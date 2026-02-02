Škody v Chřibské po útoku střelce jdou do statisíců, úřad se chystá otevřít

Vedení Chřibské na Děčínsku, kde 19. ledna zabíjel devětatřicetiletý střelec, už vyčíslilo škody na majetku. Podle všeho dosáhnou několika set tisíc korun. V budově dále pokračují práce na odstraňování následků tragické události. Úřad by se měl otevřít v polovině února.
Úřad dál funguje prostřednictvím e-mailu, datové schránky a telefonu. Starosta Jan Machač (nez.) dnes v prohlášení uvedl, že se v omezeném režimu zřejmě znovu otevře v týdnu od 16. února.

„Mým předpokladem je, že bychom měli mít úřad připravený ke znovuotevření v týdnu od 16. do 20. února s upravenou otevírací dobou pro veřejnost,“ informoval Machač. Doplnil, že je nutné vyřešit řadu dalších detailů, týkají se zejména IT techniky a síťového propojení.

Úpravy ve druhém patře se dokončují, poté se budou odstraňovat následky útoku v prvním podlaží. Tam budou s největší pravděpodobností stavební práce pokračovat i po otevření městského úřadu, uvedl starosta.

Město odložilo vyúčtování správních poplatků a poplatků za odpad. Bez přerušení funguje terénní provoz, jako je údržba silnic, svoz a likvidace odpadů a další. Pracovníci se setkávají s občany po domluvě v terénu, vyjíždějí k nim domů.

Při útoku střelce 19. ledna zemřel zaměstnanec úřadu, šest lidí utrpělo zranění. Pachatel se po činu na místě zastřelil, obrátil proti sobě obrátil nelegálně drženou zbraň. Podle policie při incidentu vystřílel asi 100 nábojů.

Ať střílí po nás. Policisté v Chřibské strhávali pozornost útočníka, pálil stokrát

Střelná zranění utrpěl starosta, se zraněním byla hospitalizovaná také zaměstnankyně úřadu. Střelec zranil tři zasahující policisty. Je možné, že zraněná žena byla zasažena střelou ze služební zbraně policisty, proto se případem zabývá Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS).

Devětatřicetiletý útočník měl za sebou trestní minulost. U sebe měl čtyři nelegálně držené zbraně, další dvě našli policisté u něj doma. Motivem jednání útočníka bylo řešení osobních problémů, směřovaly ke konkrétnímu člověku, který pracoval na městském úřadě, uvedla policie. Dodala však, že samotný motiv činu dál prověřuje.

