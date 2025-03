Neptun za 100 tisíc. Muzeum má smůlu, reliéf z bouraných lázní majitel prodává

Základní část hokejové extraligy finišuje. V 50. kole k přímému postupu do čtvrtfinále nakročil Hradec, který vyhrál 3:1 v Budějovicích. A jak si vedli další kandidáti na nejlepší čtyřku? Kometa...

Základní část hokejové extraligy spěje ke konci, předposlední 51. kolo zodpovědělo hned několik otázek. Do baráže jde Olomouc, která padla v Karlových Varech 1:4, naopak do předkola proklouzly...

Jezero Most se o víkendu stalo místem s nejvyšší hustotou otužilců na metr čtvereční. Zápis do Guinnessovy knihy rekordů zajistilo 2 461 ledových mužů, žen i dětí. Voda měla mezi třemi až pěti stupni...

2461 otužilců po pupík ve vodě. Česko se zapsalo do Guinnessovy knihy rekordů

Češi potvrdili pověst národa otužilců. Do jezera Most se jich o sobotním poledni ponořilo 2 461 naráz, což znamená zápis do Guinnessovy knihy rekordů. Akci pořádal český ledový muž David Vencl,...