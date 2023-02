Tisíce Ústečanů mohou být bez tepla, firma dostala obří pokutu za povolenky

„Další pokuta za nevyřazení povolenek by byla uložena, pokud opětovně dojde k nesplnění povinnosti vyřadit emisí povolenky za rok 2022 do 30. dubna,“ uvedla mluvčí ministerstva životního prostředí Dominika Pospíšilová.

Také hrozí, že ministerstvo obstaví firmě účty a Energy nebude moci teplo dodávat. Firma má přitom pět tisíc odběratelů.

„Toto riziko je reálné, jestliže dojde k nabytí právní moci první z pokut, proti které firma podala správní žalobu. Jestliže Energy Ústí nad Labem nebude schopna ve stanovené lhůtě zaplatit, bude se vymáháním pokuty zabývat místně příslušný celní úřad,“ potvrdila Pospíšilová.

Jediný zdroj tepla a teplé vody pro obyvatele Střekova by tak přestal fungovat. Tepelné hospodářství města Ústí nad Labem (THMÚ), které lidem teplo od Energy dodává, potíže firmy sleduje již od roku 2017.

„A od roku 2019 se věnujeme řešení problému náhrady zdroje tepla i teplé vody. Máme v plánu vybudovat pět plynových kotelen, u šesté vybudovat jen přípojku. Máme stavební povolení. Jsme schopni situaci řešit,“ řekl jednatel firmy Stanislav Dunaj.

Vše by podle odhadu mělo stát desítky až 100 milionů korun. Cenu ukáže až výběrové řízení na dodavatele stavby. „Stavět se bude jen v případě, že teplo a teplou vodu Energy nebude moci dodávat. Nyní tomu tak není. Nemůžeme dělat výběrové řízení a utrácet peníze, když nevíme, zda to budeme potřebovat, nebo ne. Pokud Energy bude dodávat za ceny, které má, tak jsou stále výhodnější než ceny plynu. Pro odběratele je to stále nejlepší varianta,“ sdělil redakci jednatel THMÚ Ivan Holka.

Úvěr = vyšší cena

Nové kotelny by Tepelné hospodářství zaplatilo z vlastních zdrojů i z úvěru. „Samozřejmě, pokud si budeme muset vzít úvěr, je celkem jasné, že cena tepla i teplé vody se zvýší,“ konstatoval Holka.

Stavba nových kotelen bude trvat minimálně rok, ale pokud Energy skončí, bude nutné je udělat co nejrychleji. „Pokud by Energy příští rok přestalo teplo dodávat, využily by se mobilní kotelny, které by se připojily k současným výměníkovým stanicím. Pak bychom mohli teplo po nějakou krátkou dobu provizorně dodávat. I to by vyžadovalo nějaký čas,“ poznamenal Dunaj.

Vedení společnosti Energy na dotazy MF DNES neodpovědělo.

Už letos obyvatelé Střekova platí za teplo a teplou vodu podstatně víc než lidé v ostatních částech města. Jde o částku kolem tisíce korun za gigajoule. Tam, kde energie dodává teplárna ČEZ z Trmic, vychází gigajoule na 816,82.

Zda dvojí ceny budu platit i nadále, nelze podle Dunaje předjímat. „Může nastat opačná situace. Pokud cena plynu klesne, budou (Střekovští) mít teplo levnější. Když bude dražší, musí se lidé připravit na větší zásah do rozpočtů domácností. Ale budou mít teplo,“ nastínil Dunaj, podle kterého jiný zdroj tepla na Střekově není, protože připojení na trmickou teplárnu ČEZ není technicky možné.

Nicméně podle odborníků je stavba plynových kotelen asi jedinou možností, jak situaci vyřešit.

Pokud společnost Energy stovky milionů korun pokuty nezaplatí, bude rozhodovat Energetický regulační úřad (ERÚ), který se situací ve společnosti také zabývá dlouhodobě.

„Je zásadní, aby nedošlo k přerušení dodávek tepla. Pokud by došlo k ukončení činnosti stávajícího provozovatele zařízení, má ERÚ prakticky jedinou zákonnou možnost, jak zajistit pokračování dodávek – pověření jiného licencovaného subjektu provozem zařízení Energy. Ani tento scénář však není bez rizika,“ upozornil mluvčí ERÚ Michal Kebort.

Nový provozovatel sice musí Energy převzít, ale podle zákona by na něj současně přešly i všechny mnohamilionové závazky po společnosti.