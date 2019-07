Vodojemy jsou prázdné, cisterny musí vodu do vsí dovážet o měsíc dříve

„Kapacita vodojemů nestačí, protože jsou v obcích často navíc rekreanti na chalupách, koupou se, zalévají zahrady a vodojemy jsou tak často prázdné a musíme je zavážet,“ řekla mluvčí Severočeské vodovody a kanalizace (SčVK) Iveta Kardianová.

„Všechny naše cisterny jsou na cestách po celém kraji a pouze v případě, že je některá volná, může někomu na požádání přivézt vodu do bazénu. Prioritu má však zásobování obyvatel,“ řekla dodala Kardianová.

V terénu je tak téměř neustále 30 cisteren, ty ale musí kromě vodojemů zásobovat vodou i obyvatele při plánovaných opravách či řešit havárie.

„Zavážení vodojemů začalo letos dříve než loni. Letos už na začátku července, loni to bylo začátkem srpna. Do některých obcí vozíme vodu dvakrát týdně, ale například do Zubrnic musíme vodu vozit každý den,“ přiblížila Kardianová.

Proti loňskému roku, kdy cisterny musely zavážet vodu do desítek domácností, které nejsou napojené vodovodní síť v Mikulášovicích, Studánce a Jiříkově, se naopak zlepšila situace ve Šluknovském výběžku.

„Zatím voda je a žádný požadavek na její dodání zatím nemáme. Jedna cisterna v obci však pro jistotu je, kdyby se situace rychle změnila,“ sdělil jiříkovský místostarosta Jindřich Jurajda (Nezávislí).

Pomohla zimní příprava. Prameny posílil navezený sníh

Zřejmě hodně pomohlo to, že město v zimě všechen sníh jen neuklízelo ze silnic a chodníků, ale vozilo na hromady k pramenům vody, aby se zásoba vody zlepšila.

„Připravujeme ale opatření proti suchu a chceme udělat vrt na vodu. Možná se pokusíme sehnat dotaci ministerstva životního prostředí, kdyby se to nepovedlo, v rozpočtu jsou na to připravené peníze,“ dodal Jurajda.

Bezplatný rozvoz užitkové vody na splachování, mytí i zalévání nabízí lidem z okrajových částí města, kde není vodovod, radnice v nedaleké Krásné Lípě. Kubík na jeden dům a den.

„Někteří lidé v rekreačních částech města nemají vodu. Jde o Kamenné Horky, Sněžnou a Zahrady, kde není mnoho trvale žijících obyvatel. Týká se to lidí, kteří podcenili situaci, neudělali si vrty na vodu a spoléhali na studánky ve sklepích starých domů,“ sdělil starosta Jan Kolář (Sdružení 2018).

Město chce situaci zlepšit, v těchto částech obce chce vybudovat hluboké vrty na vodu. „Byla by zde veřejná odběrná místa na vodu pro obyvatele, něco podobného, jako kdysi byly v obcích veřejné studny. Jen modernější,“ přiblížil Kolář.

Osada Rozhled opravuje vodojem, platí zákaz odběru vody

Od čtvrtka nesmí zalévat zahrady, mýt auta a napouštět bazény z vodovodu lidé z Jiřetína pod Jedlovou a osady Rozhled.

„Momentálně opravujeme vodojem v osadě Rozhled, proto ten zákaz. Vody je dostatek, hlavní vodojem je plný, ale je to preventivní opatření, protože opravovaný vodojem se teď opakovaně vypouští a napouští,“ vysvětlil jiřetínský starosta Bohuslav Kaprálik (Sdružení občanů Jiřetína pod Jedlovou).

Naopak cisterny stejně jako loni vozí vodu do obce Čeřeniště na Ústecku, která patří pod Malečov. Letos je situace ještě horší než loni.

V Malečově připravují vrt pro obyvatele 16 domů

„Zdejší vodní zdroj na Winterbergu pro sedm domů najednou vyschl a hasiči do něj museli dovážet vodu,“ řekl malečovský starosta Petr Kůstka (Nezávislí kandidáti). Proto zde obec staví vrt pro obyvatele 16 domů.

„Je zde problematické podloží a stavba se prodražuje. Už jsme v 55 metrech a potřebujeme dalších 20,“ přiblížil starosta Malečova.

Obec chce také s využitím dotací zadržovat vodu v krajině. Plánuje vyčistit rybník v Malečově a udělat jezírka a tůně na Babinách, kde už probíhají úpravy pozemků.

„V Rýdeči jsme zase od severočeských vodovodů a kanalizací koupili za 20 tisíc korun 30 let starý, zaslepený vrt. Je tam obrovský zdroj vody a bude v záloze, kdyby se situace s vodou zhoršila,“ dodal Kůstka.