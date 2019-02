Stometrový chemický tanker po půl roce čekání konečně vyplul do Hamburku

14:28 , aktualizováno 14:28

Jeden z největších u nás vyrobených chemických tankerů, se vydal na cestu do Hamburku. Dopoledne proplul Masarykovým zdymadlem na Střekově. Transport plavidla zajišťuje Československá plavba labská, ta ho po Labi dopraví do Hamburku, kde ho předá námořnímu remorkéru, jež ho doveze do Holandska.