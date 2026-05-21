Velká tchajwanská investice v Ústeckém kraji, vznikne moderní sklad chemikálií

S rozlohou téměř 17 tisíc metrů čtverečních bude centrum patřit mezi největší specializované logistické provozy svého druhu ve střední Evropě.
„Investice by mohla podnítit další firmy, které dodávají vstupy producentovi polovodičů,“ řekl René Samek, ředitel divize investic a zahraničních aktivit státní agentury CzechInvest.
Konkrétní místo v Ústeckém kraji investor ve spolupráci s CzechInvestem teprve hledá. Se zahájením skladových a logistických operací se podle aktuálního harmonogramu počítá začátkem roku 2028.
„Rozsahem, bezpečnostní úrovní i technologickým vybavením půjde o infrastrukturu výrazně přesahující běžný chemický sklad,“ uvedl mluvčí CzechInvestu Zdeněk Vesecký.
Projekt je navržen jako regionální distribuční a bezpečnostní uzel pro polovodičový průmysl, jehož úlohou bude skladování, kontrola kvality, správa zásob, distribuce a regulatorní zastoupení dodavatelů.
„V první řadě mají severní Čechy dlouhou historii chemické výroby. Je tu poměrně dost dobrých zdrojů pracovní síly, talentů a také materiálů. Za druhé jsou severní Čechy blízko Drážďan. Takže do jedné hodiny cesty se můžeme dostat ze severních Čech do Drážďan a můžeme dodat všechny druhy materiálů a výrobků, které nabízíme,“ řekl Čchiu k důvodu, proč si firma vybrala pro investici Ústecký kraj.
Ve druhé fázi projektu chce skupina i-TRANS zvážit i hlubší spolupráci s českými výrobci chemikálií. V úvahu přichází také spolupráce s odbornými školami, univerzitami a technickými pracovišti na přípravě pracovníků pro chemickou logistiku, analytiku a polovodičové dodavatelské řetězce. Hlavními partnery by se mohly stát například Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem a Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, uvedl Vesecký.
Pro Ústecký kraj je to podle CzechInvestu velká příležitost. „Několik dodavatelů by zde mohlo umístit svá zařízení a vytvořit pracovní místa, podpořit trochu i chemický průmysl, kterému se v posledních letech v Evropě nedaří tak dobře jako kdysi, takže by to mohl být takový revival chemického průmyslu,“ uvedl Samek.
Společnost plánuje, že centrum bude při počátečním náběhu schopné zpracovat přibližně 19 500 tun chemikálií a speciálních plynů ročně. Na místě má být udržována zhruba čtyřměsíční zásoba o objemu přibližně 6500 tun. Uzavření nájemní smlouvy a předání objektu by se mělo uskutečnit do konce roku 2027.
Pro českou ekonomiku je podle Adama Wrobela z CzechInvestu důležité, aby se do polovodičového řetězce nezapojovala pouze přes výrobu koncových zařízení nebo tradiční průmyslové dodávky. Velká příležitost je i v materiálech, logistice, kontrole kvality, specializovaných službách a regulatorní expertize. „Právě takové projekty mohou rozšiřovat českou roli v evropském polovodičovém ekosystému,“ uvedl Wrobel.