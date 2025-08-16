Vyděšení cestující volali o pomoc. Opilý řidič autobusu RegioJet ujížděl policii

Jízda autobusem na lince z Prahy do Jirkova na Chomutovsku se v pátek večer proměnila pro cestující v noční můru. Podle svědků jel řidič nebezpečně rychle, usínal za volantem a odmítal zpomalit, i když na něj cestující křičeli. Policisté ho nakonec zastavili na dálnici D7 u Panenského Týnce. Dechová zkouška ukázala téměř 2,7 promile alkoholu.
Policie zastavila autobus RegioJetu u Panenského Týnce. Řidič nadýchal 2,7 promile. (15. srpna 2025) | foto: Čtenář iDNES.cz

Cesta, která měla skončit běžným příjezdem do severních Čech, se změnila v dramatickou dálniční honičku s policií. Páteční spoj firmy RegioJet z Prahy do Jirkova, odjíždějící ve 21 hodin, vezl podle svědků desítky cestujících v autobuse řízeném mužem, který byl ve stavu těžké opilosti.

Autobusák nadýchal skoro čtyři promile, přitom vezl lidi. Ve voze měl prázdnou lahev

„Řidič se už při kontrole jízdenek třásl, tvrdil, že je jen unavený,“ popsala cestující Pavlína Švarcová. Krátce po odjezdu ale začal s autobusem nebezpečně kličkovat. „Najednou najížděl na svodidla, jako by spal. Všichni jsme křičeli, ať zpomalí, a prosili ho, ať zastaví na benzínce. Odmítal,“ dodala.

Situace se postupně vyhrotila natolik, že jeden z pasažérů chtěl z vozu vystoupit. Někteří lidé plakali, další volali policii i samotné dopravní společnosti. Řidič však pokračoval v cestě a podle výpovědí jel v úsecích se sníženou rychlostí i více než 100 km/h.

Když se policisté snažili autobus zastavit, muž nereagoval. „Ujížděl jim, prý až čtyřicet kilometrů,“ popsal jeden ze svědků, který následně přijel na místo vyzvednout příbuzného. Nakonec se podařilo vůz přimět zastavit na dálnici D7 poblíž Panenského Týnce. Podle přítomných svědků poté řidič české národnosti jen složil hlavu na volant a odmítal spolupracovat.

Autobus RegioJetu vjel do zákazu vjezdu. Nebezpečně couval a otáčel se

„Provedená dechová zkouška potvrdila přítomnost alkoholu v dechu,“ uvedla policejní mluvčí ústeckého kraje Eliška Kubíčková. Podle cestujících musel muž foukat opakovaně, až na čtvrtý pokus se podařilo naměřit hodnotu, a to 2,66 promile. Policisté řidiče následně odvezli k dalším úkonům.

Na incident upozornil i youtuber vystupující jako „Starej Fotr“, který zveřejnil video na sociálních sítích. Popsal jízdu jako „naprostou hrůzu“ a zdůraznil, že autobus byl plný cestujících. „Frajer byl úplně na mol, jel jak šílenec a ještě ujížděl policii. Všichni byli v šoku,“ uvedl.

RegioJet, který linku provozuje, se k případu zatím nevyjádřil, ačkoliv ho redakce iDNES.cz i samotní cestující opakovaně kontaktovali. Někteří z nich se domnívají, že řidič mohl jet pod vlivem už v předchozích hodinách.

Řidič autobusu jel pro cestující opilý, problémy s alkoholem měl již dříve

Cestující měli podle svých slov štěstí, že nehodu nepřivodila řidičova nezodpovědnost dříve. „Byla jsem přesvědčená, že do cíle vůbec nedojedeme,“ shrnula Švarcová.

