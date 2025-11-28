Následné výsledky umožní zpřesnit projektovou dokumentaci a také výrazně omezit rizika při budoucí ražbě. V pátek o tom u jednoho z vrtů v Krásném Lese na Ústecku informovali zástupci Správy železnic (SŽ), České geologické služby a zhotovitele.
Současná etapa průzkumů začala letos v září a potrvá do poloviny příštího roku. Zahrnuje 16 vrtů, některé už jsou hotové, jiné se teprve vrtají a další budou následovat po Novém roce. V blízkosti Krásného Lesa vzniká vrt o hloubce 394 metrů. Nejhlubší vrt pak dosáhne hloubky 546 metrů a stane se jednou z nejvýznamnějších geologických sond do masivu Krušných hor.
|
Tunel na rychlotrati do Drážďan může mít až 30 km, Němci vybírají trasu
Krušnohorský tunel bude 30 kilometrů dlouhý, půjde tak o nejdelší podzemní dráhu na české i německé straně, připomněl Pavel Hruška ze SŽ. Současná etapa průzkumu vyjde asi na 80 milionů korun.
„Vrty nám budou umožňovat naprojektovat přesné postupy, jakým způsobem razit budoucí Krušnohorský tunel, a budou nám umožňovat daleko větší poznání, jakým způsobem se razicí štíty Krušnohorského tunelu budou pohybovat,“ dodal Hruška.
Vrtná soustava postupuje rychlostí asi 20 metrů za den. Nejhlubší vrt se začne hloubit v lednu nebo v únoru, což potrvá odhadem měsíc, řekl zástupce zhotovitele inženýrsko-geologického průzkumu Václav Hájek.
Zjišťuje se složení hornin i propustnost
Vrtné jádro, tedy válcovité vzorky horniny získané z geologického vrtu, se dál zkoumají. „Zjišťujeme mechanické vlastnosti, složení hornin, zjišťujeme, jakou mají propustnost v puklinovém systému a další vlastnosti,“ popsal následnou práci se vzorky Hájek.
Tunel bude mít dva tubusy. Krajský soud už dříve v souvislosti s rychlodráhou zamítl žalobu Chlumce na Ústecku. Jeho starostka Veronika Srnková (Šance pro Chlumec) opakovaně proti vybrané trase veřejně vystupovala.
Podle ní se neprověřovaly žádné další varianty, pouze jediná, u které Krušnohorský tunel ústí mezi městskými částmi Chlumec a Stradov. Zástupce České geologické služby Petr Kycl již dříve řekl, že posunutí portálu není možné, protože vede přes složité území.