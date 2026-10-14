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Sýček v ohrožení. Sucho decimuje populaci, ochránci sovám donášejí hlodavce

Autor:
  6:50
Sýček obecný

Sýček obecný | foto: Jiří Hornek

Mládě sýčka obecného
Dospělý sýček obecný
Sýček obecný
Mládě sýčka obecného na váze
7 fotografií
Velmi málo mláďat sýčka obecného letos evidují ornitologové v oblasti severozápadních Čech, v níž žije největší populace těchto zákonem chráněných sov. Podle odborníků zde vyvedli sýčci pouhých 48 mláďat, jde o jedno z nejhorších čísel za poslední dekádu. Přičítají to především nedostatku potravy vlivem extrémního sucha.

„Z hlediska počtu mláďat byly horší už jen roky 2017 a 2018. Tehdy jsme ale ještě nekontrolovali tak velké množství lokalit jako dnes, takže letošní rok je pro sýčky opravdu kritický,“ uvedl ornitolog Martin Šálek, který dlouhodobě koordinuje ochranu sýčka obecného.

Loni ornitologové zaznamenali 75 vyvedených mláďat, ve zmíněných letech 2017 a 2018 to bylo pouhých 37 a 43 mláďat.

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Sovám kvůli suchu chyběla potrava, velmi málo bylo letos drobných hlodavců včetně hrabošů, kteří tvoří základ jejich jídelníčku. „V důsledku sucha krajině ubylo i hmyzu a žížal, tedy klíčové potravy pro mláďata sýčků,“ popsal Šálek.

Zásadní roli tak letos sehrálo cílené přikrmování. „Z celkových 20 úspěšných hnízdění připadá 12 na lokality, kde sýčkům od ledna do konce června pravidelně dodáváme hlodavce. Význam tohoto opatření dokládají i data z minulých let – páry na přikrmovaných lokalitách vyvádějí v průměru více mláďat,“ dodal ornitolog.

Odborníci však zdůrazňují, že umělé krmení není dlouhodobým řešením. Pomáhá pouze v obdobích, kdy ptáci potřebují nejvíce energie nebo čelí největšímu riziku úhynu – typicky během hnízdění.

„Přikrmování není náhradou přirozené potravy ani plošným opatřením. Prioritou zůstává změna hospodaření v krajině. Vzhledem ke kritickému stavu populace však sýčkům pomáháme v zimě i během hnízdění už řadu let. Pořád to ale bereme jen jako doplňkovou metodu k jejich záchraně,“ vysvětlil Šálek.

Sýček obecný
Mládě sýčka obecného
Dospělý sýček obecný
Sýček obecný
7 fotografií

Sýček obecný patří dlouhodobě k nejohroženějším sovám v Česku. Na celém území Česka žije už jen kolem stovky hnízdících párů. Největší populace se nachází v severozápadních Čechách – v oblasti od Kadaňska přes Litoměřicko až po Slánsko. Ornitologové v této oblasti dlouhodobě mapují necelých 60 obsazených teritorií.

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