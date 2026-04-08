První v republice i na světě. Ve Štětí otevřeli nadupané vzdělávací centrum

„Centrum excelence je výzkumné a vývojové prototypové pracoviště s laboratoří kvality a vlastností materiálů a profesionální technologií 3D tisku. Cílem projektu je modernizace odborné výuky, posílení praktické přípravy žáků a prohloubení spolupráce školy s regionálními zaměstnavateli v oblasti obalové techniky a navazujících technických oborů,“ popisuje Magdalena Fraňková, mluvčí Ústeckého kraje, který za vznikem centra stojí.
Žáci mohou v centru využívat například 3D tiskárnu pro aditivní metalický tisk. Díky ní lze vyrábět kovové předměty tak, že se na sebe postupně nanášejí vrstvy materiálu.
„Naše škola ve Štětí je první v republice, která využívá aditivní technologie pro metalický 3D tisk. Současně je celosvětově první, která využívá 3D skenery s tímto rozhraním,“ říká náměstkyně hejtmana Ústeckého kraje Jindra Zalabáková (ANO).
Ve zmíněné laboratoři kvality pak mohou studenti otestovat vše, co vyrobí. „Nové vybavení umožní výuku s technologiemi využívanými v praxi a zvýší připravenost absolventů na vstup na trh práce,“ přibližuje Fraňková.
Nové centrum však nebude sloužit jen žákům štětské školy. „Součástí realizace budou také odborné a rozvojové aktivity, zejména odborná školení pro zaměstnance, workshopy pro žáky základních a středních škol, zapojení odborníků z praxe do výuky, přednášky lektorů partnerských vysokých škol, odborné konzultace se zaměstnavateli či den otevřených dveří,“ nastiňuje Fraňková.
Náklady na vznik centra byly zhruba 20 milionů korun, hradil je Ústecký kraj.