Zamést, usušit a znovu použít. Litoměřice zkoušejí recyklovat posypový štěrk

Autor: ,
  14:17
Technické služby v Litoměřicích testují recyklaci posypového štěrku, který se v zimě používá k údržbě silnic a dřív se po jarním úklidu odvážel na skládku. Přístroj štěrk po usušení na slunci roztřídí a připraví k opětovnému použití. Ušetří se tím náklady za nákup dalšího štěrku a za skládkování.
Technické služby v Litoměřicích testují v bubnovém třídiči recyklaci posypového...

Technické služby v Litoměřicích testují v bubnovém třídiči recyklaci posypového štěrku, který se v zimě používá k údržbě silnic a dřív se po jarním úklidu odvážel na skládku. Do projektu recyklace se zapojila fakulta životního prostředí Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (UJEP). | foto: ČTK

Technické služby v Litoměřicích testují v bubnovém třídiči recyklaci posypového...
Technické služby v Litoměřicích testují v bubnovém třídiči recyklaci posypového...
Technické služby v Litoměřicích testují v bubnovém třídiči recyklaci posypového...
Technické služby v Litoměřicích testují v bubnovém třídiči recyklaci posypového...
8 fotografií

Technické služby v některých městech v Česku už recyklovat posypový štěrk zkoušely, jako neřešitelný problém se ukázala být vlhkost, která se na smetený materiál váže.

„My jsme našli cestu. Dvakrát jsme vyzkoušeli pulsonapěťový třídič a teď testujeme bubnový třídič. Řešení máme, teď bude záležet na našem zřizovateli, zda třídič pořídí,“ uvedl ředitel litoměřických technických služeb Vítězslav Votruba.

Úspora je podle něj hlavně v nákladech na likvidaci, které jsou třikrát vyšší než cena štěrku.

Ze stroje padá z jedné strany jemná směs půdy a smetí, z druhé vše, co má nad dva milimetry. „V druhém kroku se z té hromady oddělí frakce 2,5 milimetru, což je štěrk používaný na posyp,“ uvedla vedoucí odpadového hospodářství technických služeb Veronika Kleverová.

Pulsonapěťový třídič, který vyzkoušely technické služby loni a předloni, dokázal vytřídit 80 procent štěrku. „Přetřídili jsme 500 tun, z toho jsme dostali 200 tun štěrku, takže jsme nemuseli koupit ani kilogram nového a ušetřili dalších 900 tisíc korun za pracovní sílu, použití techniky a podobně,“ uvedla Kleverová.

Zapojili se i akademici

Podle ní je největší úspora ve skládkování. Ročně smetou technické služby v Litoměřicích 630 tun materiálu z komunikací.

Do projektu recyklace se zapojila fakulta životního prostředí ústecké univerzity. Pokud by smetené štěrky obsahovaly ropné látky, lze je postříkat připraveným substrátem. „Uděláme z toho znovu zcela přírodní materiál,“ uvedl Martin Kubal z fakulty. Využít by se v budoucnu mohla i vytříděná jemná směs.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Vyděšení cestující volali o pomoc. Opilý řidič autobusu RegioJet ujížděl policii

Jízda autobusem na lince z Prahy do Jirkova na Chomutovsku se v pátek večer proměnila pro cestující v noční můru. Podle svědků jel řidič nebezpečně rychle, usínal za volantem a odmítal zpomalit, i...

U Ústí vzniká 300 bytů. Lidé z opravených paneláků mají k dispozici i bazén

Až tři stovky moderních bytových jednotek slibuje projekt Ústí Towers, který v Trmicích u Ústí nad Labem realizují společnosti Salutem Group a Growth Finance. Společně tady za stovky milionů korun...

Jako vejce vejci. Se Šulcem si mě pletou i v obchodě, směje se ústecký klon Kott

Jako vejce vejci. Podívejte se na Tomáše Kotta – a uvidíte Pavla Šulce. Přestoupil z Plzně do Lyonu, nebo do Ústí nad Labem? I v běžném životě si fotbalistu Viagemu pletou s obletovaným českým...

Za tragický požár mostecké restaurace se sedmi oběťmi obvinili manželský pár

V případu tragického lednového požáru restaurace U Kojota v Mostě policie obvinila dva lidi. Stíhá je z obecného ohrožení z nedbalosti, za což jim hrozí až desetiletý trest. Kriminalisté potvrdili,...

Před činem moje duše opouštěla tělo, hájí muž vraždu otce a pětiletého syna

S překvapivou výpovědí dnes předstoupil před Krajský soud v Ústí nad Labem muž obžalovaný z loňské dvojnásobné vraždy v Domaslavicích na Teplicku. Obviněný, který podle spisu zabil svého pětiletého...

Teplice mají náhradu za Kričfalušiho, z Košic získaly slovenského mladíka Jakubka

Prvoligové fotbalové Teplice posilují defenzivu, z Košic získaly na přestup talentovaného středního obránce Jakuba Jakubka, člena slovenské reprezentace do 21 let.

19. srpna 2025  15:19

Zamést, usušit a znovu použít. Litoměřice zkoušejí recyklovat posypový štěrk

Technické služby v Litoměřicích testují recyklaci posypového štěrku, který se v zimě používá k údržbě silnic a dřív se po jarním úklidu odvážel na skládku. Přístroj štěrk po usušení na slunci...

19. srpna 2025  14:17

Sto milionů ke 100. výročí. Sokolové usilují o obří sumu pro chátrající kino

Téměř stoletá budova chátrajícího kina Sokol v Roudnici nad Labem, která musela být v posledních letech uzavřena, dostává novou naději k další existenci. Před několika lety sice skončil dobrovolnický...

19. srpna 2025  10:48

Ústí čisté jako Los Santos. Viagem šíří osvětu na dresu, hráči budou uklízet město

Po veselé notě vážnější tón, byť opět v atraktivním obalu. Fotbalový Viagem provizorní dresy, které nosí od začátku sezony, tentokrát využil ke kampani za hezčí Ústí nad Labem. V pondělním...

19. srpna 2025

Ústí odmítlo skok do čela druhé ligy. Počítejte s námi! vzkázal vítězný Artis

Ústečtí fotbalisté propásli možnost posunout se do čela druholigové tabulky. Nováček soutěže v pondělní televizní dohrávce 6. kola doma podlehl probuzenému brněnskému Artisu 0:2 a zůstal druhý o bod...

18. srpna 2025  20:22,  aktualizováno  21:15

Světoběžník Glover posílil Slunetu. Může být rozdílový hráč, věří trenér

Jako by se rivalové trumfovali. Ve stejný den, kdy Děčín oznámil příchod L. J. Bryana, zveřejnila i ústecká Sluneta jméno své nové americké akvizice. Zahraniční posilou číslo 2 se stal Jordan Glover,...

18. srpna 2025  17:22

Kdo strhl rudoarmějce? Projížděli jsme i diskuse, popisuje policie vyšetřování

Vandala, který počátkem května poničil sochu rudoarmějce v teplických Havlíčkových sadech, policie nenašla a případ odložila. Skulptura se na své původní místo zřejmě nevrátí, co ji však nahradí a...

18. srpna 2025  13:23

Děčín posílil Američan Bryan. Zaujal nás basketbalovou vášní, řekl kouč Grepl

Basketbalisty ligového Děčína posílil Američan L. J. Bryan. 206 centimetrů vysoký pivot naposledy působil v portugalském týmu Galitos-Barreiro, kde v průměru sbíral 10,9 bodu a 5,7 doskoku.

18. srpna 2025  13:20

Svázané nohy, páska přes čumák. Policisté našli v domě psa s otevřenými ranami

Policie se zabývá případem týrání psa, jenž byl v Podbořanském Rohozci na Lounsku nalezený se svázanými předními končetinami, páskou na čumáku a v podvyživeném stavu. Ošetření zvířete zajistil...

18. srpna 2025  11:03

Jágr? Na 53 nevypadá. Ani výkonem, smekl Pištěk po litvínovském debutu

Není snad nikdo, kdo by se hokejového útočníka Theodora Pištěka nezeptal, jestli má kořeny ve slavném hereckém a výtvarnickém rodu. „Ptají se mě na to hodně, ale nikdy jsem se na to blíž nedíval. S...

18. srpna 2025  10:58

Advantage Consulting, s.r.o.
VEDOUCÍ POBOČKY - STAVEBNICTVÍ (60-75.000 KČ + OA)

Advantage Consulting, s.r.o.
Ústecký kraj
nabízený plat: 60 000 - 75 000 Kč

Dalších 33 007 volných pozic

Jen napsala, že už nepřijede. Angolská házenkářka nebude dál hrát za Most

České házenkářské šampionky z Mostu ztrácejí oporu. Do přípravy Andělů se po letní pauze nezapojila spojka Rossana Mateusová, angolská hvězda jim pouze napsala, že už nepřijede.

18. srpna 2025  8:28

U Ústí vzniká 300 bytů. Lidé z opravených paneláků mají k dispozici i bazén

Až tři stovky moderních bytových jednotek slibuje projekt Ústí Towers, který v Trmicích u Ústí nad Labem realizují společnosti Salutem Group a Growth Finance. Společně tady za stovky milionů korun...

18. srpna 2025  6:44

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.