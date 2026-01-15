V centru Ústí vzplál sypač. Řidič stihl vyskočit, žár rozbil výlohu banky

  13:11
K požáru malého sypače s pluhem vyjížděli ve čtvrtek ráno hasiči v centru Ústí nad Labem. Vůz vzplál na Mírovém náměstí. Jeho řidič stačil včas vyskočit.
V centru Ústí nad Labem vzplál malý sypač s pluhem. (15. ledna 2026) | foto: HZS Ústeckého kraje

K požáru hasiči vyjížděli krátce před devátou hodinou. V plamenech byla celá zadní část vozu. Z malé kabiny pro jednoho stačil řidič vyskočit. Hasiče přivolala kolemjdoucí žena, která oheň a vyskakujícího muže spatřila.

V centru Ústí nad Labem vzplál malý sypač s pluhem. (15. ledna 2026)

„K uhašení jsme použili dva proudy vody, požár byl zlikvidován v 9:26,“ uvedl Milan Rudolf, mluvčí Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje.

Vlivem vysoké teploty při hoření vozu praskla výloha banky, vedle které auto stálo. „Při zásahu nedošlo ke zranění, řidič stačil vyskočit, když si všiml ohně,“ sdělil Rudolf.

Škoda na autě i na vedlejší budově je podle odhadu hasičů zhruba půl milionu korun. Příčinou byla podle Milana Rudolfa technická závada na baterii vozu.

I vzhledem k tomu, že nedošlo ke zranění, staly se snímky, které ihned začali zveřejňovat svědci na sociálních sítích, terčem vtipů. „Oheň je taky způsob odklízení sněhu,“ napsal jeden ze svědků. „Zastírací manévr, aby lupiči mohli v klidu udělat banku,“ bavil se další.

Feri zůstává ve vězení. Soud zamítl žádost o propuštění, expolitik čelí další obžalobě

Legenda Hübl zůstává trenérem Pirátů. Zachraňovat je s ním budou Grof a Lobo

Viktor Hübl.

Hokejový Chomutov budou v první lize zachraňovat tři rovnocenní trenéři. Po rezignaci Martina Pešouta tým v úterý přebrali Jakub Grof, Richard Lobo a Viktor Hübl jako výkonný manažer Pirátů....

13. ledna 2026  11:26

Uzavírka D8 před hranicemi s Německem skončila, D7 u Žatce blokoval kamion

Počasí značně komplikuje dopravu v Ústeckém kraji. (13. ledna 2026)

Dopravní nehody komplikují v úterý cestování v Ústeckém kraji. U průmyslové zóny Triangle na Lounsku omezila ráno provoz na D7 havárie kamionu, dálnice už je nyní průjezdná. Také dálnice D8 ve směru...

13. ledna 2026  8:41,  aktualizováno  11:20

