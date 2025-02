Hasiči v úterý zasahovali v jednom z panelových domů v ústecké čtvrti Střekov. Důvodem byl požár ve výtahové šachtě. Záchranáři převezli do nemocnice dvě děti a dva dospělé. Nadýchali se kouře.

Žádné lážo plážo, i když je postup jistý. Litoměřice se chystají na play off

Pět kol před koncem základní části už mají hokejisté Litoměřic jistý přímý postup do prvoligového play off a mohli by odpočívat či taktizovat, ale útočník Filip Kuťák má pro finiš soutěže úplně jiný...