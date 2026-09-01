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Exhejtman Šulc do vězení nemusí. Soud mu zmírnil trest v dotační kauze

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  10:55aktualizováno  11:17
Bývalý hejtman Ústeckého kraje za ODS Jiří Šulc na chodbě Okresního soudu v...

Bývalý hejtman Ústeckého kraje za ODS Jiří Šulc na chodbě Okresního soudu v Ústí nad Labem, který se zabýval případem konkurenčních doložek vyplacených údajně neoprávněně bývalým ředitelům úřadu Regionálního operačního programu (ROP) Severozápad. Ze zneužití pravomoci jsou obžalováni bývalý hejtman Šulc, tři bývalí ředitelé i současná ředitelka úřadu ROP Severozápad. | foto: ČTK

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Odvolací soud uložil bývalému hejtmanovi Ústeckého kraje Jiřímu Šulcovi za zneužití pravomoci v rozsáhlé kauze Regionálního operačního programu (ROP) Severozápad tříletý podmíněný trest s pětiletou zkušební dobou. Zmírnil tak prvoinstanční verdikt, podle kterého měl jít na čtyři roky do vězení. Rozhodnutí je pravomocné.

Šulc byl původně souzen s dalšími bývalými politiky a podnikateli z Ústeckého a Karlovarského kraje, pak ale soud jeho věc vyloučil k samostatnému projednání. Nad ostatními spoluobžalovanými zatím verdikt nepadl.

Případ ROP Severozápad se týká rozdělování evropských dotací od května 2008 do září 2011. Šulc se jako tehdejší předseda výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad podílel na tom, že byl do čela úřadu účelově dosazen Petr Kušnierz, který byl za machinace při rozdělování evropských dotací opakovaně odsouzen a zpovídá se i v rozsáhlé kauze podvodů.

Spolu s dalšími obžalovanými podle státního zástupce zmanipuloval evropské dotace za 14 miliard korun.

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Odvolací senát pražského vrchního soudu bývalému hejtmanovi dnes k podmíněnému trestu potvrdil peněžitý trest 300 tisíc korun a pětiletý zákaz činnosti. Má také nahradit Ústeckému kraji škodu zhruba 170 tisíc korun.

Předseda senátu Michal Hodoušek v odůvodnění rozsudku prohlásil, že ústecký krajský soud při posuzování Šulcova případu postupoval správně a nijak nepochybil. Pouze nezohlednil dobu, která od spáchání skutku uběhla.

Šulce vyloučil soud k samostatnému projednání kvůli zdravotním důvodům. Bývalý hejtman měl podle zprávy mozkovou příhodu, špatně chodí i komunikuje. Má i další zdravotní problémy. Z dnešního odvolacího jednání se omluvil.

V dosud projednávané kauze ROP Severozápad se více než dvě desítky lidí zpovídají z trestných činů poškození finančních zájmů Evropské unie, zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě, z vydírání a dalších.

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Dva z obžalovaných vyjádřili zájem uzavřít se státním zástupcem dohodu o vině a trestu. Ostatní vinu odmítají. Kušnierz nejprve spolupracoval s policií, posléze u soudu řekl, že to bylo pod tlakem. Za hlavní aktéry organizované zločinecké skupiny obžaloba označila podnikatele a bývalého politika Alexandra Nováka a podnikatele Daniela Ježka.

Mezi obžalovanými jsou bývalí sociálnědemokratičtí hejtmani Ústeckého kraje Jana Vaňhová a Karlovarského kraje Josef Novotný, bývalí náměstci ústecké hejtmanky Pavel Kouda a Arno Fišera, bývalý ředitel ROP Severozápad Petr Vráblík, někdejší primátor Mostu Vladimír Bártl, několik hodnotitelů projektů a další lidé.

Kauza je mimořádná svým rozsahem i počtem obžalovaných, spis má několik tisíc stran.

19. října 2021
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