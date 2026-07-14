České Švýcarsko čtyři roky po požáru. Část stezek zůstává zavřená, hrozí pád stromů

U řeky Kamenice protékající soutěskami je uzavřena turistická trasa v úseku od Mezního můstku k hornímu konci Edmundovy soutěsky a od horního přístaviště Divoké soutěsky k Mezní Louce. V oblasti stále panuje riziko pádu stromů. „Snížení rizik pro návštěvníky v těchto úsecích představuje tak komplikovaný problém, že nelze očekávat rychlé řešení,“ vysvětlil mluvčí správy národního parku Tomáš Salov.
V lokalitě probíhá kácení, teď to však není proto, aby se zpřístupnily stezky turistům. „Řeší se primárně bezpečnostní otázky – protipovodňová bezpečnost, ochrana staveb, základní bezpečnost a průchodnost pro zaměstnance obce Hřensko (ta provozuje soutěsky – pozn. red.) a také prostupnost pro složky integrovaného záchranného systému,“ přiblížil mluvčí.
Rozhodnutí o zpřístupnění výše zmíněných úseků veřejnosti přísluší především obci Hřensko, které cesty v soutěskách patří. Starostka Kateřina Horáková (Soutěsky – věc veřejná, věc neprodejná) by byla ráda, aby se tak stalo co nejdříve. „Optimisticky doufáme, že by se nám mohlo otevření podařit příští rok,“ řekla k úseku od Mezního můstku k hornímu přístavišti v Edmundově soutěsce.
Hřensko se řídí doporučeními svého bezpečnostního technika, právního zástupce, dendrologa a geologa. „Pokud je někde území, které by nebylo bezpečné pro turisty, tak je tam nepustíme,“ doplnila dále Horáková s tím, že obec také vždy hledá dohodu s národním parkem.
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U druhé stezky samospráva nyní čeká na zprávu ohledně stavu, kterou by měla mít vyhotovenou správa rezervace. „Čekáme na společnou schůzku a další postup. Ale samozřejmě to chceme otevřít také a budeme usilovat o to, aby to bylo co nejdříve,“ dodala starostka.
Obec podle ní také jedná o tom, aby v lokalitách probíhala těžba dřeva i kvůli zpřístupnění tras pro turisty.
Zásah by nepomohl, stezka se udržuje
V případě Gabrieliny stezky Salov popsal, že rezervace postupuje podle plánu představeného v roce 2024. Tehdejší vyjádření upozorňují, že těžební zásah by zdevastoval zdejší vzácnou přírodu a nepomohl by zajistit bezpečnost. Správa parku před dvěma lety sdělila, že bude lokalitu monitorovat a stezku udržovat. Plán počítal také s posouzením stavu svahů nad trasou v roce 2027.
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Udržovací práce průběžně probíhají. Kácejí se stromy, jež stezku ohrožují, a také se prořezávají ty, které už na cestu spadly. „Stav je kontrolován v pravidelných intervalech a po každé mimořádné povětrnostní události. Průchodnost stezky je nyní udržována pro případ, že by ji musely využít složky integrovaného záchranného systému. Současně podle potřeby probíhá údržba tělesa stezky, aby v důsledku erozních procesů či poškození padajícími stromy nezanikla,“ popsal mluvčí.
Správa parku zadala zpracování posudků navazujících na posudky z období bezprostředně po požáru. „Na základě výsledků nových posudků se pak bude řešit další postup,“ nastínil Salov.
Ačkoliv úseky u říčky Kamenice i Gabrielina stezka zůstávají zavřené, mnoho cest už se po řádění ohně podařilo otevřít. „V prvé řadě se poměrně rychle po požáru podařilo zajistit bezpečnost podél krajské silnice ze Hřenska na Mezní Louku, zpřístupnit Pravčickou bránu ve směru od Hřenska, zajistit bezpečnost Mlýnské trasy od Mezní Louky a Mezné směrem k Pravčické bráně a zajistit přeložky některých turistických tras z Mezní Louky ve směru na Jetřichovice,“ vyjmenoval Salov.
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Dále zmínil třeba udržení přístupu do Divoké soutěsky od Mezné a Růžové či obnovu cyklotrasy 3030 od Mezní Louky směrem k České silnici. „V neposlední řadě se návštěvníci již dostanou od Hřenska do Edmundovy soutěsky,“ doplňuje také.
Soutěska byla po požáru uzavřena až do loňského léta. Nyní zde opět jezdí oblíbené loďky, provoz je nicméně v omezeném režimu – chodí sem skupiny o maximálně 25 lidech a musí je doprovázet průvodce. Plavby v Divoké soutěsce pak fungují v obvyklém režimu, lidé se sem dostanou od Mezního můstku.
Pokuty za vstup na uzavřené stezky
Správa parku také poukazuje na to, že někteří turisté se i přes zákaz snaží na uzavřené trasy dostat. Podle Salova na omezení vstupu v terénu upozorňují bannery a informační tabule a také pracovníci správy parku. „Aktivně upozorňují návštěvníky, u nichž je pravděpodobné, že by zákaz chtěli porušit, a to dříve, než do prostoru zákazu vstoupí,“ uvedl mluvčí.
Dodává, že dodržování zákazu je vymáháno i restrikcemi. „Stráž přírody může návštěvníkovi podle lesního zákona uložit pokutu, obvykle v řádu nižších tisíců korun,“ varoval.
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28. července 2022
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Lesní požár vypukl v sobotu 23. července 2022 během velké vlny veder v národním parku České Švýcarsko nedaleko Hřenska. Kvůli požáru se evakuovalo nejméně 532 lidí. Zásah trval 21 dní, vystřídalo se u něj 6 tisíc hasičů a způsobil škodu okolo 270 milionů korun.