Tragédie na Lounsku. Muž zastřelil manželku a pak sebe, policie případ odloží

  15:16
Manželský pár, který našli minulý týden mrtvý v jeho domě v obci Stroupeč na Lounsku, zemřel na následky střelných poranění. Informaci zveřejnili policisté s tím, že muž nejprve zastřelil svou ženu a pak sebe. Policie případ odloží.

„Na základě dosud zjištěných skutečností bylo stanoveno, že příčinou smrti obou lidí bylo střelné poranění. Podle dosavadního šetření muž nejprve legálně drženou střelnou zbraní usmrtil svou manželku a následně zbraň obrátil proti sobě. Kriminalisté vyloučili podíl třetí osoby,“ uvedli policisté.

Kriminalisté v Ústeckém kraji vyšetřují první násilný trestný čin letošního roku. K činu došlo v tomto domě. (2. ledna 2026)
Případ, kterým se zabývají od 1. ledna, tak následně odloží, protože není koho trestně stíhat.

Lidé z obce, které redakce minulý týden oslovila, hovořili o častých neshodách páru. „Byla jsem u nich asi do půl druhé ráno, pak mě šla (jméno mrtvé ženy) vyprovodit. Těžko říct, co se pak stalo. Když jsem u nich byla, nemluvili spolu, měli takzvanou tichou domácnost. Oni se totiž často hádali,“ popsala jejich blízká známá, která s dvojicí slavila příchod nového roku.

V domě na Lounsku našli dvě mrtvá těla. Vražda a sebevražda, říká policie

Podle ní byla příčinou hádek nevěra ze strany manželky. „On to asi neunesl, protože ji moc miloval. Svoji roli možná sehrál i alkohol. Měl v sobě nějaká piva,“ doplnila s tím, že muž měl doma několik střelných zbraní.

„Byli to spíš samotáři. V obci žili už dlouho. Je pravda, že se povídalo, že se dost hádali. Z téhle události jsme ale všichni v šoku,“ řekla jedna z obyvatelek obce.

5. ledna 2026  15:16

Akční letáky
