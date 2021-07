Ústecký Střekov hledá zdroj zápachu, na silo bývalé Setuzy dal meteostanici

„Se zápachem, který pochází od firem, jež se nacházejí v areálu bývalé Setuzy, máme na Střekově problém dlouhodobě. Měření tady prováděl například Zdravotní ústav, ale nikdo není schopen říct, kdo by mohl být potenciálním zdrojem,“ potvrzuje místostarostka obvodu Střekov Aleša Kymličková.

„Mezi lidmi už panuje představa, že úřad nekoná a je mu to jedno. Ale bez konkrétních výsledků měření nemůžeme na viníka ukázat,“ dodává.

Radnice proto využila nabídky společnosti Odour, která se zabývá sledováním emisí pachových látek a až do konce srpna bude zápach na Střekově monitorovat. „Firma provádí měření zdarma v rámci určitého projektu. Je velmi drahé, radnice sama by na to neměla finance,“ podotýká místostarostka.

Měřicí stanice snímá meteodata, jako je směr a rychlost větru ze stran, zdola i shora, ale také měří vrstvení atmosféry či průtoky vzduchu.



„Je umístěna na silu v areálu bývalé Setuzy. Silo je jediné místo v prostoru, které není stíněné žádným kopcem nebo stromy,“ vysvětluje ředitelka společnosti Petra Auterská.

Z meteostanice jsou v pravidelných intervalech odesílána data do centrálního počítače, který je vyhodnocuje.

Zapojit se může i veřejnost

Zapojit se do měření může i veřejnost. V případě pachové epizody stačí vyplnit online dotazník a stížnost na zápach zaregistrovat přes mobilní aplikaci. „Stačí vyplnit několik informací, například od kdy do kdy byl zápach cítit, jaká byla jeho intenzita nebo čemu je podobný,“ přibližuje Auterská.

Systém vyhodnocuje i to, jestli člověk, který stížnost zaslal, stál na místě, kam až vítr zápach v tu chvíli zanesl, a stížnost je oprávněná. „Když někdo napíše ve 13 hodin, že to smrdělo od 10 do 17, počítač to vyhodnotí jako neoprávněnou stížnost, protože jste záznam posílala ve 13 hodin a nemohla jste vědět, že to bude zapáchat ještě za tři hodiny,“ dává příklad Auterská.

Aplikace pro občany je spuštěna už od začátku července, stížnosti na zápach byly ale zaznamenávány až posledních pár dní. Důvodem mohla být dvoutýdenní odstávka teplárny v areálu bývalé Setuzy. „Od pondělí zase začaly firmy najíždět a zápach se opět objevil,“ zmiňuje místostarostka Kymličková.

Vyhodnocení měření by měla mít střekovská radnice k dispozici zhruba do dvou týdnů od jeho ukončení. „Po zjištění původce zápachu určitě budeme s dotčenou firmou jednat a výsledky předáme i na krajský úřad, ten totiž vydává integrovaná povolení pro provozování činnosti,“ doplňuje místostarostka.