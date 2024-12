Radar měří i mimo čáry, zlobí se řidiči na město. Hříšníků jsou denně desítky

V obci Sýrovice žije necelá stovka stálých obyvatel. Protíná ji silnice první třídy. Denně tudy projedou tisíce osobních a nákladních aut. Rovný a přehledný úsek svádí jet obcí rychleji než povolenou padesátkou. Chybí tady chodník, místní tak musejí dojít třeba k autobusové zastávce po krajnici, schází i přechod pro chodce. Dopravu má zpomalit radar na úsekové měření rychlosti. Na podzim ho tam nechala nainstalovat radnice v Podbořanech, pod kterou Sýrovice spadají.

„Efekt radaru je jednoznačně pozitivní. Na první pohled je znát, že většina řidičů dodržuje rychlost. I tak se ale denně najde zhruba stovka výtečníků, kteří padesátku překročí,“ uvedl starosta Podbořan Radek Reindl (ODS) s tím, že v minulosti namátková policejní měření odhalila i silničního piráta, který obcí „letěl“ víc jak 190 kilometrů v hodině.

Podle mosteckého právníka Dušana Heborta, na kterého se obrátilo několik pokutovaných řidičů, je ale radar provozován v rozporu se zákonem a způsob měření označil za provokaci. Připravuje trestní oznámení na Podbořany pro zneužití pravomoci veřejného činitele.

„Označení měřeného úseku je zavádějící a neodpovídá skutečnosti,“ tvrdí s tím, že jeho klienti o radaru věděli předem, hlídali tachometrovou rychlost víc než provoz před sebou, a přesto jim přišly výzvy za překročení nejvyšší povolené rychlosti.

Problém vidí v příčných bílých čárách namalovaných na komunikaci, které jsou od sebe vzdáleny zhruba 50 metrů. „Na pozemní komunikaci nelze vyznačovat příčné čáry na silnici libovolně a v obci Sýrovice mají označovat měřený úsek stacionárním radarem. Vyznačení čar neodpovídá skutečné délce měřeného úseku,“ upozornil Hebort s tím, že rozdíl je dvacet metrů. „Je to provokace směrem k řidiči, který se spolehne na záměrně nepravdivou informaci o začátku nebo konci měřeného úseku,“ říká.

Situaci s radarem přirovnal k totalitním praktikám u „železné opony“, kdy Státní bezpečnost vyznačila fiktivní hranici s falešným přechodem. Fungovalo to jako past na československé občany, kteří se pokusili emigrovat. „Byla to provokace, kdy tito lidé spadli do léčky,“ řekl Hebort.

Podbořanská radnice slova o pasti a provokaci odmítá. „Radar měří, jak má, a jeho umístění bylo schváleno příslušnými orgány,“ zdůraznil starosta Reindl.

Řada řidičů si vykládá účelnost bílých čar chybně. „Neoznačují úsek měření, slouží pouze pro kalibraci pro fotografování. Radar měří jinde,“ upozornil Reindl a popsal situaci, se kterou se tam osobně setkává. „Místem denně projíždím a vidím, že někteří řidiči dodržují rychlost jen mezi čárami, a jakmile je minou, zrychlí. A garantuji, že na konci vesnice už někteří jedou devadesátkou. Rychlost se má dodržovat v celé obci.“

Na délku měřeného úseku řidiče upozorňují svislé dopravní značky „Měření radaru“. „Paradoxně po třech měsících od instalace radaru bychom je měli odstranit. Budeme žádat krajský úřad, aby svislé dopravní značení tady zůstalo natrvalo,“ řekl Reindl.

Umístění svislého dopravního značení v obou směrech požadoval dopravní inspektorát, který Podbořanům odsouhlasil instalaci radaru. O bílých čárách na silnici ale neví. „K žádnému vodorovnému dopravnímu značení na silnici se dopravní inspektorát nevyjadřoval a ani ve stanovení místní úpravy Krajským úřadem v Ústí nad Labem o tomto žádná zmínka není,“ řekla tiskový mluvčí policie Miroslava Glogovská.

Starosta připouští, že namalované čáry na komunikaci jsou pro některé řidiče matoucí. „Kdo dodržuje předpisy, nemusí se pokuty obávat. Nicméně na webových stránkách zveřejníme vysvětlení, jak měření funguje, v jakém úseku se měří a účel čar,“ dodal.

Advokát Hebort je přesvědčen, že by radnice měla čáry ze silnice odstranit. „Dneska je primární motivace Podbořan, řekněme si to na rovinu, vydělat. Příjem z radarů je do několika měsíců zaplatí. Pokud má jít o bezpečnost, tak ať falešné značení zmizí a řidiči budou rychlost dodržovat v celé obci,“ dodal.