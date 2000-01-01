náhledy
Štola Jezeří na Mostecku několik desetiletí sloužila k monitoringu horského masivu nad lomem ČSA. Přístroje v podzemí pod stejnojmenným zámkem hlídaly pohyb hornin. S útlumem těžby uhlí se začalo řešit, co s unikátním 431 metrů dlouhým dílem dál. Nyní už je jasno, Severní energetická štolu předá společnosti VUHU, která prostory promění v moderní vědecko-výzkumné a vzdělávací centrum. „Bude sloužit jako živá laboratoř v podzemních podmínkách,“ řekl Lukáš Žižka, hlavní geolog VUHU.
Autor: Miroslava Strnadová, MF DNES
Historie štoly se začala psát v dubnu 1980. Ražba postupovala rychlým tempem a hotovo bylo už v listopadu téhož roku. Od té doby jsou v podzemní chodbě umístěna monitorovací zařízení.
Měřicí technika umožňuje odborníkům v reálném čase sledovat stabilitu a sebemenší pohyby svahů krystalinika, které tvoří masiv Krušných hor v těsné blízkosti lomu ČSA. „Důvodem byla především ochrana zámku Jezeří. Díky měření jsme mohli včas upravovat těžbu a přijímat stabilizační opatření, abychom tuto kulturní památku ochránili,“ vysvětlila mluvčí skupiny Sev.en Česká energie Eva Maříková.
Štola proto prochází přímo pod zámkem. Portál je umístěn zhruba 270 metrů jihovýchodně od zámku a přibližně 100 metrů pod jeho úrovní.
Stěny štoly pokrývají útvary připomínající krasovou výzdobu. Vznikají z vody proudící puklinami a díky obsahu železa v horninách mají charakteristické hnědooranžové zbarvení.
Vstup je zajištěný proti neoprávněnému vstupu železnými mřížemi. Kromě toho je vchod neustále monitorovaný a zabezpečený proti násilnému vniknutí kamerovým systémem a elektronickým zařízením.
Ve štole jsou umístěna náklonoměrná stanice a inklinometr Geofyzikálního ústavu Akademie věd ČR a Ústavu struktury a mechaniky hornin Akademie věd ČR. Kvůli vysoké citlivosti zařízení je štola nepřetržitě odvětrávaná, hlídá se také teplota vzduchu, aby nedošlo k poškození čidel. Zařízení je ukryté v sarkofágu z polystyrenu.
Monitoring masivu bude pokračovat i po ukončení těžebních prací v lomu ČSA. Štola nově přejde pod správu společnosti VUHU, která ji hodlá využívat jako unikátní výzkumné pracoviště. „Naším cílem je využít štolu jako živou laboratoř pro stávající i budoucí vědecké projekty,“ uvedl hlavní geolog VUHU Jan Žižka s tím, že klíčové je zejména navázání na dosavadní dlouhodobá měření, která jsou pro odborníky neocenitelným zdrojem dat.
Stěžejním bodem budoucího využití štoly je projekt Paladin, který odstartuje v říjnu letošního roku. Na záměru se podílí konsorcium osmi partnerů z pěti evropských zemí. „Projekt je zaměřen na vývoj posttěžebního digitálního modelu. Štola bude sloužit jako jakýsi maják – demonstrační místo, kde budou moci výzkumníci z různých zemí testovat výstupy svých aktivit v reálném prostředí,“ vysvětlila Kateřina Svobodová, vedoucí odboru vědy a výzkumu VUHU.
Právě proto plánuje společnost do podzemí instalovat další moderní zařízení. Cílem je vytvořit jednotnou evropskou platformu, jejíž závěry najdou uplatnění v post-těžebních lokalitách napříč střední a východní Evropou.
V rámci regionu jde o naprostý unikát. Původně v oblasti vznikly čtyři podobné průzkumné štoly, tři z nich jsou však už nefunkční a uzavřené. Posledním přístupným důlním dílem je tak právě štola Jezeří.
O každodenní provoz a bezpečnost štoly se v současnosti stará Hlavní báňská záchranná stanice Most. Její pracovníci v podzemí provádějí pravidelné kontroly i nezbytnou údržbu. „Sledujeme, zda někde nedošlo k opadu horniny nebo zda není přehrazené odtokové koryto. To je běžná rutina,“ vysvětlil ředitel stanice Radim Slabák.
Protože je štola v provozu už 46 let, čeká její část rozsáhlejší oprava. „Prvních 70 metrů je potřeba sanovat. Za tu dobu je už původní ocelové ostění zkorodované a bude nutné zajistit, aby se na nikoho nic nevysypalo,“ předestřel Slabák. Zatímco úvodní část vyžaduje zpevnění, hlubší úseky štoly jsou bezpečné. Jsou totiž vyraženy v mnohem pevnější a stabilnější hornině.
Lom ČSA (na snímku se rozprostírá pod zámkem Jezeří) vznikl jako lom Hedvika v roce 1901. Na místě povrchového lomu se dříve nacházelo Komořanské jezero o rozloze zhruba 5 600 hektarů, které se kvůli těžbě postupně vysušilo. Těžba zde probíhá po dobu více než jednoho století. Hlavní těžba však již skončila. Probíhají zde sanační práce. Část lomu je ponechána přírodní proměně. Na těchto plochách vznikají nové lesy, mokřady, louky a jezírka. Ve zbytkové jámě lomu ČSA se už vytváří základ budoucího jezera, jehož předpokládaná plocha by měla být kolem 500 hektarů.
Autor: Michal Sváček, MAFRA
Zámek Jezeří se nachází přímo nad uhelným dolem ČSA (dříve Lom Vrbenský/Dukla). (10. listopadu 2025)
