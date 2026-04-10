Teplárna má dluhy, město vybuduje plynovod. Část nákladů zaplatí občané

Autor:
  9:38
Ve čtvrti Střekov v Ústí nad Labem se řeší budoucnost vytápění pro některé domácnosti. Část domů, které jsou napojené na vytápění párou z teplárny Energy, se zřejmě bude moci připojit na plyn. Společnosti Energy hrozí ukončení činnosti kvůli stamilionovým dluhům za emisní povolenky. Lidé si ale za přípojky budou muset zaplatit.

Ústecký Střekov | foto: Jakub Pokorný, MF DNES

Na zadluženou teplárnu je připojených zhruba 160 odběratelů, převážně domácností. Město proto začalo řešit alternativní možnosti vytápění a pracuje na plynofikaci několika ulic jako náhradním řešení.

Záměr se týká ulic Kollárova, Jeseninova, Truhlářova a Máchova, kde má dojít k vybudování nového plynovodu a přípojek pro jednotlivé nemovitosti. Uvažovaná výstavba plynovodu by se mohla týkat přibližně 50 domácností.

Podle radního Pavla Tošovského (nez. ) už byl vybrán zhotovitel projektové dokumentace. „Byly zahájeny kroky k prověření alternativních možností vytápění a na základě výběrového řízení byl vybrán zhotovitel projektové dokumentace,“ uvedl.

V Ústí roste napětí. Hledáme cestu, říká primátor o potížích zadlužené teplárny

Projekt je nyní v administrativní fázi. „Pro jednotlivé lokality se samostatně řeší certifikace a administrativní kroky vůči společnosti GasNet,“ doplnil.

Součástí projektu je zároveň finanční spoluúčast obyvatel. Každá z domácností by měla na stavbu přispět. „Obyvatelé by se měli podílet částkou přibližně 50 tisíc korun na jedno odběrné místo,“ řekl Tošovský.

Celkové náklady projektu zatím město nezná. „Cenu aktuálně neznáme, cenové nabídky budeme požadovat na základě výkazu výměr,“ sdělil mluvčí magistrátu Marek Lukinič.

Místostarosta Střekova Petr Bandas (Za lepší Střekov) doplnil, že město zajistí vybudování hlavního plynovodního řadu, zatímco samotné přípojky k jednotlivým domům si budou hradit vlastníci nemovitostí. „Každá nemovitost bude napojovaná samostatnou přípojkou, kterou si investují jednotliví majitelé. Cena pak bude individuální podle délky přípojky,“ poznamenal.

Podle něj už se projekt dostává do pokročilé fáze. V některých ulicích, například v Jeseninově, už proběhlo vytyčení sítí, což obvykle předchází samotné realizaci stavby. „Řádově do dvou měsíců by mohly začít výkopové práce,“ dodal.

Pro některé domácnosti může být financování problém. „Je možné žádat o půjčku, ale žádný systémový nástroj, který by to plošně řešil, v tuto chvíli není,“ připustil Bandas.

Na Střekově dají lidé za teplo daleko víc než jinde v Ústí, prověří to stát

Dalším odběratelům na Střekově zajišťuje dodávky tepla Tepelné hospodářství města Ústí nad Labem. Od loňska je asi 12 tisíc obyvatel připojených na nové plynové kotelny, které vyšly zhruba na 125 milionů korun. Moderní horkovody nahradily zastaralou parovodní soustavu, tyto investice se ale domácností napojených na Energy netýkají.

Město zároveň nabídlo zákazníkům společnosti Energy pomoc. Mohou se obracet na obvodní radnici na Střekově. Podle starosty Pavla Peterky (ANO) se stále hledá řešení například pro odběrná místa v Purkyňově ulici.

Situace na ústeckém Střekově tak ukazuje širší problém českého teplárenství. Závislost na jednom dodavateli může v případě jeho ekonomických potíží rychle přerůst v krizovou situaci pro celé lokality. Město proto sází na decentralizaci a menší lokální zdroje, které mají podobným scénářům do budoucna zabránit.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Majitel Ústí k reprezentaci: Za postup vám daruji moderátorku. Nároďák už svoji má

Sabina Jakšová (vpravo), moderátorka ústeckého fotbalového Viagemu.

Česká fotbalová reprezentace je po emotivním postupu na mistrovství světa zaplavená gratulacemi, ta nejbizarnější přišla možná očekávaně z ústeckého klubu. Jeho majitel Přemysl Kubáň za nečekaný...

Stohlavé stádo jelenů. Přírodovědec natočil v lomu ČSA unikátní zimní záběry

Zimní stáda jelenů evropských se setkávají v lomech zejména kvůli klidu,...

Už 15 let se přírodovědec Michal Porteš toulá Mosteckou pánví a sleduje vývoj posttěžební krajiny. Místa, odkud kdysi těžba vyhnala lidi a přetvořila je k nepoznání, nejsou mrtvou měsíční krajinou....

Kloboučková je tváří basketu, modeling zhatila mámina lest: Dnes jsem jí vděčná

Premium
Ústí nad Labem, 17. 1. 2026. Basketbalová liga NBL, Sluneta Ústí nad Labem -...

Táta úspěšný hokejista, máma populární modelka. Těžit z jejich jména? Ani náhodou, influencerka a ambasadorka Národní basketbalové ligy mužů Anna Kloboučková chtěla jít – a taky šla – vlastní cestou....

Žádá o propuštění, ale mohl by opět zabíjet. Hodnocení z věznice Vocáskovi nepomůže

Zdeněk Vocásek, jenž nyní používá jméno Navrátil, při jednání Okresního soudu v...

Doživotně odsouzený vrah Zdeněk Vocásek, který nyní používá jméno Navrátil, minimálně zatím zůstává za mřížemi. Okresní soud v Mostě dnes o jeho žádosti o podmíněné propuštění nerozhodl, jednání...

Mladí ničili zaparkovaná auta, až policisté žasli. Od soudu odešli s dohledem

Auta, která parkovala na „plácku“ na exitu 80 u kruhového objezdu Knínice na...

Nad jejich počínáním kroutili hlavou i zkušení kriminalisté. Přiznávali, že vandalismus v takovém rozsahu nezažili. Trojice mladých lidí, dva muži a jedna žena, totiž několik dní cíleně ničila auta...

Bumerang Eberle: Ze Sparty mám krásné zážitky, třeba Spenglerův pohár

Jan Eberle na tréninku Litoměřic.

Jako bumerang se vrací do extraligy. Hokejový mazák Jan Eberle poslední dvě sezony strávil v prvoligových Litoměřicích, ale vždy po něm byla poptávka o patro výš. Loňskou výpomoc Vítkovicím vyměnil...

10. dubna 2026  8:42

Bohačíkova ligová fazona pokračuje, Nymburk táhl i proti ústecké Slunetě

Jaromír Bohačík z Nymburka zakončuje v zápase s ústeckou Slunetou.

Po úterním vyřazení ve čtvrtfinále Ligy mistrů s Rytasem Vilnius zvládli basketbalisté Nymburka ligovou dohrávku proti Ústí nad Labem. Už jistý vítěz dlouhodobé části nejvyšší soutěže doma vyhrál...

9. dubna 2026  20:03,  aktualizováno  21:49

Doba, kdy bylo Ústí vinařské. Město chystá další stezku s nádechem historie

Viniční vrch v části Krásné Březno v Ústí nad Labem (duben 2026)

Viniční vrch v části Krásné Březno v Ústí nad Labem čeká proměna. Magistrát tam chce vybudovat novou stezku pro turisty. Navazuje tak na předchozí úpravy tras v okolí města. Návštěvníkům má novinka...

9. dubna 2026  16:05

Žádá o propuštění, ale mohl by opět zabíjet. Hodnocení z věznice Vocáskovi nepomůže

Zdeněk Vocásek, jenž nyní používá jméno Navrátil, při jednání Okresního soudu v...

Doživotně odsouzený vrah Zdeněk Vocásek, který nyní používá jméno Navrátil, minimálně zatím zůstává za mřížemi. Okresní soud v Mostě dnes o jeho žádosti o podmíněné propuštění nerozhodl, jednání...

9. dubna 2026,  aktualizováno 

Šéf Levhartic: Nemusí být medaile, hlavně hrát s Češkami. O Eurocup zabojujeme

Karoline Striplinová z Levhartic Chomutov se chystá na trestný hod.

I kvůli nebývalé zdravotní kalamitě basketbalové Levhartice letos ligovou medaili nezískají, ale majitel klubu Petr Drobný konečné šesté místo bere. „Když se podívám na náš rozpočet a porovnám to s...

9. dubna 2026  5:58

Maďar z Chomutova: V Popradu se nelíbil můj ksicht. Co si myslí o Češích?

Chomutov, 19. 11. 2025. První hokejová liga, Piráti Chomutov - Stadion...

Oáza klidu v neklidné sezoně Chomutova? Zní to jako protimluv, ale reprezentační hokejový brankář Ádám Vay ji u Pirátů našel. V Popradu se stal nechtěným, severočeskému klubu pomohl maďarský obr...

8. dubna 2026  16:25

„Papírové“ štěně uvázané za městem málem zemřelo, policie obvinila majitele

Zubožené roční štěně našli přivázané k betonovému bloku na opuštěném místě v...

Případ týrání čistokrevného štěněte jménem Escobar, které bylo nalezeno v únoru v zuboženém stavu na opuštěném místě na okraji Podbořan na Lounsku, má zásadní posun. Kriminalisté z činu viní muže,...

8. dubna 2026  13:51

Ústí se rozpadla celá kancelář architekta. Dlouhodobá frustrace, říká vedoucí

Pohled na centrum Ústí nad Labem

V Ústí nad Labem se rozpadla Kancelář architekta města (KAM). Výpověď nepodala pouze vedoucí Barbora Havrlová, ale končí celý tým, včetně externích spolupracovníků. Zatímco odcházející hovoří o...

8. dubna 2026  12:19

Lovosický šéf Srba: Postup do semifinále chceme i pro Trkovského

Lovosice slaví výhru, v popředí Jaroslav Trkovský.

Letos už oslavili triumf v domácím poháru, ale bez medaile nechtějí házenkáři Lovosic končit ani v extralize. Ve čtvrtfinálovém zápase číslo pět se ve středu v Zubří pokusí projít mezi nejlepší čtyři...

8. dubna 2026  10:06

První v republice i na světě. Ve Štětí otevřeli nadupané vzdělávací centrum

Při Vyšší odborné škole obalové techniky a Střední škole Štětí totiž vzniklo...

Studenti ve Štětí na Litoměřicku mají k dispozici nová, moderní zařízení. Při Vyšší odborné škole obalové techniky a Střední škole Štětí totiž vzniklo Centrum excelence odborného vzdělávání, které...

8. dubna 2026  8:41

Kyselá okurko! Sourozenci Chaloupkovi se vyhecovali až na mistrovství světa

Premium
Fotbalista Štěpán Chaloupek a jeho sestra Anna

On se v červnu vydá na mistrovství světa do Mexika a USA, ona na světový šampionát juniorek do Číny. Sourozenci Chaloupkovi, fotbalista a házenkářka, hráč Slavie a hráčka Mostu, český mistr a vítězka...

8. dubna 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.