Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

České Švýcarsko čtyři roky po požáru. Část stezek zůstává zavřená, hrozí pád stromů

Autor:
  6:00
Edmundova soutěska se po požáru v roce 2022 poprvé otevřela široké veřejnosti....

Edmundova soutěska se po požáru v roce 2022 poprvé otevřela široké veřejnosti. (19. července 2025) | foto: Ondřej Bičiště, MF DNES

Ke konci června u Pravčické brány naměřili 110 tisíc průchodů. Od požáru...
Cesta k Pravčické bráně rok po požáru
Edmundova soutěska se po požáru v roce 2022 poprvé otevřela široké veřejnosti....
Policisté hlídkují v národním parku České Švýcarsko.
32 fotografií
I téměř čtyři roky od vypuknutí rozsáhlého lesního požáru zůstává v národním parku České Švýcarsko uzavřeno několik oblíbených turistických tras. Návštěvníci si stále nemohou projít velkou část Gabrieliny stezky mezi Pravčickou bránou a Mezní Loukou či některé cesty v oblíbených hřenských soutěskách a jejich okolí. Obec Hřensko doufá, že se stezky v kaňonech otevřou příští rok.

U řeky Kamenice protékající soutěskami je uzavřena turistická trasa v úseku od Mezního můstku k hornímu konci Edmundovy soutěsky a od horního přístaviště Divoké soutěsky k Mezní Louce. V oblasti stále panuje riziko pádu stromů. „Snížení rizik pro návštěvníky v těchto úsecích představuje tak komplikovaný problém, že nelze očekávat rychlé řešení,“ vysvětlil mluvčí správy národního parku Tomáš Salov.

Edmundova soutěska se po požáru v roce 2022 poprvé otevřela široké veřejnosti. (19. července 2025)
Ke konci června u Pravčické brány naměřili 110 tisíc průchodů. Od požáru uplynul rok. (2023)
Cesta k Pravčické bráně rok po požáru
Edmundova soutěska se po požáru v roce 2022 poprvé otevřela široké veřejnosti. (19. července 2025)
32 fotografií

V lokalitě probíhá kácení, teď to však není proto, aby se zpřístupnily stezky turistům. „Řeší se primárně bezpečnostní otázky – protipovodňová bezpečnost, ochrana staveb, základní bezpečnost a průchodnost pro zaměstnance obce Hřensko (ta provozuje soutěsky – pozn. red.) a také prostupnost pro složky integrovaného záchranného systému,“ přiblížil mluvčí.

Rozhodnutí o zpřístupnění výše zmíněných úseků veřejnosti přísluší především obci Hřensko, které cesty v soutěskách patří. Starostka Kateřina Horáková (Soutěsky – věc veřejná, věc neprodejná) by byla ráda, aby se tak stalo co nejdříve. „Optimisticky doufáme, že by se nám mohlo otevření podařit příští rok,“ řekla k úseku od Mezního můstku k hornímu přístavišti v Edmundově soutěsce.

Hřensko se řídí doporučeními svého bezpečnostního technika, právního zástupce, dendrologa a geologa. „Pokud je někde území, které by nebylo bezpečné pro turisty, tak je tam nepustíme,“ doplnila dále Horáková s tím, že obec také vždy hledá dohodu s národním parkem.

Novinky pro turisty v Českém Švýcarsku. Národní park se v příštích letech změní

U druhé stezky samospráva nyní čeká na zprávu ohledně stavu, kterou by měla mít vyhotovenou správa rezervace. „Čekáme na společnou schůzku a další postup. Ale samozřejmě to chceme otevřít také a budeme usilovat o to, aby to bylo co nejdříve,“ dodala starostka.

Obec podle ní také jedná o tom, aby v lokalitách probíhala těžba dřeva i kvůli zpřístupnění tras pro turisty.

Zásah by nepomohl, stezka se udržuje

V případě Gabrieliny stezky Salov popsal, že rezervace postupuje podle plánu představeného v roce 2024. Tehdejší vyjádření upozorňují, že těžební zásah by zdevastoval zdejší vzácnou přírodu a nepomohl by zajistit bezpečnost. Správa parku před dvěma lety sdělila, že bude lokalitu monitorovat a stezku udržovat. Plán počítal také s posouzením stavu svahů nad trasou v roce 2027.

Nová trasa spojuje České a Saské Švýcarsko, vede z Hřenska do Schmilky

Udržovací práce průběžně probíhají. Kácejí se stromy, jež stezku ohrožují, a také se prořezávají ty, které už na cestu spadly. „Stav je kontrolován v pravidelných intervalech a po každé mimořádné povětrnostní události. Průchodnost stezky je nyní udržována pro případ, že by ji musely využít složky integrovaného záchranného systému. Současně podle potřeby probíhá údržba tělesa stezky, aby v důsledku erozních procesů či poškození padajícími stromy nezanikla,“ popsal mluvčí.

Správa parku zadala zpracování posudků navazujících na posudky z období bezprostředně po požáru. „Na základě výsledků nových posudků se pak bude řešit další postup,“ nastínil Salov.

Ačkoliv úseky u říčky Kamenice i Gabrielina stezka zůstávají zavřené, mnoho cest už se po řádění ohně podařilo otevřít. „V prvé řadě se poměrně rychle po požáru podařilo zajistit bezpečnost podél krajské silnice ze Hřenska na Mezní Louku, zpřístupnit Pravčickou bránu ve směru od Hřenska, zajistit bezpečnost Mlýnské trasy od Mezní Louky a Mezné směrem k Pravčické bráně a zajistit přeložky některých turistických tras z Mezní Louky ve směru na Jetřichovice,“ vyjmenoval Salov.

Více lidí i lodí. V Českém Švýcarsku po pauze znovu otevřou Edmundovu soutěsku

Dále zmínil třeba udržení přístupu do Divoké soutěsky od Mezné a Růžové či obnovu cyklotrasy 3030 od Mezní Louky směrem k České silnici. „V neposlední řadě se návštěvníci již dostanou od Hřenska do Edmundovy soutěsky,“ doplňuje také.

Soutěska byla po požáru uzavřena až do loňského léta. Nyní zde opět jezdí oblíbené loďky, provoz je nicméně v omezeném režimu – chodí sem skupiny o maximálně 25 lidech a musí je doprovázet průvodce. Plavby v Divoké soutěsce pak fungují v obvyklém režimu, lidé se sem dostanou od Mezního můstku.

Pokuty za vstup na uzavřené stezky

Správa parku také poukazuje na to, že někteří turisté se i přes zákaz snaží na uzavřené trasy dostat. Podle Salova na omezení vstupu v terénu upozorňují bannery a informační tabule a také pracovníci správy parku. „Aktivně upozorňují návštěvníky, u nichž je pravděpodobné, že by zákaz chtěli porušit, a to dříve, než do prostoru zákazu vstoupí,“ uvedl mluvčí.

Dodává, že dodržování zákazu je vymáháno i restrikcemi. „Stráž přírody může návštěvníkovi podle lesního zákona uložit pokutu, obvykle v řádu nižších tisíců korun,“ varoval.

28. července 2022

Požár v Českém Švýcarsku

Sledovat další díly na iDNES.tv

Lesní požár vypukl v sobotu 23. července 2022 během velké vlny veder v národním parku České Švýcarsko nedaleko Hřenska. Kvůli požáru se evakuovalo nejméně 532 lidí. Zásah trval 21 dní, vystřídalo se u něj 6 tisíc hasičů a způsobil škodu okolo 270 milionů korun.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Pár dnů staré štěně někdo hodil v pytli do potoka. Zachránili ho, ale jen na chvíli

V korytě Jílovského potoka v Martiněvsi na Děčínsku hasiči zahraňovali odhozené...

V korytě Jílovského potoka v Martiněvsi na Děčínsku hasiči zahraňovali odhozené novorozené štěně. Záchrana se podařila a hasiči mu našli i náhradní fenu. Psí miminko však i přes urychlené zajištění...

Podezřelá úmrtí v děčínské nemocnici. Udělali ze mě obětního beránka, říká lékař

Premium
ilustrační snímek

Případ internisty z děčínské nemocnice, kterého krajská kriminální policie prověřuje pro podezření z trestného činu vraždy spáchané na více osobách, nabývá v posledních dnech výrazně většího rozměru....

Na D8 byly uzavřené tunely. Policisté vyváděli z kolon kvůli horku auta s dětmi

Na D8 jsou uzavřené tunely. Tvoří se kolony.

Kvůli technickému problému byly na dálnici D8 uzavřeny oba tunely Panenská – ve směru na Německo i ve směru z Německa na Prahu. Policie na místě vyváděla z kolon osobní vozidla, ve kterých cestují...

Opravte domy, nebo zaplatíte víc. Radnice po soudu upravila vyšší zdanění

Bývalý hotel, jehož vlastníkem je společnost Rydex. Její jednatel Martin Šmíd...

Majitelé zchátralých domů v Žatci zaplatí od příštího roku vyšší daň z nemovitosti. Místní radnice je tak chce donutit, aby své nemovitosti začali opravovat a zchátralé budovy nehyzdily historické...

Dobříčanský zámek chtěl statusu kulturní památky zbavit majitel, úředníci to zamítli

Na památku ze 17. století je opravdu žalostný pohled. Patrová budova je z velké...

Je v havarijním stavu, přesto má ale zámek v Dobříčanech na Lounsku stále velkou kulturní hodnotu a lze ho zachránit. Ministerstvo kultury proto smetlo ze stolu žádost majitele, který chtěl zámek i...

České Švýcarsko čtyři roky po požáru. Část stezek zůstává zavřená, hrozí pád stromů

Edmundova soutěska se po požáru v roce 2022 poprvé otevřela široké veřejnosti....

I téměř čtyři roky od vypuknutí rozsáhlého lesního požáru zůstává v národním parku České Švýcarsko uzavřeno několik oblíbených turistických tras. Návštěvníci si stále nemohou projít velkou část...

14. července 2026

„Nedělejte, každej to dělá.“ Žena nabídla hlídce úplatek, nepomohla známé ani sobě

„Nedělejte, každej to dělá.“ Žena v Klášterci nabízela policistům úplatek

Pětapadesátiletá žena z Klášterce nad Ohří čelí trestnímu stíhání za podplacení. Hlídce nabízela úplatek poté, co policisté při řízení vozu přistihli její o čtrnáct let mladší známou. Ta totiž za...

13. července 2026  14:42

Na D8 byly uzavřené tunely. Policisté vyváděli z kolon kvůli horku auta s dětmi

Na D8 jsou uzavřené tunely. Tvoří se kolony.

Kvůli technickému problému byly na dálnici D8 uzavřeny oba tunely Panenská – ve směru na Německo i ve směru z Německa na Prahu. Policie na místě vyváděla z kolon osobní vozidla, ve kterých cestují...

13. července 2026  12:49,  aktualizováno  13:11

Přeplněné koupaliště v Oseku mění pravidla. Bez permanentky dovnitř nepustí

Koupaliště v Oseku. (červenec 2018)

Radnice v Oseku na Teplicku omezila vstup na tamní koupaliště. Do areálu se nově dostanou pouze lidé s předplacenou kartou nebo ubytovaní hosté z přilehlého autokempu. Radnice k tomuto radikálnímu...

13. července 2026  12:01

Kvůli uhlí se linky stěhovaly za lidmi. Výstava mapuje historii MHD na Mostecku

Výstava v mosteckém muzeu mapuje 125 let městské hromadné dopravy na Mostecku.

Stovky exponátů, fotografie nebo upomínkové jízdenky jsou součástí právě pořádané výstavy v mosteckém muzeu, která mapuje 125 let městské hromadné dopravy na Mostecku.

13. července 2026  11:23

Nové výcvikové centrum pro pečující poradí, jak se starat o nemohoucí

V novém centru se mohou pečovatelé naučit běžné úkony, které často rozhodují o...

Pomoc pro lidi, kteří se doma starají o své nemohoucí příbuzné, nabízí nové Integrované výcvikové centrum v Mostě. Pečující se zde mohou naučit, jak zvládat běžné úkony, s nimiž si musí poradit. Dále...

13. července 2026  7:07

Podezřelá úmrtí v děčínské nemocnici. Udělali ze mě obětního beránka, říká lékař

Premium
ilustrační snímek

Případ internisty z děčínské nemocnice, kterého krajská kriminální policie prověřuje pro podezření z trestného činu vraždy spáchané na více osobách, nabývá v posledních dnech výrazně většího rozměru....

12. července 2026

V Českém Švýcarsku se ztratil školák. Našel se díky hromadné SMS zprávě

Pátrání po pohřešovaném chlapci v Jetřichovicích mělo šťastný konec. (11....

Šťastný konec mělo pátrání po dvanáctiletém chlapci z Polska, který se v sobotu odpoledne ztratil v Národním parku České Švýcarsko. Nalézt se ho podařilo díky hromadné SMS zprávě, kterou hasiči...

12. července 2026  9:32

Manželé Kantovi spolu s přáteli vytvořili v Libyni unikátní prostor pro umění

Do záchrany památky se před téměř dvaceti lety pustili známí vitrážisté Jitka a...

Hlavní loď kostela sv. Jiljí v Libyni u Lubence na Lounsku z jižní strany září novou žlutou omítkou, presbytář a severní strana stavby si na svou obnovu pár dní počkají. Pod lešením je stále vidět...

12. července 2026  7:07

Sto metrů pod zemí. Jeskyňáři na pár dní v roce odemykají skrytý fluoritový důl

Jeskyňáři na pár dní v roce odemykají unikátní fluoritový důl pod Děčínským...

Stěny hrající odstíny mléčné, žluté i hluboké fialové barvy, které desítky let znali pod Děčínským Sněžníkem jen horníci, mohou nyní obdivovat turisté. Jeskyňáři letos bývalý fluoritový důl...

11. července 2026

Objevily jsme parádní herní kufříky, které naše děti zatím nepustily z ruky
Objevily jsme parádní herní kufříky, které naše děti zatím nepustily z ruky

Léto a prázdniny jsou v plném proudu, což pro nás maminky znamená jediné – vymyslet atraktivní program pro děti a přežít dlouhé cesty autem nebo...

Šlégr: Nemáme pána s miliardami jako Pardubice, i tak k nám Kämpf chtěl

Hokejový Litvínov představil posilu Davida Kämpfa, vpravo šéf klubu Jiří Šlégr.

Jen tak tak klub zachránili a hned si hrají na hogo fogo? Námitky některých fanoušků, že příchod mistra světa Davida Kämpfa zruinuje rozpočet hokejového Litvínova, striktně odmítá jeho nový a slavný...

11. července 2026  8:43

Azylový dům potřebuje vyhladit. Muž sháněl speciální nůž, soudí ho za přípravu vražd

Ústecký krajský soud se začal zabývat případem přípravy vraždy, za kterou...

Krajský soud v Ústí nad Labem se dnes začal zabývat přípravou několikanásobné vraždy v Žatci. Obžalovanému hrozí trest až 20 let vězení nebo výjimečný trest. Muž dnes působil před soudem zmateně, na...

10. července 2026  14:48

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.