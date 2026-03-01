Spolek oživuje sál Schichtových závodů v Ústí, o smlouvu usiloval několik let

  8:17
Administrativní budova původních Schichtových závodů na Střekově v Ústí nad Labem, známých později jako Setuza, patřila ještě nedávno k objektům, jejichž další existence byla nejistá. Zdejší společenský sál byl dlouhodobě opuštěný a chátral. Dnes je však situace jiná. Objekt se podařilo zachránit, zabezpečit a připravit k dalšímu využití. Za projektem stojí dobrovolníci kolem spolku Střek-ON.
Společenský sál v areálu Schichtových závodů na Střekově v Ústí nad Labem v roce 2025 | foto: archiv spolku Střek-ON

Jednou z hlavních osobností projektu Sál Šichtovka je Petr Vinš (Za lepší Střekov) – bývalý starosta části Střekov a současný zastupitel působící ve Střek-ON. Ten se o osud sálu začal zajímat už v roce 2019.

Podle jeho slov k tomu vedla kombinace několika okolností. Významnou roli sehrálo jeho tehdejší působení ve funkci starosty, kdy začal cítit odpovědnost za stav veřejného prostoru na Střekově. „Zároveň jsem získal pocit, že věci se dají měnit,“ uvedl Vinš.

Dalším impulzem byl jeho osobní vztah k místu. Se sálem vyrůstal on sám, stejně jako řada jeho příbuzných a přátel. Konaly se zde maškarní bály, taneční i myslivecké plesy a po dlouhá léta šlo o jediný společenský prostor na Střekově. Po uzavření v roce 2011 však zůstal bez údržby a postupně se dostal do špatného technického stavu. Podle Vinše hrozilo, že se stane terčem vandalismu nebo že dojde k požáru.

Od roku 2019 se Vinš snažil jménem spolku navázat komunikaci s majitelem sálu, soukromou firmou spravující nemovitosti v areálu bývalé Setuzy. Jednání se dlouhou dobu nedařilo posunout. Změna přišla až po šesti letech opakovaných pokusů.

Demolice Schichtovy budovy začala. Ostudné, zlobí se lidé a sepsali petici

K uzavření nájemní smlouvy podle Vinše přispěly dva faktory. Prvním byla pomoc příznivce projektu, který je s majitelem v úzkém kontaktu a nepřál si být jmenován.

Druhým byla skutečnost, že se sál a zbytek správní budovy staly kulturní památkou, a to v době, kdy už byla zahájena demolice části objektu. Tato změna dalšímu bourání zabránila. Majitel následně upravil své plány a s nájemní smlouvou souhlasil. Podmínky označuje spolek za velmi vstřícné.

Sál chtěl Vinš zachránit komunitní cestou. Záměr však zpočátku narážel na pochybnosti. Oprava rozsáhlých prostor pouze z drobných příspěvků a dobrovolnické práce se zdála nepravděpodobná. Vinš však uvádí, že si neuměl představit, že by sál shořel nebo byl zbourán bez toho, aby se alespoň pokusil o jeho záchranu.

Do projektu na obnovu místa se nakonec zapojil i zastupitel Tomáš Růžička (Za lepší Střekov), rovněž ze spolku Střek-ON. „Najednou jsem na to nebyl sám,“ říká Vinš. V této době se pak kolem projektu začala formovat širší skupina lidí. Postupně se přidávali dobrovolníci, kteří pomáhali s úklidem a zabezpečením objektu, ale také lidé, kteří přispívali finančně nebo zprostředkovávali pomoc ze strany firem. Zapojili se i další členové hnutí Za lepší Střekov.

Schichtovu budovu zdobí obří malba. Zakrývá stopy po nedokončené demolici

Po roce intenzivní práce se podařilo prostor zabezpečit a připravit k dalším krokům. Spolek je nyní před podpisem nové smlouvy, která by měla umožnit plnohodnotný provoz sálu. Zástupci projektu zároveň zdůrazňují, že obnova zdaleka není hotová a že budou i nadále odkázáni na podporu veřejnosti.

Podle Petra Vinše má Sál Šichtovka význam nejen osobní, ale i komunitní. „Se sálem jsem vyrůstal, stejně jako spousta dalších lidí. To je komunita zachránců,“ uvedl. Zároveň se podle něj začíná formovat další skupina lidí, především mladších, kteří v sálu vidí potenciál a chtějí se podílet na jeho budoucím provozu a pořádání akcí.

Na 28. března plánuje spolek benefiční vernisáž limitované série 400 fotografií s motivem sálu. Získané prostředky chce využít především na další vybavení a úpravy interiéru, například na novou oponu, závěsy do foyer, stoly, židle nebo výmalbu prostoru.

Zájemci mohou obnovu sálu podpořit také zasláním jakékoliv částky na transparentní účet. Potřebné údaje jsou k dispozici na webových stránkách salsichtovka.cz.

1. března 2023
1. března 2026  9:09

