Strážníci získají covidové odměny, radnice využijí nabídku státu a přispějí

„Pro všechny strážníky, kteří sloužili v uvedené době, připravujeme rozpočtové opatření. Požadavek odešleme na ministerstvo. Jedná se u nás o 129 strážníků, tedy celkem o 645 tisíc korun,“ sdělil třeba primátor Ústí nad Labem Petr Nedvědický (ANO).

Zpracovanou žádost o dotaci má i Most, který se za pracovní nasazení v době koronavirové krize chystá odměnit celkem 89 strážníků a strážnic městské policie.

„Jsme rádi, že ministerstvo vnitra dotační program na podporu mimořádného finančního ohodnocení strážníků vyhlásilo. Podmínka spoluúčasti ve výši pět tisíc korun na strážníka pro nás není problém, protože jsme měli v rozpočtu městské policie prostředky na odměny pro každého zaměstnance připraveny a schváleny zastupitelstvem. Každý z těchto zaměstnanců tak obdrží odměnu ve výši minimálně 10 tisíc korun,“ potvrdil Jaroslav Hrvol, ředitel mostecké městské policie.

V Žatci se na odměny za služby v době nouzového stavu může těšit celkem 20 strážníků. „I přesto, že město již covidové odměny strážníkům vyplatilo, tuto dotaci využije. Pro náš rozpočet to znamená uvolnění částky ve výši 100 tisíc korun,“ podotkl místostarosta Radim Laibl (ANO).

Téměř pro čtvrt milionu korun na odměny bude muset do pokladny sáhnout město Děčín. „Práce našich strážníků, a to nejen v době nouzového stavu, si velmi vážíme. Vedení městské policie proto bude žádat o dotační příspěvek na odměny. Řešit to bude následně v rámci svého rozpočtu. Odměny by se měly týkat 47 strážníků,“ sdělil mluvčí Děčína Luděk Stínil.

Ještě o trochu více, přes 300 tisíc korun, vyplatí na odměnách strážníkům Teplice. „Všichni strážníci, kteří v té době chodili do práce, tedy 61 strážníků městské policie, dostanou odměnu z dotačního programu ministerstva vnitra v prosinci, tedy v listopadové výplatě,“ sdělil mluvčí města Robin Röhrich.

Dotační program ministerstva se chystá využít i radnice v Litoměřicích. Na odměny se zde může těšit celkem 30 zaměstnanců městské policie. „Ministerstvo vnitra je přesvědčeno, že strážníci si za mimořádné nasazení během krizového stavu zaslouží ocenit podobně jako policisté, hasiči nebo zdravotníci. S tímto názorem naprosto souhlasím,“ doplnil litoměřický starosta Ladislav Chlupáč (ODS).