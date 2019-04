Ve Štětí začali bourat část mostu přes Labe, odpoledne by mělo být hotovo

Nákladní auta začala od rána navážet pod most zeminu, na kterou následně vyjede bourací stroj. „Důvodem je, aby bagr, který má ocelové pásy, neponičil vozovku a aby ubouraná část mostu nezničila povrch silnice,“ vysvětluje Lhotka.

Stavební práce probíhají pouze na posledním z mostních polí, které vede nad silnicí. Na zbytku 300 metrů dlouhého mostu se bourají části tak, aby bylo možné nasadit novou izolaci, provést diagnostiku nosné konstrukce a opravit zjištěné závady.

Oprava mostu, který je pro dopravu na Štětsku důležitý, začala 1. dubna. Obyvatele města proto vozí přes řeku přívoz, za který zaplatí Ústecký kraj 40 milionů korun.

„Oprava mostu bude stát 186 milionů korun a veškeré práce provádí firma Strabag,“ řekla mluvčí Ústeckého kraje Lucie Dosedělová. Více než 150 milionů zaplatí Ústecký kraj. Dalších 7,5 milionu zaplatí město Štětí, které má přes most cyklostezku. Pět milionů korun přidají papírny Mondi Štětí, které most využívají. Oprava je pro ně důležitá, neboť nyní nesmí nákladní auta přes most přejíždět.

Součástí stavby bude i oprava vlečky, napojení na silnici a změna dopravního uspořádání na straně města tak, aby byl automobilový provoz odveden mimo obytnou zástavbu.

Kvůli víkendové uzavírce silnice pod mostem otevřela společnost Mondi dočasně nákladní vrátnici. Kamiony z papíren jezdí podél vlečky a vyjedou u areálu firmy Musílek, kde se napojí na silnici od Radouně a dále na Mělník.