První v republice i na světě. Ve Štětí otevřeli nadupané vzdělávací centrum

Studenti ve Štětí na Litoměřicku mají k dispozici nová, moderní zařízení. Při Vyšší odborné škole obalové techniky a Střední škole Štětí totiž vzniklo Centrum excelence odborného vzdělávání, které nabízí například speciální 3D tiskárnu nebo 3D skener. Technologie využívají zdejší žáci jako první v zemi, či dokonce na světě.
Při Vyšší odborné škole obalové techniky a Střední škole Štětí totiž vzniklo Centrum excelence odborného vzdělávání, které nabízí například speciální 3D tiskárnu nebo 3D skener.

„Centrum excelence je výzkumné a vývojové prototypové pracoviště s laboratoří kvality a vlastností materiálů a profesionální technologií 3D tisku. Cílem projektu je modernizace odborné výuky, posílení praktické přípravy žáků a prohloubení spolupráce školy s regionálními zaměstnavateli v oblasti obalové techniky a navazujících technických oborů,“ popisuje Magdalena Fraňková, mluvčí Ústeckého kraje, který za vznikem centra stojí.

Při Vyšší odborné škole obalové techniky a Střední škole Štětí totiž vzniklo Centrum excelence odborného vzdělávání, které nabízí například speciální 3D tiskárnu nebo 3D skener.

Žáci mohou v centru využívat například 3D tiskárnu pro aditivní metalický tisk. Díky ní lze vyrábět kovové předměty tak, že se na sebe postupně nanášejí vrstvy materiálu.

„Naše škola ve Štětí je první v republice, která využívá aditivní technologie pro metalický 3D tisk. Současně je celosvětově první, která využívá 3D skenery s tímto rozhraním,“ říká náměstkyně hejtmana Ústeckého kraje Jindra Zalabáková (ANO).

Ve zmíněné laboratoři kvality pak mohou studenti otestovat vše, co vyrobí. „Nové vybavení umožní výuku s technologiemi využívanými v praxi a zvýší připravenost absolventů na vstup na trh práce,“ přibližuje Fraňková.

Nové centrum však nebude sloužit jen žákům štětské školy. „Součástí realizace budou také odborné a rozvojové aktivity, zejména odborná školení pro zaměstnance, workshopy pro žáky základních a středních škol, zapojení odborníků z praxe do výuky, přednášky lektorů partnerských vysokých škol, odborné konzultace se zaměstnavateli či den otevřených dveří,“ nastiňuje Fraňková.

Náklady na vznik centra byly zhruba 20 milionů korun, hradil je Ústecký kraj.

Nejčtenější

Majitel Ústí k reprezentaci: Za postup vám daruji moderátorku. Nároďák už svoji má

Sabina Jakšová (vpravo), moderátorka ústeckého fotbalového Viagemu.

Česká fotbalová reprezentace je po emotivním postupu na mistrovství světa zaplavená gratulacemi, ta nejbizarnější přišla možná očekávaně z ústeckého klubu. Jeho majitel Přemysl Kubáň za nečekaný...

Stohlavé stádo jelenů. Přírodovědec natočil v lomu ČSA unikátní zimní záběry

Zimní stáda jelenů evropských se setkávají v lomech zejména kvůli klidu,...

Už 15 let se přírodovědec Michal Porteš toulá Mosteckou pánví a sleduje vývoj posttěžební krajiny. Místa, odkud kdysi těžba vyhnala lidi a přetvořila je k nepoznání, nejsou mrtvou měsíční krajinou....

Propichování intimních partií, věšení na hák. Byla jsem celá modrá, říká oběť týrání

Premium
Jedna z obětí tyrání v Siřemi promluvila osobně pro iDNES.cz.

Vtipný a přátelský kytarista, který i pro jistou dávku suverenity dokázal opačné pohlaví snadno okouzlit. Takový byl podle jedné z obětí Karel N., muž, pro něhož se vžila přezdívka „tyran ze Siřemi“....

Kloboučková je tváří basketu, modeling zhatila mámina lest: Dnes jsem jí vděčná

Premium
Ústí nad Labem, 17. 1. 2026. Basketbalová liga NBL, Sluneta Ústí nad Labem -...

Táta úspěšný hokejista, máma populární modelka. Těžit z jejich jména? Ani náhodou, influencerka a ambasadorka Národní basketbalové ligy mužů Anna Kloboučková chtěla jít – a taky šla – vlastní cestou....

Podřízl svého psa a nechal ho krvácet. O čtyřletém vězení rozhodli i svědci

Premium
Bohumil Křikava v jednací síni Okresního soudu v Děčíně. (1. dubna 2026)

Na čtyři roky poslal Okresní soud v Děčíně do vězení dvaadvacetiletého Bohumila Křikavu, jenž loni v únoru v lese v České Kamenici na Děčínsku podřízl svého psa. Těžce zraněnou fenku stafordšírského...

Kyselá okurko! Sourozenci Chaloupkovi se vyhecovali až na mistrovství světa

Premium
Fotbalista Štěpán Chaloupek a jeho sestra Anna

On se v červnu vydá na mistrovství světa do Mexika a USA, ona na světový šampionát juniorek do Číny. Sourozenci Chaloupkovi, fotbalista a házenkářka, hráč Slavie a hráčka Mostu, český mistr a vítězka...

8. dubna 2026

Razantní škrty v Děčíně: před play off končí top střelec i další Američan

Děčínský Dashwan Davis zakončuje okolo Davida Motyčky z Opavy.

Basketbalový Děčín chvíli před startem ligového play off zatřásl s kádrem. Propustil dva cizince, svého nejlepšího střelce Dashawna Davise a Ahmada Randa. V posledních dnech tak odešli tři Američané,...

7. dubna 2026  20:27

Peníze vybrané na pomoc po střelbě v Chřibské dostanou pozůstalí a zranění

Po více než šesti týdnech se otevřel úřad v Chřibské na Děčínsku, kde v lednu...

Peníze z transparentního účtu na pomoc po tragické střelbě v Chřibské na Děčínsku rozdělí Ústecký kraj pozůstalým a zraněným. V úterý o tom rozhodli krajští radní. Na účtu zřízeném krajem krátce po...

7. dubna 2026  17:46

Nezvyklý únos. Ukradená fenka jorkšíra se projela přes celou republiku

Ukradeného psa se nakonec podařilo vypátrat na druhém konci republiky.

Policisté v Teplicích v úterý řešili poněkud kuriózní případ únosu. Ten začal oznámením od ženy, která jim sdělila, že jí někdo z neuzamčeného auta zaparkovaného u prodejny odcizil tříletou fenku...

7. dubna 2026  17:11

Hlučíte, odmítl soud snahu autodromu zastavit exekuci. Okruh asi změní majitele

Letecký pohled na mostecký autodrom

Právní bitva kvůli nadměrnému hluku z mosteckého autodromu nekončí. Místní obyvatelé si dál stěžují na nesnesitelný rámus, zatímco se majitel okruhu pokouší zastavit exekuci uvalenou za nedodržování...

7. dubna 2026  13:54

Nejvíce lidí opět umřelo v Ústeckém kraji. Roli hrají i ghetta, poukazují lékaři

Litvínovské sídliště Janov

Ústecký kraj za loňský rok opět vykázal největší úmrtnost obyvatel v republice. Podle nově zveřejněných dat Českého statistického úřadu (ČSÚ) zde zemřelo v přepočtu na tisíc obyvatel o jednoho...

7. dubna 2026  9:06

Ve Valtířově na Ústecku hořel v obtížném terénu les, oheň likvidoval i vrtulník

Požár na okraji Trutnova ohrožoval místní chatovou osadu. (25. března 2026)

Ve Valtířově u Velkého Března na Ústecku v pondělí odpoledne začalo hořet listí v lese. Požár se z původně nahlášeného jednoho hektaru rozšířil na čtyři. Hasiči vyhlásili druhý ze čtyř stupňů...

6. dubna 2026  20:16,  aktualizováno  7. 4. 7:54

Smrtelná nehoda u Ústí nad Labem zastavila železniční provoz do Německa

ComfortJety jezdí do poloviny prosince ve zkušebním provozu na rychlíkové lince...

Střet rychlíku s mužem v Dolních Zálezlech na Ústecku zastavil v pondělí odpoledne zhruba na hodinu a půl provoz na části železniční trati z Ústí nad Labem do Německa. Muž následkům zranění na místě...

6. dubna 2026  16:39

Má titul s tahačem, teď Lacko míří do terénu: Oříšek? Závislost na navigátorovi

Piloti Adam Lacko (vpravo) a Martin Koloc před vozem Revo Red-Lined T1+.

Už i na Adama Lacka došlo. Asfalt mění za terén, samotu za navigátora. Poprvé kariéře. Evropský šampion v závodech tahačů z roku 2017 bude letos jezdit ve své stáji Buggyra ZM Racing v terénním...

6. dubna 2026  8:26

Přítel Borna, nepřítel komunistů. V Mostě je výstava uznávaného umělce Jelínka

Vernisáž výstavy obrazů Oldřicha Jelínka v Mostě

V prostorách Oblastního muzea a galerie v Mostě (OMGM) jsou k vidění obrazy Oldřicha Jelínka, velkého kamaráda a spolupracovníka slavného ilustrátora Adolfa Borna. Jelínek se věnoval ilustracím či...

6. dubna 2026  8:25

Velikonoční zázrak Teplic. Frťala po šokujícím finiši: V životě nezapomeneme!

Tepličtí fotbalisté se radují z gólu.

Ježíši, krása! Ligové Teplice přenesly velikonoční poselství do fotbalu, jejich dvojité zmrtvýchvstání umrtvilo Plzeň. Hlavně vyrovnání na 2:2 ve 100. minutě, z poslední akce, z posledního nákopu, z...

5. dubna 2026  10:45

