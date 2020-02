Neomezená anketa o nákupním centru budí vášně, kritizuje ji i starosta

„Prosazoval jsem jinou anketu, která bude mít ochranu proti zneužití více hlasování jednou osobou a ve které budou moci hlasovat pouze občané našeho obvodu, případně města Ústí nad Labem. Aby nám do ní nezasahovali lidé například z Litoměřic nebo z Brna, kterých se to netýká, což se už děje,“ řekl střekovský starosta Petr Vinš (Za lepší Střekov).

Spoluautorem ankety je přitom střekovský místostarosta Pavel Peterka (ANO). Podle něj jde o nezávaznou anketu v rámci střekovského zpravodaje.

„Původně jsme mysleli, že ji zorganizuje město, ale nestalo se tak (uspořádání hlasování totiž slíbil loni v listopadu na besedě s občany náměstek ústeckého primátora Tomáš Vlach (ANO) – pozn. red.),“ podotkl Peterka



„Věříme, že se lidé zúčastní a svůj názor vyjádří. Možná byla chyba, že jsme to vydali anonymně, ale byl to alespoň pokus o získání názorů občanů na obchodní zónu. Anketa v této podobě neprošla schválením rady, byť o tom věděla,“ poznamenal Peterka.

Za doslova tragikomické považuje uspořádání anonymní ankety Jiří Němeček, předseda spolku Váš Střekov, opoziční zastupitel za PRO! Ústí a bývalý střekovský místostarosta.

„Myslím, že papírová anketa klidně může být, ale v tomto případě někdo nepohlídal princip posloupnosti otázek. Každý člověk s tiskárnou si může vytvořit libovolné množství kopií a vyplnit je podle preferovaného názoru. Může se tak stát, že se sejde víc odpovědí, než má Střekov obyvatel. Anketa je koncipovaná tak, že nikdo nepozná, odkud hlasující je,“ uvedl Němeček.

Kontaktní údaje totiž respondent vyplňuje pouze v případě, že chce být po odevzdání anketního lístku zařazen do slosování o věcnou cenu.

Jako nešťastné řešení vidí uspořádání anonymní ankety i ústecký primátor Petr Nedvědický (ANO). „Dohodli jsme se, že v každém případě, ať anketa dopadne, jak dopadne, že se vytvoří adresná pouze pro obyvatele Střekova,“ sdělil primátor.

Mezitím prý bude město i nadále s investorem, kterým je skupina Saller Group, jednat o případných úpravách projektu tak, aby byl celý prostor využit s respektem k životnímu prostředí i obyvatelům.

Vyplněné anketní lístky, jak z papírové, tak webové verze zpravodaje, je možné odevzdávat do 15. března do přenosných schránek umístěných na několika místech ve městě a v obcích spadajících do střekovského obvodu.

Možnost nákupů je tristní

Střekov přitom podle starosty Vinše novou nákupní zónu potřebuje. „Možnost nákupů je v celé čtvrti velmi tristní. Obyvatelům plocha neslouží, nemáme parkoviště, nemáme obchod, nemáme lékárnu, kterou potřebujeme. Lékárna se tady bez obchodní zóny sama neuživí,“ obhajoval stavbu obchodního centra starosta.

S návrhem nákupní zóny tak, jak ji investor v minulosti představil, nesouhlasí lidé z domů stojících v bezprostřední blízkosti. „Už před několika lety jsme sepsali petici, na jejímž základě s námi investor začal jednat,“ upřesnil Němeček.

Podle domluvy měla v projektu zůstat nezastavěná parcela, která přímo sousedí s Mánesovou ulicí. V aktuální verzi projektu jsou ale všechny parcely zastavěné. To spolek považuje za porušení dohody z roku 2018.

Že má projekt i své odpůrce, si vedení střekovské radnice uvědomuje. „Vždycky, když něco stavíte, se to někoho dotkne, pozitivně nebo negativně,“ podotkl Vinš.