z Rakouska, pod vedením profesora ČVUT Vladimíra Chlumského je ale zdejší technici upravili pro místní podmínky a také vyrobili další tři děla.

Nejlepší přítel vlekaře se dožívá až 20 let, za hodinu vypije i 29 kubíků

Pod sjezdovkou bylo protaženo 500 metrů potrubí, areál dostal kompresorovou strojovnou, nádrž na vodu s čerpadly a chladicím zařízením. Premiéru výroby umělých vloček ale pokazila příroda, protože v „den D“ začalo normálně sněžit.

Pro lyžařské středisko v Telnici bylo sněhové dělo vysvobozením. Jeho sjezdovky, tehdy dostupné z Ústí nad Labem tramvají, často trpěly kvůli nevelké nadmořské výšce nedostatkem sněhu.

„O umělém sněhu se doslechl i národní mančaft a přijel na Telnici trénovat. Jenže jsme ještě nebyli hotoví, takže se museli také zapojit do práce. Když jsme osazovali rozvaděč, slovenský reprezentant Gregor Synay přišel o prst,“ vyprávěl před lety Jindřich Holinger, dlouholetý činovník lyžařského klubu v Telnici.

Sněhová děla fungují stále na podobném principu, jaký použili před desítkami let průkopníci umělého zasněžování. Voda proudí do trysky děla a do té je současně kompresorem pod velkým tlakem pumpován podchlazený vzduch. Ten způsobí, že se voda při vystřelení z děla „rozprskne“ na obrovské množství malých kapek, které na studeném vzduchu krystalizují a na zem dopadají již ve formě vloček.

Zejména po roce 1989 se sněhová děla rozšířila do většiny českých lyžařských středisek, které díky nim mohou fungovat i dnes, kdy stále častěji bojují s nedostatkem přírodního sněhu.

31. prosince 2015
První umělý sníh vyrobili před 60 lety u Ústí, s přípravou pomáhal i nároďák

Jak Teplice prokoukly Spartu. Frťala: Bod je událost, zažil jsem tu i šok 0:9

Teplický útočník Matěj Pulkrab v hlavičkovém souboji s Filipem Panákem ze Sparty

Sahali ještě po větší senzaci, přesto si fotbalisté Teplic remízy 2:2 v nedělní ligové bitvě na Spartě vážili. „Bodovat na Letné je vždy vzácná událost,“ neohrnoval nos kouč Zdenko Frťala, byť...

10. listopadu 2025  13:40

Dusno v Ústí po hororu 2:7. Nepřijatelné! Přijdou pokuty, hřímal majitel Kubáň

Ústí nad Labem, 19. 9. 2025, FK Viagem Ústí nad Labem - 1. SK Prostějov, druhá...

Opožděný ústecký fotbalový Halloween. Druholigový podzim završil nováček soutěže strašidelně, nedělním hororem 2:7 na trávníku předposlední Vlašimi. Zadělal si na dusnou zimu a budou padat tresty....

10. listopadu 2025  12:35

